Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti

Japon arkeolog Omura Eskişehir\'de hayatını kaybetti

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun önemli temsilcilerinden Japon arkeolog Sachihiro Omura, Kırşehir'de hayatını kaybetti. 1985'ten itibaren Kaman Kalehöyük kazılarının başkanlığını yapan Omura'nın vefatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik taziye mesajı yayımladı.

20.05.2025 14:23
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Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun arkeoloji alanındaki önemli temsilcilerinden Japon arkeolog Sachihiro Omura, Kırşehir'de hayatını kaybetti. 1972 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve Kalehöyük'te 1985'ten itibaren kazı başkanlığı görevini yürüten arkeolog Omura, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde yaşama veda etti. Kaman Kalehöyük'teki kazılara 1985'ten itibaren liderlik eden Omura, kimi kaynaklara göre 1948'de bazı kaynaklara göre ise 1949'da Japonya'da dünyaya geldi. Sachihiro Omura, ilk kez 1972'de öğrenci olarak geldiği Türkiye'de, hayatının çoğunu Anadolu'nun kadim tarihini ortaya çıkarmaya adadı.

TÜRKİYE'YE GELMESİNİ TURGUT ÖZAL SAĞLADI

Japon arkeolog, verdiği bir röportajda, Türkiye'ye gelme serüvenini şu sözlerle aktarmıştı: 19 yaşındayken Japonya'nın en büyük gazetesi Asahi'de, Türkiye'den bir müsteşar geleceğine dair haber gördüm. Onu çok merak ettim. Büyükelçiliğe gittim. Fakat kapıcı kıyafetime bakıp beni içeri almadı. Tam çıktım, gidiyordum arkamdan birisi koşa koşa geldi. 'Çok istiyorsan oteli söyleyeyim oraya git' dedi. Orada da kapıcı beni sokmadı ama 'Telefonunu yaz kağıda bir şansımızı deneyelim' dedi. Ertesi gün beni aradılar. Arayan Turgut Özal'dı. 'Türkiye'ye gelmek istediğini yazmışsın. Havalimanına gel. Ben yarın döneceğim' dedi. Uçak 5'teydi ve ben de o zamana kadar hiç uçağa binmediğim için pasaport ve gümrük işleri nasıl olacak bilmiyordum. Tam 5'te havalimanına gittim. Herkes gitmişti. Çok üzüldüm. Oradaki görevli bana baktı 'Sen Omura mısın?' dedi. 'Allah Allah, siz beni nereden tanıyorsunuz?' dedim. 'Turgut Özal Bey sizi çok bekledi, niye gelmedin' dedi. Sonra benimle irtibat kurdular ve Türkiye'ye geldim.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK HİZMETLERDE BULUNDU

Özellikle Hitit dönemine meraklı olan Omura, 1973-1976'da Elazığ'da görev yaptı, 1985'te geldiği Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 7 medeniyetin kalıntılarının ortaya çıkarılmasına katkı sağladı. Yaşamı boyunca arkeoloji ve kültürel diplomasiye katkı sunan Omura'nın kurucusu ve başkanı olduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü (JIAA) 1998'de kuruldu. Çağırkan köyünde kurulan enstitü, bölgedeki arkeolojik araştırmaların merkezi haline geldi. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi Projesi ise Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel işbirliğinin simgelerinden oldu.

Omura, 2015'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 11 ayını Kırşehir'de, 1 ayını ise Japonya'da geçirdiğini söylemişti. Daha önce İtalyanlar ve Amerikalıların bir süre çalıştığı Kalehöyük bölgesinde 1985'te yüzey araştırması yaparak kazılara başladıklarını vurgulayan Omura, bölgede yaklaşık 5 bin 500 yıllık kültür varlığı olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, şunları söylemişti: Burada dünyanın tarihi var. Hitit, dünyanın tarihidir. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dünyanın tarihidir, dünyayı çok etkilemişler. O medeniyetlerin kalıntılarında dünya tarihi var. Burada, kazdıktan sonra ortaya çıkan malzemelerin üzerinde çalışmak, dünya tarihini okumak demektir. Dünya tarihi, bir anlamda burada ortaya çıkarılacak. Bana göre Anadolu, o kadar önemli. Mesela Mısır'da da ben kazı yapmıştım fakat oranın tek kültürü var, Anadolu ve Yunanistan gibi değil. İtalya, o kadar değil. Roma İmparatorluğu var ama ondan öncesi yok. Oysa, Anadolu'da Hitit'ten önce de var. Daha da kat kat kültür var.

DEVLET ÜSTÜN MADALYASI'NA SAHİPTİ

Japonya ve Türkiye arasında karşılıklı saygı ve işbirliğinin gelişmesine de yardımcı olan Omura, olağanüstü katkılarından dolayı 2008'de Türkiye'de Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na ve Japonya'nın Yükselen Güneş Nişanı'na layık görüldü. Bu yıl ocak ayında Dr. Omura'nın 77. doğum günü dolayısıyla, "It All Began with Stratigraphy and Chronology" adlı kitap yayımlandı. Eserde, Japon arkeoloğun Orta Anadolu arkeolojisine yaptığı katkılar ile bilimsel çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Sachihiro Omura, eşi ve Yassıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura ile enstitü konutunda yaşıyordu.

Japon Arkeolog Sachihiro Omura hayatını kaybetti

EMİNE ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırşehir'de hayatını kaybeden Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

TÜRK-JAPON HALKLARININ KALPLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLADI

Dr. Sachihiro Omura'nın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu. Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime olan sadakatiyle Türk-Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı. Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum. Başta kıymetli eşi Masako Omura olmak üzere, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Japon Arkeolog Sachihiro Omura hayatını kaybetti

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, uzun yıllar Türkiye'de Kaman-Kalehöyük kazılarına emek veren Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dr. Omura'nın Anadolu arkeolojisine büyük katkılarda bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Kaman-Kalehöyük kazılarına ömrünü adamış Dr. Sachihiro Omura'nın vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Anadolu arkeolojisine bir mücevher gibi özen gösterdi ve ömrünü verdi. Gerçek bir bilimadamı ve gerçek insani değerlere sahip biriydi.

Açıklamasında, Omura'nın bilimsel çalışmaları kadar insanî duruşuna da vurgu yapan Çelik, "Ailesine ve Japon halkına başsağlığı diliyoruz" sözleriyle taziyesini iletti.

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Son Dakika Politika Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • fa5070:
    Eskişehir diye başlık atıyor haber yapılan yer Kırşehir 23 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    neler buldu acaba 0 0 Yanıtla
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