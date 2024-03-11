AK Parti\'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu\'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı

İYİ Parti'den istifa ederek geçtiği AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Nebi Hatipoğlu'nun avladığı hayvanların yanında çekildiği fotoğraflar gündem oldu.
Hatipoğlu'nun kendi paylaştığı ortaya çıkan görüntülerde bir ormanda ölü geyiğin ve ölü domuzun arkasında verdiği pozlarda gülümsediği fark edildi. Öte yandan Hatipoğlu'nun parmak işaretiyle de ölü hayvanları işaret ettiği görüldü.
Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda "Modern Hayvan Bakımevi ve Pati Kulübü" adını verdiği sosyal projeyi duyurmuştu.
Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Pati kulübüyle de can dostlarımıza modern bir bakımevi sağlayacağız. Kısırlaştırma ve her türlü bakımlarını belediyemizce yapacağız. Satın alma sahiplen anlayışıyla bakımevlerimizi halkımıza açacağız. Yönetimimizde süratlice kurulacak parti kulüpleriyle kentimizdeki sokak köpeği problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Can dostlarımızı da öyle çamur içinde umutsuz olacağı alanlara hapsetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
17.02.1974 tarihinde Eskişehir'de doğdu. İyi derecede İngilizce bilen Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden, 2005 yılında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2004 yılında Europen Endüstri'nin yönetim kurulu başkanı seçildi.
2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor'a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig'e yükseldi. Medya sektörüne de adım atan Hatipoğlu, 2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak bu alanda faaliyet göstermeye başladı.
2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye İYİ Parti milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti ve 7 Kasım 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.
İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" demişti.
Son Dakika › Politika › AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Hafik ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Karasu, CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Hafik ilçesinin son dönemlerde güç kaybettiğini savunan Karasu, hükümetin politikalarını eleştirerek Hafik'in kaderine terk edildiğini söyledi. Karasu, esnaf ziyaretinde ise yerel seçimlerde partisine destek istedi.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının yüksekliğine ilişkin olarak açıklama yaptı. Alp, bilet fiyatlarının ulaşılabilir bir düzeye getirilmesini ve Karaurgan için biletlerin tren içerisinden satın alınmasını talep etti.
Kırklareli İlçe Seçim Kurulu, seçim kapsamında yasak olan alanlara asılan poster ve bayrakların toplanması kararı aldı. İtiraz üzerine yapılan toplantıda, yasak yerlere asılan tüm siyasi partilere ait afiş, poster ve bayraklar kaldırıldı. Reklam malzemeleri parti görevlilerince toplandı ve yüksek yerlere asılı olanlar ise itfaiye aracı yardımıyla toplanarak parti görevlilerine teslim edildi.
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