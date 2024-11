Albayrak: Eskişehir'in Can Güvenliği Tehlikede

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albayrak, düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince açılan Kent Lokantası'nın bulunduğu binanın depreme dayanıksız olduğunun hatırlatılması üzerine, söz konusu yapıda daha önce yer alan Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, bina depreme dayanıksız olduğu için başka bir yere taşındığını söyledi.

Son dönemde depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan binanın Kent Lokantası olarak hizmet vermeyi sürdürdüğünü anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Vatandaşın can güvenliğini hiçe sayan bir yapıya sahip olduklarını gösteriyorlar. 56 yıllık bir su deposunu da kız öğrenci yurdu olarak hizmete açtılar. Kentsel dönüşüm için Allah göstermesin bir depremin olmasını mı bekliyorlar? Neden bu kadar duyarsız bir tavır içindeler. Kent Lokantası'nı açtıktan sonra bir deprem olsaydı, can güvenliğinin hiçe sayıldığı bir yapıda... Bir insan şehrinde yaşayanlara neden bu kadar umursamaz ve vurdumduymaz davranıyor. CHP anlayışı, belediyelerin meclislerinde gündem maddesi Eskişehir olması gerekirken hep genel siyaseti konuşuyor. Odunpazarı Belediye Meclisi'nde ilçe hakkında konuşulması gerekirken, Belediye Başkanı Kazım Kurt her defasında genel siyasete atıfta bulunuyor. CHP'li milletvekillerinin Eskişehir ile ilgileri olmadığından dolayı Kazım Kurt kendini Eskişehir milletvekili olarak görüp, genel siyasete tekrar girmesine anlam veremiyoruz. CHP'nin reklamla gün yüzüne çıkan bir yapıya sahip olmasından dolayı şu an her konuda Kazım Kurt genel siyaset yapıyor. Tepebaşı Belediye Meclisinde de süreç aynı. Genel siyasete girerek gündemi farklı şekilde yönlendirme çabaları var."

"Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un gelininin Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir birimde çalıştığı" iddiasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Albayrak, "CHP'nin Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinde akrabalarını işe almak için adeta bir yarış içindeler. Son dönemde aynı olayı Kazım Kurt yapmış. Kazım Kurt'un kızı da Ankara'daki bir belediyede çalışıyor. Aynı olayı geliniyle ilgili de yapmış. Halkla ilişkisi olmayan, halkla içli dışlı olmayan bir yapıya sahip oldukları için kendi menfaatleri doğrultusunda yol yürüyorlar. Bu nepotizmi en üst seviyede gösteriyorlar. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde de akrabaları işe girmiş durumda. Kazım Kurt halka geldiğinde 'tasarruf tedbirleri' diyor, kendine geldiğinde bu tedbirlerin dışına çıkıyor." ifadesini kullandı.

"URAYSİM, Eskişehir'i raylı sistemlerin merkezi yapacak"

Gürhan Albayrak, Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi'ne ilişkin sürecin 3 yıldır devam ettiğini dile getirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bu projeye karşı çıktığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"URAYSİM'e karşı davalar açtılar. URAYSİM, davaları kazandı. Yaklaşık 2 yıl önce URAYSİM'in yönetim kurulu belirlenmişti. Gelinen noktada genel müdür vekili ataması yapıldı. Şu anda 5 yıllık stratejik planı tamamlanıp onaylandı. 2025 yılında 3 ekipmanla ilgili süreç başlamış olacak. Şartnamelere hazırlanıyor. Şu anda TÜRASAŞ'tan ve Anadolu Üniversitesindeki görevlendirmeler başladı. Bir aksilik olmazsa URAYSİM, Eskişehir'in raylı sistemlerin bir merkezi olması noktasında en büyük ivmesidir."