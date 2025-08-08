Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş Türkiye demektir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş Türkiye demektir

08.08.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç Türkiye'yi tarihi bir noktaya getirmiştir.

ZONGULDAK'ta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç Türkiye'yi tarihi bir noktaya getirmiştir. 86 milyonun huzur ve güven içinde kardeşçe yaşamasını esas alan bu sürecin sonunda Türkiye, önündeki en büyük engeli aşmış olacaktır. Terörsüz Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş Türkiye demektir" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bartın ziyaretinin ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesindeki Tios Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, daha sonra AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında partililerle bir araya geldi. Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, "Bugün dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin turizm pastasından daha fazla pay alabilmek adına nasıl çalışmalar yürüttüğünü hepimiz görüyoruz. Özellikle iletişim alanında gerçekleşen büyük dönüşümler turizm alanındaki yarışı doğrudan etkilemektedir. Fakat artık ülkeler arasında rekabetten ziyade kültür ve turizm alanında şehirlerin birbirleriyle rekabet ettiğini görüyoruz. İşte bu sebeple eğer bizler Zonguldak'a daha fazla turist gelmesini istiyorsak bunun için yapmamız gereken öncelikli iş, belirleyeceğimiz hedefler doğrultusunda ortak hareket etmektir. Zonguldak'ın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, bu potansiyele uygun politikalar geliştirmek, bu politikaların arkasında istikrarlı bir şekilde durmak ve en önemlisi de şehrin tanıtımına ayrı bir önem vermektir" dedi.

'YIL SONU HEDEFİMİZ OLAN 64 MİLYAR DOLAR GELİRE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Bakan Ersoy, turizm alanında yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın turizmi stratejik bir sektör olarak ilan etmesinin ardından, bu alanda yeni bir yol haritası belirledik. Devrim niteliğinde adımlar attık. Bir yandan ülkemizin diğer yandan da şehirlerimizin eksiklerini giderip, 200'den fazla ülkede tanıtımlar gerçekleştirdik. Amerika'da en çok izlenen televizyon programlarının arasında İstanbul'u, Antalya'yı, Muğla'yı anlatan tanıtım filmleri yayınladık. Almanya'da, Japonya'da, Rusya'da dünyanın dört bir yanında ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerini anlatırken, Trabzon'un, Mardin'in, Zonguldak'ın da tanıtımını gerçekleştirdik. İşte tüm bu başarılı çalışmaların neticesinde Türkiye, turizm alanında dünyanın en üst basamaklarına çıkan bir konum elde etmiştir. Evet, şu anda turizm kapasitemiz her geçen gün daha da yukarılara çıkıyor. 2025 yılının ilk 6 ayında turizmde gelir rekorunu kırdık. Tam 25,8 milyar dolar gelir elde edildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 artış anlamına geliyor. Ziyaretçi sayımız ise 26 milyonu aştı. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak biz bu yürüttüğümüz çalışmaların daha fazlasını da yapacağımıza inanıyoruz. Şehirlerimizi uluslararası rekabete hazır hale getirmek adına mevcut potansiyeli en doğru şekilde analiz edip bir yandan güçlü yönlerimizi öne çıkarmak diğer yandan da eksiklerimizi gidermek durumundayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Zonguldak'ın uluslararası yarıştan en yüksek şekilde faydalanması için gereken ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Gerçekten birbirinden etkileyici doğal güzelliklere sahip bir şehirden söz ediyoruz. Tüm bu güzellikleri tek tek tanıtmak, anlatmak, ulusal ve uluslararası misafirleri bu şehre çekmek bizim elimizde. Bunun için sayın milletvekillerimizle birlikte Bakanlık olarak bu konuda her zaman yanınızda olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN KAYBEDECEK BİR DAKİKAMIZ DAHİ YOK'

Erdoğan ve Bahçeli'nin Türkiye'yi tarihi bir noktaya getirdiğini belirten Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için artık bizim kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Dünyada ülkemizin yıldızını daha da parlatmak adına yapacak çok işimiz var. Cumhuriyetimizin bu ikinci yüzyılında hayallerimizi gerçekleştirmek için bildiğiniz gibi şu anda çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, Türkiye'yi tarihi bir noktaya getirmiştir. 86 milyonun huzur ve güven içinde kardeşçe yaşamasını esas alan bu sürecin sonunda Türkiye, önündeki en büyük engeli aşmış olacaktır. Şunu açıkça belirtmek isterim ki Terörsüz Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş Türkiye demektir. Bu da 81 şehrimizdeki 86 milyon vatandaşımızın yaşam standardını daha da yukarılara çekmesi, Zonguldak'ın zenginleşmesi, ekonomik olarak daha da güçlenmesi, Zonguldaklı kardeşlerimizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir. Yarım asırdır ülkemizin başına bela olan bu terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönemden geçiyoruz. Biz tarih boyunca büyük badireler atlatmış, en zor zamanlarda büyük zaferler elde etmiş bir milletiz. İnşallah hep birlikte el ele vererek ülkemizin güçlenmesine büyük katkılar sağlayacak bu süreci de hayırlısıyla atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Biz artık Türkiye'nin gündeminde terör gibi bir olumsuzluğun yer almaması gerektiğine inanıyoruz. Halkımızın yüzü gülsün, ülkemizin sokaklarında barış türküleri söylensin, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın, şehirlerimiz dünya kentleriyle rekabet etsin, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin sözünün gücünün tüm dünyada etkisini arttırmasını istiyoruz."

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Bahçeli, Zonguldak, Politika, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş Türkiye demektir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe’yi KAP’a bildirdi Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi
Süper Lig’de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu
’’9 bölge’’ ifadesi ne anlama geliyor MHP’den tartışma yaratan afişler için açıklama ''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama
Gelir İdaresi: Semt pazarlarında cihazı kullanımı zorunlu değil Gelir İdaresi: Semt pazarlarında cihazı kullanımı zorunlu değil
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
James Maddison’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre James Maddison'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:03
Almanya’dan topyekün işgal planına tepki İsrail’e silah ihracatını durdurdular
Almanya'dan topyekün işgal planına tepki! İsrail'e silah ihracatını durdurdular
12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
18:00
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 14:31:10. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş Türkiye demektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.