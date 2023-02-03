Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'a sert ifadeler: Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler sonra kayboldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 6'lı Masa'ya eleştirilerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a çok sert sözlerle yüklendi.

"BİZİM YANIMIZDA ADAM GİBİ YÜRÜDÜLER SONRA KAYBOLDULAR"

6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni için Babacan'ın "Avrupa görecek, 'Aferin Türkiye'ye' diyecek" sözlerine yönelik konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Biz her şeyi tartışmaya varız ama asla bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı oluşturan değerlere karşı tek bir işimiz gösterilemez. Sen git George'dan 'Aferin' almaya devam et. Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler sonra kayboldular.

"NE YAPACAKSIN DAVOS'TA"

Ne diyor? Ben Davos'a gideceğim, ne yapacaksın o Davos'ta. Davos'ta yanımda ve o zaman IMF'in başında olan zat var. Dedim ki buraya adamlarını gönderirsin taksitlerini alırsın ama Türkiye Cumhuriyeti'ne talimat veremezsin. IMF'e olan borcumuzu sıfırladık ve bir daha sokmadık. Ama bu CHP yine IMF ile görüşmeye devam ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Sultanbeyli ilk yapılaşma dönemlerinde sağlıksız bir şehirleşme örneklerinden biri haline gelmişti. Biz belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Sultanbeyli'deki sorunları çözdük. Artık 350 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en cazip ilçelerinden biri haline geldi. Gelişen Sultanbeyli'ye bu güzel eserleri kazandıran belediyemizi, belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.

"İSTANBUL'U BİZ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. İstanbul fedakarlık ister, gayret ister. Kendisine tutku ile bağlanılmasını ister. Bu şehre aşkla hizmet edenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sıkıntı olmaz. İstanbul'u biz yeniden ayağa kaldırdık. Biz gelmeden önce çöp, çukur ve çamur vardı İstanbul'da. CHP bu demek.

"BAY BAY KEMAL'E DERSİNİ VERMEYE HAZIR MISINIZ?

Bay bay Kemal'e 14 Mayıs'ta dersini vermeye hazır mısınız. Yandaşlarına ders vermeye hazır mısınız. Ben size inanıyorum. Boğazın her iki yakasında yaptığımız devasa yatırımlarla biz bu ülkede tarih yazdık. Fatih karadan kadırgaları yürüttü. Biz de onun torunları olarak Marmara'nın altından raylı sistemi yürüttük.

Herkese göz kırpanlar hep olduğu gibi yine karşımızda kol kola geziyorlar. Ne diyor Batı ne diyecekmiş. Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Bizim ise milletimizin aferin demesine ihtiyacımız var. Biz sadece Allah'a güveniyor sadece milletimizden destek bekliyoruz.

"14 MAYIS'TA BAY BAY KEMAL DİYECEĞİNİZE HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Ülkemizin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alan zihniyete karşı meydan okumaya hazırlanıyoruz. Bunlara karşı girdiğimiz her seçim kazandığımız her başarı yeni bir meydan okumaydı. Şimdi de yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. 14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını sandığa gömeceğiz. 14 Mayıs'ta bay bay Kemal diyeceğinize hiç şüphem yok."