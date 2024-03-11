AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı

AK Parti\'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu\'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı fotoğraflar ortaya çıktı. Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda "Modern Hayvan Bakımevi ve Pati Kulübü" adını verdiği sosyal projeyi tanıtmıştı.

11.03.2024 13:12  Güncelleme: 13:16
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İYİ Parti'den istifa ederek geçtiği AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Nebi Hatipoğlu'nun avladığı hayvanların yanında çekildiği fotoğraflar gündem oldu.

AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARDA GÜLÜMSEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Hatipoğlu'nun kendi paylaştığı ortaya çıkan görüntülerde bir ormanda ölü geyiğin ve ölü domuzun arkasında verdiği pozlarda gülümsediği fark edildi. Öte yandan Hatipoğlu'nun parmak işaretiyle de ölü hayvanları işaret ettiği görüldü.

AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı

5 GÜN ÖNCE SOSYAL PROJEYİ DUYURMUŞTU

Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda "Modern Hayvan Bakımevi ve Pati Kulübü" adını verdiği sosyal projeyi duyurmuştu.

"CAN DOSTLARIMIZA MODERN BİR BAKIMEVİ SAĞLAYACAĞIZ"

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Pati kulübüyle de can dostlarımıza modern bir bakımevi sağlayacağız. Kısırlaştırma ve her türlü bakımlarını belediyemizce yapacağız. Satın alma sahiplen anlayışıyla bakımevlerimizi halkımıza açacağız. Yönetimimizde süratlice kurulacak parti kulüpleriyle kentimizdeki sokak köpeği problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Can dostlarımızı da öyle çamur içinde umutsuz olacağı alanlara hapsetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı

NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

17.02.1974 tarihinde Eskişehir'de doğdu. İyi derecede İngilizce bilen Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden, 2005 yılında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2004 yılında Europen Endüstri'nin yönetim kurulu başkanı seçildi.

2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor'a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig'e yükseldi. Medya sektörüne de adım atan Hatipoğlu, 2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak bu alanda faaliyet göstermeye başladı.

7 KASIM 2023'TE AK PARTİ'YE KATILDI

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye İYİ Parti milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti ve 7 Kasım 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

"PARTİMLE DERİN GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞAMAKTAYIM"

İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" demişti.

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Son Dakika Politika AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hüseyin Taşkın GÜLER: Ettiğini bulman dileği ile 49 12 Yanıtla
  • cemal aslan: Avcılık da yasal sınırları içinde bir spordur. Algı öyle birşey ki, yarın oltayla balık tutanı da tefe koyacaklar. 31 27 Yanıtla
  • Mert kursun : Ee haber bunun neresinde aksam esiyle cocuklariyle yemek yemis diye de yazin 16 7 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Portakal video su cikmasin 15 2 Yanıtla
  • osman şahin: Nisan 1 de bol bol zamanın olacak savunmasız hayvanları katl etmeye devam edersin 5 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Denizden babam çıksa yerim diyorsunuz ya dayı 0 0

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SON DAKİKA: AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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