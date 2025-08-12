Bakan Kacır: Türkiye, bölgesinin üretim üssü haline geldi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Artık Yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı; ateş çemberi bir coğrafyada güven ve istikrar adası bir Türkiye var. Küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez halkası, teknoloji ve üretim üssü bir Türkiye var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yozgat'ta Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 23 yılda büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Kacır, "Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata pek çok alanda çığır açan başarılara imza attık. Artık yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı; ateş çemberi bir coğrafyada güven ve istikrar adası bir Türkiye var. Küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez halkası, teknoloji ve üretim üssü bir Türkiye var. Savunma sanayinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye pek çok alanda kendi teknoloji çözümlerini geliştirebilen ve üretebilen bir Türkiye var. Ülkemizin tarihinde 'altın dönem' olarak nitelendirilebilecek, 23 yıllık zaman diliminde attığımız adımların neticesi bu kazanımları elde ederken, 81 ilimizi eser ve hizmetlerle donattık. Her bir şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirdik" dedi.

'PROJELERİMİZLE YOZGAT'IN KALKINMASINA HIZ KAZANDIRDIK'

Türkiye'nin her bölgesini yeni yatırımlarla ve projelerle buluşturduklarını, bu büyük kalkınma yolculuğunda Yozgat'ın da hak ettiği payı aldığını kaydeden Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Yozgat'ın kalkınmasına hız kazandırdık. Nitekim son 23 yılda; planlı sanayileşmenin önünü açmak adına, şehrimize 3 yeni organize sanayi bölgesi kazandırdık. Nitelikli yatırımlar için çekim merkezi olarak gördüğümüz organize sanayi bölgelerimizin toplam büyüklüğünü 150 hektardan 440 hektara çıkardık. Yozgat Organize Sanayi Bölgemiz bünyesinde üretim ve lojistik akışını kolaylaştıracak yol çalışmalarını, çevreye duyarlı atık su sistemini ve yağmur suyu şebekesini bu yıl itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Yozgat ekonomisinin bel kemiğini oluşturan, üretimin ve istihdamın lokomotifi KOBİ'lerimize, KOSGEB eliyle 1,2 milyar lira destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle, 51 milyar lira yatırımın ve 11 bin fazla istihdamın önünü açtık. Alın ve akıl teriyle; 'Bu ülkenin kalkınmasında ben de varım' diyen müteşebbislerimizi destekledik."

'YOZGAT'TAKİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK KREDİLER İÇİN FİNANSMAN DESTEĞİNİ 24 MİLYON LİRAYA ÇIKARDIK'

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla; Türkiye'nin kalkınma önceliklerini yansıtan ve yatırımcıların güncel ihtiyaçlarına cevap veren yeni teşvik sisteminin, mayıs ayında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Ülkemizin dört bir yanını yüksek katma değer üreten yatırımlarla buluşturmayı amaçlayan yeni modelimizle, Yozgat'ta gerçekleştirilen yatırımlara kapsamlı desteklerimize devam ediyoruz. Öncelikli yatırımlar kapsamında Yozgat'ta hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payı'nın yarısını 8 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Yatırımın organize sanayi bölgelerimizde olması halinde bu süreyi 12 yıl olarak uyguluyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 10,75 puan faiz-kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Tüm bu atılımları, şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirmek, üretim gücünü daha da artırmak adına gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

YOZGAT İÇİN BELİRLENEN ÖNCELİKLİ DESTEKLENECEK YATIRIM ALANLARINI AÇIKLADI

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın da yeni teşvik sisteminin temel unsurları arasında yer aldığını belirten Kacır, "Atıl kaynakları değerlendirmek, yerel ihtiyaçları karşılamak, bölgelerimizin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyini geliştirmek üzere hayata geçirdiğimiz programın hazırlık aşamasında Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri geniş saha çalışması ve yoğun istişareler yürüttü. Neticesinde çok boyutlu bir değerlendirme aşamasından sonra her bir ilimiz için 4 adet olmak üzere toplam 324 yatırım konusu belirledik. Yozgat'ta hayata geçirilecek; entegre besi ve et ürünleri işleme, paketlenmiş hazır gıda üretimi, bakliyat ürünlerinden katma değerli gıda üretimi ve tarım makinaları imalatını, öncelikli desteklenecek yatırım alanları arasına aldık. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda yerel kalkınma hedeflerimizi güçlü bir zemin üzerinde, kararlılıkla inşa ederken şehrimizin sahip olduğu zenginliği, potansiyeli ve nitelikli insan kaynağını yansıtan projelerle buluşturmak önceliğimizdir. Bu anlayışla; Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle, Yozgat'taki 169 projeye 597 milyon lira destek verdik. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ile ilimizdeki kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin toplam 226 projesine 1,1 milyar lira destek sağladık. Bugün de Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız ve KOP Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla, şehrimizin çok boyutlu kalkınmasına ivme kazandıracak 4 projeyi hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çekerek'te hayata geçirilen 'Sosyo-Ekonomik Gelişimin Artırılması Projesi' ile tıbbi aromatik bitkilerden arıcılığa, ahşap atölyesinden hububat ve bakliyat paketlemeye kadar geniş bir yelpazede üretim kapasitesini artıran bir entegre tesis kazandırdık. Aydıncık'ta yürüttüğümüz 'Kazankaya Kanyonu Turizm Rotası Projesi' ile kanyonun doğal güzelliklerini turizmle buluşturan yürüyüş yolları, köprüler ve kamp alanı düzenlemelerini tamamladık" diye konuştu.

3 YENİ PROJENİN İMZALARI ATILDI

Yozgat'ın jeotermal enerji açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kacır, "Yeraltının saklı hazinelerini sürdürülebilir ve verimli bir şekilde değerlendirerek, vatandaşlarımız için ekonomik değere dönüştürmeyi Yozgat'ımızın kalkınması adına asli bir görev sayıyoruz. 'Yerköy Jeotermal Kuyu Binası Reenjeksiyon Hattı ve Otomasyon Sistemi Kurulumu Projesi'yle Jeotermal Kaynaklı Sera Tarım İhtisas Bölgesi'nin 500 dekarlık alanını jeotermal enerjiyle buluşturuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz dördüncü proje; Yerköy/ Saray Kapalı Sistem Sulama Tesisi'yle, ilimizde 275 hektar tarım alanını daha modern basınçlı sulama sistemine kavuşturmuş olduk. Bugün aynı zamanda üç projenin daha imzalarını atıyoruz. Çandır Kozan ve Şefaatli Hüyükkışla Kapalı Sistem Sulama Tesisleri ile ilimizin verimli tarım arazilerini modern sulama altyapısına kavuşturuyoruz. Üreticilerimizin suya erişimini güvence altına alıyoruz. Akdağmadeni Kırsal Turizm Projesiyle de Yozgat'ın doğal güzelliklerini koruma ve kullanma dengesi içerisinde turizme kazandırıyoruz. İnşa edeceğimiz glamping tesisleri, kamp ve karavan alanları, etkinlik ve spor bölgeleriyle; yerli ve yabancı turistlere kaliteli bir turizm deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Elbette oluşturduğumuz bu altyapı yerel ekonomiyi canlandıracak. Bölgede yeni istihdam oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde, her bir ilimize özel kalkınma reçeteleri oluşturduk. Stratejimiz kapsamında ilimizde ağaç işleri, kenevir türevi ürünleri, maden kaynakları ve jeotermal kaynaklara dayalı seracılık faaliyetlerini öncelikli sektörler olarak belirledik. Ayrıca markalaşma çalışmalarıyla; sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip Yozgat'ın jeotermal kaynaklarının hak ettiği bilinirliğe kavuşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Yozgat'ta hayata geçirdikleri Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde ortaokul ve lise çağındaki çocukların, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile yarının dünyasına hazırlandığını söyleyen Kacır, "Gençlerimizin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm altyapıya erişebilmesi için, Bozok Üniversitesi bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi kurulum çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki dönemde, Yozgat'ın kalkınma yolculuğunda mihenk taşı olacak eser ve hizmetleri süratle devreye almaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken; Yozgat'ımızın dört bir yanına yayılan yatırımların, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.