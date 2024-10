Politika

AK Partili Hamza Dağ: "İzmir 31 Mart seçimlerinde CHP'ye sarı kart vermiştir"

Hamza Dağ:

" Körfez'e deşarj hala devam ediyor, önce onu durdurun"

"İzmir ilk defa Türkiye'deki mesajdan ayrışmıştır"

İzmir'de AK Parti Karabağlar 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

İZMİR - İZMİR (İHA)-AK Parti İzmir'de 6. Olağan İlçe Kongresi Karabağlar'da başladı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "100 bin metreküp suyu Körfez'e deşarj ediyorsunuz. 'Önce Körfez'i kirletmeyi durdurun' dedik, CHP'li arkadaşlar rahatsız olmuş. CHP'li siyasetçileri İzmirli hemşerilerime, İzmirli siyasetçi olarak şikayet ediyorum" dedi.

AK Parti'nin İzmir 6. Olağan İlçe Kongresi Karabağlar ilçesinde başladı. Karabağlar mevcut ilçe başkanı olarak görevini yürüten ve kongrede tek aday olarak gösterilen Hüseyin Uzun, güven tazeledi. Divan Kurulu Başkanlığına ise 26. ve 27. Dönem Milletvekili, Ege Bölge Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan seçildi. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve teşkilat mensupları katıldı.

"23 yılda AK Parti samimiyet ve güven oldu"

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Geçen 23 yılda AK Parti samimiyet ve güven oldu. AK Parti umut, icraat, gelecek oldu. Milletimiz karşılaştığı her zorluğu, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile aşabileceğini düşünmektedir. Bir yerel seçimi geride bıraktık. Her yerel seçimden sonra bir hesaplaşma yapıyoruz. Bir İzmir söz vermiştik, o sözü yerine getirdik. Cumhurbaşkanımız bize görevi söylediğinde, ben kendilerine 'İzmir'i biliyorum, işimizin zor olduğunu da biliyorum. Size iddialı sözler söyleyemeyeceğim ama İzmir'de duyacağınız ses Türkiye'nin her yerinden duyulacak. Burayı kendi kalesi gibi görülen şehirde, herkes panik içinde burada belediyeyi kaybetmemek için canhıraş bir şekilde çalışma yaptılar. Yalana ve dezenformasyona da sonuna kadar başvurdular" açıklamalarında bulundu.

Seçim döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi bulundukları vaatlerin çok üstünde vaatler sunduğunun altını çizen Dağ, "Vaatleri unutulsun diye bekliyorlar. İlk defa hizmet, icraat konuşmaya başladılar. 6 aylık dönemde 180 günde eylem planları vardı. Bir adım dahi atmış değiller. Türkiye'nin en merkezi semti Alsancak'ta bir yağmur yağdığında 2 gencimizi kaybettik. 'Ben büyükşehir belediye başkanlığına talip değilim, ben bu şehrin şehrin şehr-i emirine talibim' dedim" cümlelerine yer verdi.

"İzmir ilk defa Türkiye'deki mesajdan ayrışmıştır"

"İzmir'de sürekli olarak ya memur ya işçi eylemi oluyor" diyen Hamza Dağ, "Ben bugüne kadar en az 4 tane köprülü kavşağı, battı çıktıyı hayata geçirmiş olacaktım. Karabağlar'da 119 bin CHP, 112 bin AK Parti oy almış. İlçede 120 bin CHP, 105 bin biz almışız. 300 bin seçmenin olduğu bir ilçede aramızdaki fark 7 bin. Eksikliklerimizi tamamlayacağız. Mesaj nettir ve İzmir ilk defa Türkiye'deki mesajdan ayrışmıştır. İzmir Körfezi için, 'Yüzecek bir Körfez değil ama Turkuaz bir Körfeze bakacağınızı vaat ediyorum' dedim. 6 ayda en azından Çiğli Arıtma Tesisi'nde 4. Fazın borçlanmasını tamamlamıştık. Hala o işi bitiremediniz. 100 bin metre küp kirli suyu Körfez'e deşarj yapıyorsunuz. Yağmur suyu ile kanalizasyon suyunu ayrıştırma için Dünya Bankası'ndan kredi çıkardık ama onun ihalesini yapamadınız" şeklinde konuştu.

"İzmir 31 Mart seçimlerinde CHP'ye sarı kart vermiştir"

"Körfez'e deşarj hala devam ediyor, önce onu durdurun" diyen Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Konak Tüneli yapacağız dedik eylemler, Çeşme Projesi'ni iptal ettirdiniz, bunu havalimanında yaşadık. Çeşme'de, Urla'daki konutlarında hayatlarından memnun oldukları için İzmir'in her durumda oy verdikleri, hizmet olmadığında da bunu hükümete atma konforuna sahip oldukları için konfordan vazgeçmiyorlar. Bu kısır döngü yıllardır böyle devam ediyor. Hizmeti getirir gibi bir şey yapıyorlar, sonra hamle yapıldığında bel altında vurmaya kadar her şeyi yapıyorlar. Sonra da hizmet getirmiyorsunuz diyorlar, kardeşim getiriyoruz. Hadi gelin şunu yapalım diyoruz. Hem hizmeti getirme, engel ol hem de İzmir bize oy veriyor söylemleri üzerinde sörf yapmak. İzmirliler, yerel seçimlerde size sarı kart gösterdi. Ben sandık sandık bize oy vermeyen bu seçimde veren CHP'li seçmenleri çıkarttım. İzmirli sarı kartı verdi, kırmızı karta da az kaldı. 'AKP İzmir'i teslim almak istiyor' demiş. Bu çok talihsiz bir konuşma. İzmir 9 Eylül'de teslim alındı o dönem de Müslüman Türk yurduydu bundan sonra da kalmaya devam edecek."

"İzmir Körfezi vaatlerimiz arasındaydı"

İzmir Körfezi'nin kendi vaatleri arasında bulunduğuna işaret eden Hamza Dağ, "Proje tanıtım toplantısında net bir şekilde söylediğimi hatırlıyorum. 'Size yüzülecek körfez vaat etmiyorum ama Kordon'da Karşıyaka'da Güzelyalı'da çiğdem çitlerken turkuaz bir körfeze bakma vaat ediyorum' dedim. 700 bin metreküp arıtılacak su Çiğli Artırma Tesisi'ne geliyor. Biz dördüncü fazın borçlanmasını, Soyer döneminde tamamlamıştık ama bu bitmedi. Bitmediği için her gün 100 bin metreküp suyu Körfez'e deşarj ediyorsunuz. Önce Körfez'i kirletmeyi durdurun dedik, CHP'li arkadaşlar rahatsız olmuş. CHP'li siyasetçileri İzmirli hemşerilerime, İzmirli siyasetçi olarak şikayet ediyorum" dedi.

"İzmir'i İstanbul'a teslim etmeye karar vermişler"

İzmir Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen atamalarla ilgili de konuşan Hamza Dağ, "İzmir'i İstanbul'a teslim etmeye karar vermişler. İzmir'i İstanbul'un 40'ıncı ilçesi yapma yolunda adım attılar. Acaba İstanbul'un rantını bitirip İzmir'e adıma atmaya mı karar vermiş durumda? Eşsiz İzmir'in eşsiz insanları bu şehri İstanbul'a teslim etmeniz karşı duracağız. Karşınızda Hamza Dağ'a oy veren İzmirliyi bulacaksınız. Sadece bize oy verenler değil büyükşehir, ilçe meclisimiz, teşkilatımız burada. Yapacak olduğunuz yanlışlık olursa İzmirli'ye şikayet etmeye, o da olmazsa yargıya başvuracağız. Yılmadan, yorulmadan, usanmadan, bıkmadan çalışmaya devam. Çünkü AK Parti umudun adıdır, AK Parti geleceğin adıdır, AK Parti hizmetin adıdır, AK Parti icraatın adıdır. Adı olmaya devam edecektir" açıklamalarında bulundu.

Hamda Dağ son olarak kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

'Birlik, beraberlik, başarı' vurgusu

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Birlik, beraberlik, başarı. Bu 3 B'yi ne güzel formüle etmiş, AK Parti'nin formülü işte bu. Bugün bu salonda yenilenme, tazelenme, yola devam yönünde yola çıkıyoruz. Siyaset ekip işi, vefakar ve cefakar teşkilatımızla bugünlere geldik. Buradan güç birliğiyle çıkacağımıza olan inancım tam. Hayallerimiz büyük, inancımız tam. Durmak yok, yola devam" diye konuştu.

"İzmir Türkiye'nin demokrasi burcudur"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da "İzmir, Türkiye'nin demokrasi burcudur. AK Parti İzmir teşkilatları ise bu demokrasi burcunun siyaset tepesinde dalgalanan şanlı bir sancaktır. Bizim kongrelerimiz demokrasi şölenleridir. Başkalarının kongrelerindeki gibi sandalyeler, yumruklar havada uçuşmaz. Bizim kongrelerimizde Türkiye'nin yeni rotası çizilirken omuz omuza yürünecek yollar için söz verilir. Bu sözler kalplere nakşedilir ve yol arkadaşlığı devam eder. Çünkü AK Parti bizim için tek başına politik bir anlam taşımaktan ötedir" ifadelerine yer verdi.

Kongrenin Karabağlar'a hayırlı olmasını dileyen Saygılı, güven tazeleyerek görevine devam edecek olan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'a muvaffakiyetler dilediğini ifade etti.

"Anketlerimizde partimiz 1. sırada"

Konuşmasına, hayatını kaybeden Ak Parti Karabağlar Gençlik Kolları eski Başkanı Emre Küçük'ü anarak başlayan İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, şu sözlere yer verdi:

"Seçimlerde Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkan seçtik ve partimizi yeniden iktidar yaptık. Seçimde bazı mesajlar aldık ve bu mesajlar üzerine çok yoğun çalışmaya başladık. 6 aydır 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendiriyoruz. Anketlerimizde partimiz 1. sırada. En yüksek teveccühle yoluna devam ediyor. CHP'liler milletimizin kendilerine verdiği yoğun desteği, 6 ayda bilemediler."

"Körfezdeki koku, bu şehre yapılan ihanetin kokusudur"

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik, "6 ayda görevi teslim aldığınız eski başkanlardan daha kötü bu şehri yönetebileceğinizi ispatladınız" diyen İnan "İzmir Körfezi'nde derin bir koku geliyor. Bu koku 25 senelik CHP beceriksizliğinin kokusudur. Bu koku bu şehre yapılan ihanetin kokusudur. Bu koku riyakarsızlıklarının, samimiyetsizliklerinin ve İzmir'e söylemiş oldukları yalanların kokusudur" cümlelerini aktardı. İnan, son olarak kongrenin ülkeye hayırlar getirmesini diledi.