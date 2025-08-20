Azerbaycan'dan Gelen Gaz, Suriye'de Elektrik Enerjisine Dönüşecek - Son Dakika
Azerbaycan'dan Gelen Gaz, Suriye'de Elektrik Enerjisine Dönüşecek

20.08.2025 18:00
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Azerbaycan'dan gelen gaz, Suriye'de elektrik enerjisine dönüşmüş olacak ve uzun bir süre zalim bir rejim altında sıkıntılar yaşayan Suriye halkının karanlığını aydınlatacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da SOCAR Türkiye'nin ODTÜ iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Cep Kitapları' projesinin lansmanında konuştu. Törende SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de yer aldı. Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin, yalnız siyasette ve ekonomide değil; ilim, kültür ve eğitim sahasında da inkişaf etmesinin kendileri için iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

'SENELER BOYUNCA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİK'

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin ortak projelere de yansıdığını aktaran Yılmaz, "Her alanda olduğu gibi bu alanda da attığımız kazan kazan anlayışına dayalı birçok adım sayesinde, seneler boyunca büyük başarılar elde ettik. Bu iş birliğimizin önemi, yaşanan gelişmelerle beraber son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Küresel jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği konusunda Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin hem ülkelerimiz hem de bölgemizin refah ve çıkarları bakımından ne kadar kilit önemde olduğunu ortaya koymuştur. Bakü-Tiflis- Ceyhan, Bakü-Tiflis- Erzurum ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız iş birliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp, Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmaktadır" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR POTANSİYEL GÖRÜYORUZ'

Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğal gaz alanında daha büyük projeler için potansiyel olduğunu kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cenap Prezident Sayın Aliyev'in huzurlarında, mart ayında açılışı yapılan Iğdır- Nahçıvan boru hattı, başarılara dayanan enerji iş birliğimizin yeni nişanesi olmuştur. İki ülke arasında doğal gaz alanında yeni projeler için de hala büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Azerbaycan'ın daha büyük hacimlerde gaz tedarik edebilmesi için gerçekleştirilecek yatırımlar ve Türkmen gazının tüm tarafların yararına olacak şekilde Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda iş birliğimizi geliştirmemiz, önümüzdeki yıllarda birlikte atacağımız en önemli adımlar arasında yer almaktadır. Bir diğer kritik iş birliğini de yakın zamanda Suriye'de başlattık. Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye sevki, yine ülkelerimiz arasındaki yakın iş birliği ve eşgüdümle mümkün olabildi. Azerbaycan'dan gelen gaz, Suriye'de elektrik enerjisine dönüşmüş olacak ve uzun bir süre zalim bir rejim altında sıkıntılar yaşayan Suriye halkının karanlığını aydınlatacak. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantısallığının da artırılması, stratejik önemdeki bir diğer adım olacaktır. Nitekim çağımız bağlantısallık çağıdır ve özellikle enerji alanında, elektrik alanında, yenilebilir enerji için bu bize büyük bir imkan getirmiş olacaktır. Enerjiyle sınırlı kalmayacak şekilde bağlantısallığımızı her alanda arttıracağımız projelere odaklanmamız, bizi hem bölgemizde hem de dünyada daha güçlü kılacaktır" dedi.

'UZUN ZAMANDIR GÖRMEYİ UMDUĞUMUZ GELİŞMELER'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Washington'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında imzalanan Ortak Bildiri'nin, Kafkaslarda kalıcı sulhun ve istikrarın tesisi yolunda yeni bir kapı araladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunu da Türkiye Cumhuriyeti olarak memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. Tüm bunlar, bölgede uzun zamandır görmeyi umduğumuz ve gerçekleşmesi için her türlü katkıyı en güçlü şekilde sunduğumuz gelişmelerdir. Güney Kafkasya'da normalleşme, Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilişkilerimize de yeni bir boyut kazandıracaktır. Taraflar arasında atılan bu kıymetli adımların ve böylelikle Güney Kafkasya'da açılacak ulaşım ve iletişim hatlarının, enerji hatlarının bölge ülkeleri arasında yalnızca siyasi yakınlaşmaya değil, aynı zamanda ekonomik refah artışına da büyük katkı sağlayacağının altını çizmek isterim. Kafkaslar ile ilişkilerimizin özellikle ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi, Kafkaslar üzerinden diğer bölgelerle ilişkilerimizin gelişmesi, Türkiye içindeki bölgesel kalkınma hedeflerimize de hizmet edecektir. Özellikle bu yeni dönem Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere, ortalamanın altında olan bölgelerimizin Türkiye ortalamalarına yaklaşmasına da katkıda bulunacaktır."

Haber-Kamera: Aybala MELEK- Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

