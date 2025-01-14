Bahçeli: PKK\'nın bittiği, hiçbir şart ileri sürülmeksizin açıklanmalı

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, partisinin ikircikli bir siyaset tarzı izlemediğini ve kamuoyu ile paylaştıkları politikalarının arkasında durduklarını belirtti. Ardından dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Yunanistan'ın Ege Adalarına füze yerleştirmesiyle ilgili kararların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, barış denizi olmasını dilediğimiz Ege'yi gerilim ve cepheleşme girdabına çekmektir. Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan 12 Ada başta olmak üzere; Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. Şunu bir defa net şekilde ifade etmek isterim ki; bilhassa 12 Ada gasbedilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye 12 Ada'sız yaşasa bile, 12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması ham bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan ve yayılmacı bir politika takip etmenin hiç kimseye, özellikle emel sahibi ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, Mavi Vatan'daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

'KÜRT KARDEŞLERİMİZE HİÇBİR ZAMAN ŞAŞI BAKMADIK'

Gelişmiş ve güçlü bir Türkiye hedefine ulaşabilmek için, Türkiye'nin hızını kesen bagajların milli birlik ve dayanışma ruhuyla boşaltılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Tam bir buçuk asırdır, Türk ile Kürt arasında açılmak istenen ölümcül uçurumları ebediyen ve tamamıyla kapatmadıktan sonra bin yıllık kardeşlik çağrısını gerçek manasına nasıl tahvil ve teşmil edeceğiz? Öteden beri Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler, aramıza çomak sokmak, insani, İslami ve milli irtibatlarımızı sabote etmek amacıyla her yalan ve iftirayı tedavüle soktular. Fitnenin küfürden daha şiddetli olduğu aşikarken, buna aldırış etmeksizin en vahim, en vandal, en vahşi dedikoduları milli bünyemize serpiştirip servis ettiler. Zehri, zemzem diye yutturmaya kalkıştılar. MHP ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla iç ve dış menşeli hain bir propagandayı devamlı güncelleyip körüklediler. İtiraf edeyim ki ne yaptıysak, neyi söylediysek, kendimizi bir türlü anlatamadık, belki de muhabbet ve hürmetimizi layık olduğu veçhile gösteremedik. Halbuki Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki ve sorun görmedik. Hep birlikte Türk milleti olduğumuzu yüreklice savunduk" diye konuştu.

'DEM HEYETİNİN YAPTIĞI TEMASLAR MÜSPET SEYİRDEDİR'

Emperyalist güçlerin Türk ile Kürtleri bölmek için hareket ettiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar çekmek için on yıllar boyunca faal halde bulunan zalimler ve onların kiralık tetikçisi, hain bölücü örgütün sonu gelmiştir. PKK/ YPG terör örgütü, Kürt kardeşlerimizin ne vasisi ne vasıtası ne de varlık beyanıdır. Bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğini küresel sipariş üzerine hançerleme teşebbüsleri artık çuvallamış, muazzam milli uyanış kenetlenmiş halde belini doğrultmuştur. Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye'nin kilitleri sökülmüş, huzurun şahlanışı tarih sahnesine çıkmıştır. DEM heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet seyir ve serencam halinde gerçekleşmiştir. Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda dürüst ve önyargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Hasılı vakit gecikmeksizin, yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun, üzerinde gezdiğimiz toprağın, mensubiyetinden iftihar ettiğimiz milletin hak ve hukukunu ortaklaşa müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Terör markajını kırarak bölücülük damarını kesmenin, milli kucaklaşmayı biteviye başlatarak ayrık otlarını temizlemenin, eş anlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında başka bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için son gelmiş, deniz bitmiş, tutunacağı hiçbir dal kalmamıştır. DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur."

'TERÖRLE PAZARLIK OLMAZ, MÜZAKERE YAPILMAZ'

Bahçeli, PKK terör örgütünün silahları gömmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir. Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG bölücü terör örgütü mensupları Suriye hükümetinin çağrısına kulak vermelidir. Silahlar bırakılmalı, terör yöntemiyle sonuç alınamayacağı görülmelidir. Aksi halde terör örgütü mücavir topraklarımızın neresinde ürüyorsa, bataklık nerede bulunuyorsa, terörün kaynağına hücum ederek, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir devlet onurudur. Batı'dan kaçanların doğuya sığınmaları diye bir şey olmamalıdır. Fırat'ın iki yakası da terörden arındırılmalıdır."

'SEÇİMLERİN ERKENE ALINMASI DİYE BİR ŞEY YOKTUR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçimle ilgili sözlerini de değerlendiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanının basit ve bayağı siyasetinin tevil ve telifi artık imkansızdır. 'Terörsüz Türkiye' hedefini yeni anayasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi gafilce bir saptırmadır ve yalandır. Özgür Bey'in hemen seçim çağrısı, gerçeklerle bağını koparan müflis bir siyasetçinin kendisini hayal alemine nasıl kaptırdığının ibretlik göstergesidir. 'Bu hafta erken seçim kararı alalım' diyor. Sanki pazara çıkmış soğan patates alıyor. Özgür Bey, bırak bu işleri, vazgeç çalı dibi yoklamaktan, hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan. Çünkü erken seçim düşü görmek kurt ininde çakal izi aramak kadar abuk sabuk bir halin özetidir. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı siyasi istikrar hassasiyetle korunup sonuna kadar müdafaa edilecektir."

Bahçeli ayrıca, şehitlerin kemiklerini sızlatacak ve gazileri hayal kırıklığına uğratacak hiçbir adım atılmayacağını söyledi.

'TÜRKİYE, TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE OLACAKTIR'

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren yazılı açıklamasına ilişkin, "Birçok temaslar yapıldı. DEM'i temsil edenler aracılığıyla devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre, görüşmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacaktır. Buna herkesin katkısı olacaktır" dedi.