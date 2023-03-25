AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak protokolündeki detay dikkat çekti! 6284 kanununda yumuşatmaya gidildi - Son Dakika
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AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak protokolündeki detay dikkat çekti! 6284 kanununda yumuşatmaya gidildi

25.03.2023 09:29

AK Parti ile YRP arasında imzalanan ittifak protokolü metninin, tartışmaların fitilini ateşleyen 6284 sayılı kanunla ilgili bazı maddelerin yumuşatmaya gidilerek kabul edildiği görüldü. Metinde, "Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanmasına, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlememesine yönelik yasal düzenlemelere, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine ağırlık verilecektir" denildi.

Seçimlere kısa süre kala partiler arasındaki ittifak görüşmeleri hızlanırken, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi dirsek temasına geçerek 11 Mart'ta görüşmelere başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüşme sonrası YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma taleplerini reddettiklerini açıklayarak kendi adaylığını ilan etti. Ancak Erbakan dün yaptığı yeni açıklamayla, Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve talep ettikleri prensipler konusunda uzlaşmaya vardıklarını ifade etti.

6284 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI TALEBİ TARTIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEMİŞTİ

Süreç boyunca Yeniden Refah Partisi'nin, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebi tartışmalara neden olmuştu. Hatta Söz konusu istek AK Parti'nin kadın milletvekillerinin de tepkisini çekmişti.

BAZI MADDELERDE YUMUŞATMAYA GİDİLDİ

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin imzaladığı ittifak protokolü de ortaya çıktı. İttifak metninde, 6284 sayılı kanunda bazı maddelerin yumuşatmaya gidilerek kabul edildiği görüldü.

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE AYKIRI HÜKÜMLER KALDIRILACAK"

Protokoldeki, "Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanmasına, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlememesine yönelik yasal düzenlemelere, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine ağırlık verilecektir." ifadeleri dikkat çekti.

İttifak protokolünün altına AK parti adına Genel Sekreter Fatih Şahin, Yeniden Refah Partisi adına da YRP Genel Sekreteri Suat Pamukçu imza attılar.

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. Kanun'da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak protokolü ortaya çıktı! Dikkat çeken 6284 kanunu detayı
AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak protokolü ortaya çıktı! Dikkat çeken 6284 kanunu detayı
AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak protokolü ortaya çıktı! Dikkat çeken 6284 kanunu detayı
AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak protokolü ortaya çıktı! Dikkat çeken 6284 kanunu detayı
YORUMLAR (2)
  • İhsan Turçin: YAZIKLAR OLSUN DEĞERLİ BAYAN KARDEŞLERİM OY VERİRKEN LÜTFEN KADIN HAKLARINI YOK SAYAN BU ZİHNİYETİ UNUTMAYIN Cevap Yaz 5 16 Yayından Kaldır
  • Yusuf Taner Karaca: Ne anladin yaziklar olsun diyecek bir aciklarmisin bana canım kardeşim ? Kadın haklarına bu iktidar kadar ehemmiyet gösteren yok hatta dünyada bile kanuni olarak örnek altyapı ve uygulama var .Sen bana bir yaziver ben sana aciklayacam senin zihniyetini hadi güzel kardeşim 1 0 Yayından Kaldır
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Erbakan, nasıl oldu da Cumhur İttifakı'na katılmaya ikna edildi? İşte sürecin perde arkasında yaşananlar Erbakan, nasıl oldu da Cumhur İttifakı'na katılmaya ikna edildi? İşte sürecin perde arkasında yaşananlar AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak protokolü ortaya çıktı! 6284 kanunu şartında yumuşatmaya gidildi AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak protokolü ortaya çıktı! 6284 kanunu şartında yumuşatmaya gidildi

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Son Dakika Politika AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak protokolündeki detay dikkat çekti! 6284 kanununda yumuşatmaya gidildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak protokolündeki detay dikkat çekti! 6284 kanununda yumuşatmaya gidildi - Son Dakika
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