Akar: Çok ciddi gerilimler var, buralar fiili çatışmaya dönüşebilir - Son Dakika
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Politika

Akar: Çok ciddi gerilimler var, buralar fiili çatışmaya dönüşebilir

AK Parti Kayseri milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Ukrayna'da birtakım gelişmeler var. Bunun dışında Afrika'da, Uzak Doğu'da, Balkanlar'da ve Kafkasya'da çok ciddi gerilimler var. Bunlar herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde fiili çatışmaya dönüşebilir" dedi.

25.02.2025 02:54
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AK Parti Kayseri milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, " Ukrayna'da birtakım gelişmeler var. Bunun dışında Afrika'da, Uzak Doğu'da, Balkanlar'da ve Kafkasya'da çok ciddi gerilimler var. Bunlar herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde fiili çatışmaya dönüşebilir" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Akar, Eskişehir Valiliği önünde Vali Hüseyin Aksoy'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılandı. Vali Aksoy'u makamında ziyaret eden Akar, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından il başkanlığına geçen Hulusi Akar, partililer ile bir araya geldi.

'TERÖRÜ BİR ŞEKİLDE BİTİRMEMİZ LAZIM'

Türkiye'nin FETÖ başta olmak üzere PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele ettiğini ifade eden Akar, "Bu terör belası bir şekilde bitecek. En son Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle bu teröristbaşı vesaire falan mevzusu oldu. Burada akıllı olmamız lazım. Burada hiçbir şekilde teröristbaşı affedilmiyor veya serbest bırakılmıyor. Burada yapılan şey, 'Terörsüz Türkiye' diyoruz ve o kişinin çıkıp, silahların bırakılması için talepte bulunması. Buna çalışılıyor. Terörü bir şekilde bitirmemiz lazım. Arazide ölürsek şehit, kalırsak gazi. Sonuna kadar mücadele. Burada hiç tereddüt yok. Durmak yok" dedi.

KONFERANSA KATILDI

Hulusi Akar, daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜVGA) organize ettiği 'Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleler' adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fazıl Tekin Konferans salonundaki programda Akar'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Ocak, TÜVGA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu, vakıf üyeler ve öğrenciler yer aldı.

'85 MİLYONUN BİRLİĞİ İLE BERABERLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Filistin başta olmak üzere Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da gelişmeleri takip yakından takip ettiğini ifade eden Akar, ülkelerin ittifaklarını belirleyerek üçüncü dünya savaşına hazırlandığını söyledi. Farklı coğrafyalardaki ciddi gerilimlerin fiili bir çatışmaya dönüşebileceğini anlatan Akar, "Ukrayna'da birtakım gelişmeler var. Bunun dışında Afrika'da, Uzak Doğu'da, Balkanlar'da ve Kafkasya'da çok ciddi gerilimler var. Bunlar herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde fiili çatışmaya dönüşebilir. Bunun manası, yine aynı şekilde tekrar tekrar söyleyeceğimiz bir konu, dışarıdaki olayları takip etmek. Önemli fakat ondan çok daha önemlisi de bizim iç cephe diye bahsettiğimiz alanda birliğimizi ve beraberliğimiz. 85 milyonun birliği ile beraberliği her şeyden önemli, bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız lazım" diye konuştu.

'CİDDİ BİR HAZIRLIK VAR'

Hulusi Akar, "Burada üniversite olarak gıda ve enerji konularını yakından çalışmamız lazım. Gıda kaynakları, gıda yolları ve enerji kaynakları ile enerji yolları, bütün çalışmaların sebepleri bunlar. Bunların yanı sıra bir de teopolitik dedikleri dini sebeplerden dolayı İsrail'in arzı mevud safsatası var. Tahrif edilmiş, kutsal kitabı temsil etmeyen bir kitaptan hareketle kendilerini bütün insanları öldürmeye, oradaki bütün araziyi elde etmeye yetkili görüyorlar ve kendilerini bu konuda haklı görüyorlar. Bunun yanlış olduğunu, böyle bir şeyin olmadığını her zaman söyledik, söylüyoruz. Bu manada baktığımızda, üçüncü dünya savaşı çıktı mı, çıkıyor mu? Savaş demek, bir savaşı vardır, bir icraat savaşı vardır, bir de savaş sonrası vardır. Şu anda gerçekten bu konuda ciddi bir hazırlık var. Herkes ittifaklarını kuruyor, konuşuyorlar, tekrar görüşüyorlar, bir daha görüşüyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Akar: Çok ciddi gerilimler var, buralar fiili çatışmaya dönüşebilir - Son Dakika

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