Bakan Bak: Bizi durduramayacaklar - Son Dakika
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Politika

Bakan Bak: Bizi durduramayacaklar

Bakan Bak: Bizi durduramayacaklar

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "TUSAŞ'a yapılan saldırı şunu gösterdi tekrar; bizi durdurmak istediler ama durduramayacaklar.

27.10.2024 18:35
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " TUSAŞ'a yapılan saldırı şunu gösterdi tekrar; bizi durdurmak istediler ama durduramayacaklar. Bayrakları indiremeyecekler, bu millete diz çöktüremeyecekler, ezanı susturamayacaklar, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, hep beraber büyük Türkiye için çalışacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı. Kentteki bir düğün salonunda yapılan kongreye Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Milletvekili Hasan Sert, AK Parti Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu ile çok sayıda partili katıldı. Kongrede divan başkanlığını İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük yaptı.

Kongrede konuşan Bakan Bak, AK Parti il teşkilatını seçim sürecinde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmaları anlatan Osman Aşkın Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin çok büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.

'TÜRKİYE TEKNOLOJİDE BİR DEVRİM YAŞIYOR'

Geçen hafta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirten Bak, "AK Parti iktidara geldiğinde dışa bağımlılığımız yüzde 85'ti. Şimdi biz yüzde 85'ten fazlasını kendimiz yapıyoruz. Kendimiz üretiyoruz ve ihracat yapıyoruz. Sadece İstanbul'da yapılan savunma fuarında 6,5 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı sözleşmesi yapıldı. Yani Türkiye teknolojide bir devrim yaşıyor. Milli teknoloji hamlesi ortada ve NATO toplantılarında da ifade edildi, Türkiye dünyada İHA ve SİHA üretiminde ilk üçte" dedi.

'ERDOĞAN, MAZLUM COĞRAFYALARIN SESİDİR'

Türkiye'yi durdurmak isteyenlere karşı daha çok çalışacaklarını kaydeden Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptığımız yatırımlar Anadolu gemisiyle, Altay tankıyla bu bölgede güçlü Türkiye'nin adımlarını görüyoruz. TUSAŞ'ta ben bizzat KAAN uçağının gövdesinin son perçiminin çakılma töreninde oradaydım. Bizim NATO heyetiyle beraber gitmiştik. Orada gözleri pırıl pırıl parlayan genç mühendisler var ve tüm dünyaya şunu söylüyorlar; 'Bizim mühendislerimiz vatanını seviyor, ülkesini seviyor ve ülkesi için çalışıyor. Onlar Amerikalı mühendislerden de daha iyi, Alman mühendisinden de daha iyi. Onların yüreğinde vatan sevdası var. Yapılan çalışmalara baktığınız zaman arkadaşlarımız da değindi mazlum coğrafyalarda şunu duyuyoruz; Recep Tayyip Erdoğan'a iyi bakın. Ona sizden çok bizim ihtiyacımız var. Çünkü mazlum coğrafyalarda kimsesizlerin sesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın o gür sesi var ona inanıyorlar, ona güveniyorlar. O Birleşmiş Milletler kürsüsünden; 'dünya baştan büyüktür' diye bağıran liderdir, o mazlum coğrafyaların lideridir, sessiz yığınların sesidir, kimsesizlerin kimsesidir, AK hareketin lideridir. O yüzden onunla beraber yürümekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'BİZİ DURDURMAK İSTEDİLER AMA DURDURAMAYACAKLAR'

TUSAŞ saldırısının Türkiye'yi kimsenin durduramayacağını gösterdiğini de ifade eden Bakan Bak, "Tüm dünyaya ve herkese şunu söyleyelim; TUSAŞ'a yapılan saldırı şunu gösterdi tekrar; bizi durdurmak istediler ama durduramayacaklar. Bayrakları indiremeyecekler, bu millete diz çöktüremeyecekler, ezanı susturamayacaklar, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, hep beraber büyük Türkiye için çalışacağız. Cumhur ittifakı ortaklarımızla beraber ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, bu yürüyüşü hiç kimse durduramayacak" ifadelerini kullandı.

Kongrede konuşan Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Belgin İba da yeni görev alacak teşkilat üyelerine başarılar diledi.

Kongrede, tek listeyle seçime giren mevcut merkez ilçe başkanı Engin Makak, yeniden başkanlığa seçildi. Makak'ın yönetim kurulu listesi şu şekilde oluştu:

Engin Makak, Ahmet Ahmetoğlu, Ahmet Akgün, Ali Yılmaz, Bülent Yıldırımlı, Celal Seleje, Cem Cartoğlu, Emir Pala, Erhan Maço, Fatih Çoşkun, Fehime Eker, Gökalp Süzan, Gökçe Çarpçır, Gülşah Ayhan, Gürcan Banya, Gürkan Yalçınsoy, İbrahim Yeşil, Levent Şakarer, Mehmet Akif Alkan, Murat Başaran, Olcay Koç, Olcay Şentürk, Onur Selam, Ömer Bahar, Önder Sınmaz, Pınar Bodur, Yağmur Yılmaz, Yeşim Sözütok Andaç, Yüksel Suçin, Zuhal Biçer.

Kaynak: DHA

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