AK Partili Göksu'dan "İBB engelleniyor" iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Göksu, İBB'nin yapmak istediği projelere AK Parti'nin karşı çıktığı şeklindeki iddiaları yanıtladı.

ALTAYLI, ŞAŞIRIP KALDI

Göksu, Fatih Altaylı'nın "Taksim projesini engellemediniz mi? sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Altaylı ise şaşırarak "Allah, Allah. Gazeteler yazdı." dedi. Göksu ise Altaylı'nın ısrarlı sorularına "Hayır" ifadelerini kullandı.

"CHP GRUBU'NUN 142 HALK EKMEK BÜFE TEKLİFİNE ONAY VERDİK"

Göksu, "İBB'nin bütçe kitapçığında yazar, bize getirir, biz kılına dokunmadan evet deriz. Son rakamı değiştirmemek kaydıyla istediğimiz oynamayı yaparız. Nezaketen bunu yapmayız. Getirdiği bütçeye nezaketen, usülen, ahlaken bütçesinin bir satırıyla bile oynamıyoruz. Fazilet durağıyla ilgili pandemi döneminde asparagas haber yaptılar. Güya AK Parti organizasyon yapmış, belediye otobüsüne tıklım tıklım dolmuşlar. Bunu İBB Başkanı 'Bu görüntüleri kanım donarak izledim' dedi. Sonra Murat Ongun özür diledi. Böyle bir görüntü yoktu. Halk Ekmek'te aynı oyunu sergilemeye çalışıyorlar. Güya bunlar büfeleri açıp çoğaltmak istiyorlarmış, AK Parti engellemiş, hayır! Meclis kararlarının hepsi burada. Senenin başında 117 tane halk ekmek açacağız dediler, oybirliğiyle 'evet' dedik. Sonra 142 tane daha getirmek istiyoruz dediler, 'buyurun' dedik. İstanbul'da yaklaşık 20 bin küsur bakkal var, bakkallara da verme yetkisini verdik. 142 büfe vermişiz, bunlar sadece 60 tane açabilmişler. 142 büfe CHP Grubu'nun teklifiydi, biz onay verdik." dedi.

Göksu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İLK DEFA BİR ŞEHİR BUNA GÖRE KURGULANIYOR"

Kentsel dönüşümle ilgili şirketin kuruluşu bugün yarın bitmek üzere, mülkiyeti Esenler Belediyesi'ne ait. O şirkete tahsisler yapılacak. Sanayi Teknoloji Belediyesi, Esenler Belediyesi ve üniversiteler proje paydaşları olacak. Orada iki bakanlığın büyük fonksiyon üstlendiği, Esenler Belediyesi'nin sekretarya ve koordinasyon görevi üstlendiği bir proje. Türkiye'de ilk defa bir şehir buna göre kurgulanıyor. İstanbul'un en genç nüfusuna sahip olan Esenler'de çok farklı bir vizyon başlayacak. Dünyada bu konuda çalışma yapan kentlerin birçoğuna gittim. Neler yapabiliriz diye. İnşallah uygulama planları üzerine harekete geçireceğiz. Herkes evinde oturuyor biz konutu yapıp, transfer ediyoruz. Burası kentsel dönüşüm konusunda, iki bakanlığımız ve Esenler Belediyesi modern bir kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyor. En ileri parametre neyi gerektiriyorsa bir kentsel dönüşüm kurgusu. Şu anda aksayan hiçbir şey yok. Kentsel dönüşüm mayınlı bir alandır. Kentsel dönüşüm yapıp da oyunu arttıran tek belediyeyiz. Evini yenilemek isteyenler imar ruhsatı neyse yıkıp yapabilecekler, müktesep haklar korunacak. Geçmişte almış olduğu hakların bütününü kullanabilecekler, dönüşüm yapabilecekler.

"METRO KONUSUNDA SPEKÜLASYON YAPILIYOR"

İBB Başkanı seçimden önce 'İstanbul için borçlanmak ihanettir' dedi. 'İstanbul'da bütçeyi kendi kaynaklarıyla 2 katına çıkaracağım' dedi. Bu İBB Başkanı'nın açıklaması. Şimdi İBB seçimden sonra CHP'ye geçerken, İBB'nin borç stoğu 28.525 milyar. Bunun yaklaşık 6 milyarı İSKİ ve İGDAŞ'ın emanetleri. İBB emanet para almış. 5.7 milyar da müteahhit borcu var. Diğer borçlar 30 yıla yayılmış. Aldıkları mali tablo bu. Şimdi 30 Ekim 2021 itibariyle İBB'nin borç stoğu 41 milyar 660 milyon. 2022 bütçesinde net borçlanacağım dediği rakam 8 milyar. Bütçe performans programından, gelir gider farkından dolayı yüzde 5 açık var. 8 milyarı 2022'de net borç haline getirebilmeleri için 13-16 milyar borçlanacaklar. 4 ayrı hatta görev değişimi olduğu zaman Mevlüt Bey meseleleri analiz etmek için 1 aya yakın durdurma yapıyor. İBB'de duran metro yok, süreci devam eden metro var. O kadar ilginç bir maniplasyon yapılıyor ki, bu hat ihalesi yapıldıktan sonra şuradan da bir kapı vermek lazım, 1 istasyon daha yapmak lazım diyorlar. Biz 31 Mart'tan önce test sürüşü yapmışız. Metroyu bitirmişiz sadece açılışı kalmış. Şimdi İBB açıklıyor, yaptıkları 18 kilometre. Bitmiş metroyu almışsınız siz. Metrolar başlamış, ihalesi yapılmış, finansları temin edilmiş, süreci devam etmiş. 4 hatta Mevlüt Bey 'şu süreci bir analiz edelim' demiş.

"BİZDEN TIKIR TIKIR İŞLEYEN BİR BELEDİYE ALDILAR"

Bu metrolar meclise geldiğinde sayın İBB Belediye Başkanı hepsine sadece birisine evet diğerlerinin hepsine hayır demiş. İBB'de CHP ekibi oturduğunda şoke oldular. Orada büyük bir eko sistem gördüler. Onlar 'enkaz devraldık' diyeceklerdi. Ama tıkır tıkır işleyen belediyeyi aldılar. İBB Başkanı 'geldim toparladım' diyor. İstanbul'da şu anda 2020 yılında 2.2 kilometre kendim metro yapacağım demişsin. Peki gerçekleşen ne? Sıfır. 2021 yılında gerçekleşen sıfır. Siz İstanbul'da kent yönetimini almışsınız, size metro düzeni verilmiş. İBB çok önemli bir iş yapmış. İstanbul'un ana aksıyla birlikte ulaşım ağlarının mastırını bitirmiş. 1100 km. raylı sistemi yapacağım demiş. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle siz geldiğiniz dönemden itibaren 1 kilometre metro projesi dahil ihalesini yapmamışsınız. Kalkıp size bütün sistemiyle, her şeyiyle teslim edilmiş bir şeye teşekkür etmeniz gerekirken.

"MERKEZİ İDAREDEN BİR KESİNTİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İBB'ye 4 milyar TL beklentisinin üzerinde para gelmiş. 2020'de İBB 'Bana 2020 sonunda 15.7 milyar para gelecek' diyor. 18 milyar para geliyor. Merkezi idareden gelen paranın artı değerini ilave edin. Pandemide İBB'ye merkezden gelen para arttı. Siz İBB Başkanı 'İstanbul'un kaynaklarıyla 2 katı arttıracağım' dedi. Kaynakları aşağı düşürdü. Personel maaşınızı devlet ödedi, kısa çalışma ödeneği. Siz o yükten kurtuldunuz. Pandemi döneminde ilçe belediyelere baktığımızda kendi kaynaklarımız çok düştü. İnşaat çok düştü, ruhsat veremedik. İBB'nin harçları sabit ve standarttır. Bütçeye baktığınızda 43.6 milyar bütçe yapmış. 35.6 milyar gelirin yaklaşık 28.9 milyarı merkezi idareden gelecek. Eskiden bu oranlar çok düşüktü. Bu rakam büyük ihtimalle 32-33'lerde gerçekleşecek. Merkezi idareden bir kesinti söz konusu olmadığı, partizanlık söz konusu olmadığı için kişi başına düşen gelir ne ise hiçbir kesinti olmaksızın yapılıyor. Eskiden bu paraların nasıl kesildiğini biliyoruz. Şimdi 1 kuruş kesilmiyor.

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Biz çok iş yapacağız ama bizi engelliyorlar diye bir siyasal propaganda içindeler. Proje üretemeyince bunu bahaneye sokmak istiyorlar. Bir taraftan mevcutları bitireceksiniz, bir taraftan yeni sorunlara çözümler üreteceksiniz. Yeni gelişen sorunlara çözüm üreteceksiniz. Sürekli hükümet bizi engelliyor deniyor. İBB Meclisi'nde diyorum ki 'halka yalan söylüyorsunuz, sizi kim engelleyebilir?'. Merkezi hükümet sizin 1 kuruş paranızı kesti mi? Bugüne kadar İstanbul'la ilgili proje getirdiniz de hayır dedik mi? Bunu her mecliste yüzlerine soruyorum. Şimdi soruyorum, 2021 yılı sonunda 20 milyar gelecek, Ekim'de para gelmiş. Daha yıl dolmadan para gelmiş, bitmiş.

"48 BORÇLANMA DOSYASINDA SADECE 1 TANESİNE HAYIR DENMİŞ"

AK Parti döneminde 2016-2017 Meclise gelen 1871 dosyaya hayır demiş. Biz 4600 dosya gelmiş, 90 tanesine hayır demişiz. Parkların satılması, CHP ile ortak zeminde uzlaşamadığımız LGBT ile ilgili müdürlükler getirilmiş, reddetmişiz. AK Parti döneminde 22 borçlanma dosyası getirmiş, 20'sine CHP hayır demiş. CHP döneminde 48 borçlanma dosyası gelmiş, AK Parti 1 tanesine hayır demiş. AK Parti siyaset felsefesi gereği bir şeyi asla engelleyemez. Bırakın engellemeyi, onun önündeki engelleri kaldırırız.

"İBB'NİN ŞU ANDA PANİKLEMİŞ BİR HALİ VAR"

Ekrem Bey, Sultanbeyli'de konuşma yapıyor. 'Bu metro hattının şu anda borçlanması 8 aydan beri Meclis'te bekliyor, Meclis bizi engelliyor' diyor. Ağustos'ta konuşuyor. Borçlanma dosyası bize Temmuz'da gelmiş. İBB Meclisi Ağustos'ta çalışmaz, tatildir. Usül şudur dosya bu ay geldiğinde bu ay çıkmaz, araştırılır ve karar verilir. Bütün engelleme söz ve söylemleri bundan ibarettir. Meclis'te yüzlerine karşı bunları söyledim. Çok net söylüyorum, hodri meydan diyorum. İstediği kanalda kendisiyle tartışmaya hazırım. Tablo bundan ibaret. İBB'nin şöyle bir paniklemiş hali var. İBB 40 projeyi yatırım programına koymuş. Sonra biz baktık programa. Bu projelerden hiçbir tanesi yapılmamış. Bir baktık ki aynı projeyi 2022'ye koymuş.

"HALK EKMEK'TEKİ KALABALIĞI AK PARTİ'YE FATURA EDİYORLAR"

2005 yılında çıkarılan yasa çerçevesinde bütün mülkler eski sahiplerine devrediliyor. İlk sahibi kimse ona devrediliyor. İlk kök parsel kime aitse vakıflara veriliyor. Sadece Gezi Parkı dediğimiz bölümün İBB'yle zaten alakası yok. İBB bütçe kitabında A'dan Z'ye ne yapacağını yazmış. Biz ahlaken ve saygı gereği virgülüyle dahi oynamadık. Bütün ayrıntısı ile bütçesi ne geldiyse hiçbir tanesine bakmadan, kalemler arasında oynamadan onayladık. Biz 142 büfeyi verdik. Sadece 60 tanesini açabildiler. Bizim dönemde 2945 noktada dağıtım yapılıyordu. Şimdi kuyruklar vs. diye manipüle ediliyor ya. Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruk varsa, bir organizasyonu yapamıyorsunuz, iki ekmeği vaktinde getiremiyorsunuz. 1 milyon 944 bin fiili kapasite, teorik olarak 2,5 milyon ekmek üretecek Halk Ekmek var. İsterlerse üretirler. Oradaki kalabalığı AK Parti'ye fatura etmelerine şaşırıyorum, kuyruk varsa organizasyonu vaktinde yapamıyorsunuz demektir. Bilgimizde bir eksiklik varsa düzeltiriz. Bizim burada Halk Ekmek'e karşı bir kastımız yok. Kurum bunu iyi yönetiyorsa, İstanbullular ekmeğe rahat ulaşıyorsa biz mutlu oluruz. Şu anda çalışmayan bantlar var. Çalıştırdıklarında 1 milyon 944 bin kapasitesi vardır.

Kamu bankaları belediyelere para verme konusunda her zaman ihtiyatlıdır. Hele hele pandemi döneminde hiçbir belediyeye para verme konusunda rahat davranmadılar, çünkü öncelikleri var. Belediyelere para verme konusunda her zaman çok çekincedirler.

"ŞU ANDA TAKSİLER YÜZDE 39 KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR"

Taksi meselesinin karar mercii İBB Meclisi değil UKOME'dir. UKOME 3,5 ay önce 1000 tane minibüsün taksiye dönüşme kararını verdi. Niye üç ay beklenildi? Hiçbir AK Parti yetkilisi taksi ile olumsuz beyan duymamışsınızdır. İstanbul'da bir taksi bir günde 443 km. yol yapıyor. Ne kadarını taksimetre açıyor? 150 kilometre. Gelişmiş ülkelerde 300 kilometre. Şu anda İstanbul'daki taksiler yüzde 39 kapasiteyle çalışıyor. 17 bin 300 taksi var. Yüzde 10 arttırırsanız 4744 taksi geliyor. Dünya ortalaması yüzde 65. Yüzde 65, 11 bin 386 ilave geliyor. Bu sokakta siz taksi bulamıyorsunuz, öbür sokakta taksici müşteri bulamıyor. Burada aplikasyon önemli. İBB önce işin kolayından değil daha hızlı olması gereken bir şey var, aplikasyonu hızlı bir şekilde yapması lazım. Siz kuralları koyduktan sonra o da para kazandıktan sonra aplikasyona uyar.

"TAKSİ KONUSUNDA EKSİK YAPTIĞIMIZ ŞEYLER OLMUŞ"

İBB bu konuda hiçbir adım atmadan geldiği günden bu yana hemen plaka diyor. Biz meselelere karar verirken vicdan, ahlak ve siyasetimizle karar veririz. Siyasetimiz üçüncü olarak gelir. İBB AK Parti Grubu'nun teklifiyle ulaşım komisyonu kuruldu. Bütün perspektiflerimizi ortaya koyacağız. Artık minibüs sistemi dünyanın birçok yerinde ulaşımın bir parçası olmaktan çıkmış. Raylı sistem gelmiş, müşteri alamıyorlar, onlara çözüm üretmeniz gerekiyor. Oturup biz, İstanbul'un ulaşım sistemiyle ilgili model ortaya koymamız lazım. Taksi konusunda eksik yaptığımız şeyler olmuş. Biz şimdi yeni modeller yapmak zorundayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hangi kanalda, hangi yazarlarla çıkmak istiyorsa, hodri meydan diyorum. İBB'de şöyle bir şey var. Sabah kalktığımızda hangi işi yapacağımız diye değil hangi algıyı yöneteceğiz diye bir ilizyonist çalışma yapılıyor. İBB bize CHP'nin görünen yüzünü sundu. İstanbullular bunu görüyorlar. Biz bu konuda İstanbul halkının lehine, menfaatine, geleceğine her şeye katkı sunmaya hazırız.