Bakan Işıkhan: "Kadınların hem çalışma hem de aile hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirlere öncelik veriyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Sanayide Kadınların Güçlenmesi: Engelleri Aşmak, Geleceği İnşa Etmek" Uluslararası Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşan Bakan Işıkhan, "Kadınların iş hayatına katılımda karşılaştıkları en büyük zorluklardan birisi de, iş ve aile yaşamı uyumu olmaktadır. Bu noktada, özellikle çalışan kadınlar için sağladığımız; teşvik, destek ve projelerle, kadınların hem çalışma hem de aile hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirlere öncelik veriyoruz" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen "Sanayide Kadınların Güçlenmesi: Engelleri Aşmak, Geleceği İnşa Etmek" Uluslararası Konferansı İstanbul'da gerçekleşti. İki gün sürecek konferansa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Daire Başkanı Maria-Luisa Wyganowski, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve çok sayıda davetli katıldı.Yapılan konferans, kadınların güçlenmesini önceleyerek kalkınma gündeminde öne çıkan ikiz dönüşüm ihtiyacına yönelik modeller geliştirmeyi amaçlıyor.

Konuşmasına Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinerek başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Gazze'de kadınlar, çocuklar bütün dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmüne uğruyor. Biz İsrail'in zulmüne karşı sesimizi yükseltiyoruz ve tüm dünyanın da bu zulme sessiz kalmamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 23 yılda kadın istihdamına yapılan katkılardan bahseden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Türkiye olarak; özellikle son 23 yılda; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir değişim ve dönüşüme tanıklık ettiğimiz, kadın istihdamı konusuna büyük bir titizlikle eğilen, bu alanda projeler geliştiren sivil toplum kuruluşlarımızı ve sosyal paydaşlarımızı takdirle izliyor, bu alanda atılan her türlü adımı ülkemizin sosyal ve ekonomik geleceği açısından kıymetli buluyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla aktif nüfusunun tamamını, kalkınma ve üretim sürecine katmayan ülkelerin içerisinde bulunduğumuz küresel şartları da düşündüğümüzde güçlü bir şekilde ayakta kalması mümkün değildir. Bu anlamda kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta etkin bir şekilde yer alması ve kadın istihdamının artırılması, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişim adına önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet olarak son 23 yılda, kadının toplumdaki yeri hususuna, büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaklaşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, sayısız icraatlara imza attık." dedi.

İş ve aile uyumunu destekleyecek çok sayıda değişikliğin hayata geçirildiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "İş ve aile uyumunu destekleyecek, doğum izinleri, yarım zamanlı çalışma, kreş düzenlemeleri gibi çok sayıda yasal değişikliği hayata geçirdik. Aldığımız tedbirler, hayata geçirilen yasal uygulamalar ve uyguladığımız teşviklerle kadınların işgücüne katılımları ve kadın istihdamı alanında önemli gelişmeler kaydettik. 2002 yılında, % 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranı 2025 yılı itibariyle %36,3'e ve kadın istihdam oranı % 25,3'ten %32,1'e yükselmiştir. Söz konusu oranlar, son yıllarda kadınların işgücüne katılım ve istihdamında göz ardı edilemeyecek istikrarlı artışların olduğunun da kanıtlarıdır. Kadınlar, 2002 yılından bu yana, kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla hem iş hem de çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu niteliklere ya da yeni niteliklere sahip oluyorlar." şeklinde konuştu.

Kadın istihdamında önemli bir mesafe kat edildiğini aktaran Işıkhan, "Türkiye'de 2002'den günümüze, 2 milyon 385 bin kadın Aktif İşgücü Programlarımızdan yararlanmış durumdadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve İŞKUR tarafından yürüttüğümüz projeler aracılığıyla, çalışma hayatının kırmızı çizgilerinden birisi olarak gördüğümüz, kayıtlı kadın istihdamına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda İŞKUR eliyle yürüttüğümüz İş Pozitif projemiz, kadınlar tarafından çok ilgi gördü. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlattığımız bu program kapsamında, 9 Şubat 2024'ten bu yana 1,5 milyon kadın, işe yerleştirildi. Öte yandan SGK ile yürütülen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Doğrudan Hibe Projesi" kapsamında kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, kadınların işgücüne katılımının artırılması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesi noktasında da önemli bir mesafe kat ettik. Projenin ilk fazında 8.667 kadın ile 6.201 işveren, bu hizmet ve eğitimlerden faydalanmış, ayrıca 6.201 kadın işverene de mali destek sağlanmıştır." dedi.

Çalışan annelere sağlanan teşviklere değinen Bakan Işıkhan, "Bilindiği üzere, kadınların iş hayatına katılımda karşılaştıkları en büyük zorluklardan birisi de, iş ve aile yaşamı uyumu olmaktadır. Bu noktada, özellikle çalışan kadınlar için sağladığımız teşvik, destek ve projelerle, kadınların hem çalışma hem de aile hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirlere öncelik veriyoruz. Hem annelerin işgücü piyasasına entegrasyonunu, hem de eğitimli çocuk bakıcılarının teşvikini sağladığımız ve SGK ile yürüttüğümüz "Eğitimli (Sertifikalı) Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE)" bu amaca yönelik projelerimizden birisidir. Projenin ilk fazında, 5.274 anne yaklaşık 23 milyon Avroluk mali destekten yararlanmış, 7.518 bakıcıya eğitim desteği sağlanmış ve toplamda 12.792 kişiye doğrudan ulaşılmıştır. Projenin ikinci fazında ise 3.500 anneye, eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde, 12 ay boyunca aylık 510 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatında kadınların güçlendirilmesine ve desteklenmesine devam edileceğini belirten Işıkhan, "İmalat Sanayinde Kadınların Güçlenmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi" gibi kadınların azmine, çalışkanlığına ve üretkenliğine alan açan bu tür projeler vesilesiyle, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışma hayatında kadınların güçlendirilmesine ve desteklenmesine devam edeceğiz. Bugün bir araya gelmemize vesile olan; çalışma hayatında vazgeçilmez yol arkadaşlarımız olarak gördüğümüz TİSK gibi, sivil toplum kuruluşlarımız ve sosyal paydaşlarımızla birlikte ülkemizin kalkınması ve büyümesi için yeni projelerle daha büyük hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılını bu anlayışla sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Kadınların adının dahi anılmadığı dönemlerden, karar alma mekanizmaları başta olmak üzere siyasetten spora, ekonomiden çalışma hayatına kadar tüm alanlarda kadınların büyük başarılara imza attığı günlere ulaştık. Hiç kuşkusuz, hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda ülkemizin sahip olduğu her kazanımda kadınların çok büyük emeği var." sözlerini kullandı. - İSTANBUL