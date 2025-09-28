Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak - Son Dakika
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

28.09.2025 15:28
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışına katıldı. Burada bir açıklama yapan Bakan Şimşek "Batman'ımız muhtemelen 7 ila 10 yıl içerisinde, bu gidişle büyükşehir olacak. Büyükşehir demek; büyümek demek, gelişmek demek. Şu anda inşa halinde ve planlama evresinde, birçok organize sanayi bölgesi var. Dolayısıyla ilimizin kent merkezi çok hızlı bir şekilde gelişiyor, kalkınıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Batman'da, valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI'NIN AÇILIŞINA KATILDI

Bakan Şimşek, daha sonra yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışına katıldı. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Bakan yardımcıları Abdullah Erdem Cantimür ve Zekeriya Kaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Bakan Şimşek, Togg'un T10x modeli aracıyla açılışı yapılan yolda araç kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR DEMEK, GELİŞMEK DEMEK"

Burada konuşan Bakan Şimşek, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Batman'ımız muhtemelen 7 ila 10 yıl içerisinde, bu gidişle büyükşehir olacak. Büyükşehir demek; büyümek demek, gelişmek demek. Şu anda inşa halinde ve planlama evresinde, birçok organize sanayi bölgesi var. Dolayısıyla ilimizin kent merkezi çok hızlı bir şekilde gelişiyor, kalkınıyor. "

"BU YOL SAYESİNDE HAVA KİRLİLİĞİ AZALTILMIŞ OLACAK"

Altyapı çok önemli bir bileşen. Bu yol da o anlamda çok önemli. Şehir trafiğine girmeden, Kozluk'tan, Van'dan, Bitlis'ten gelecek ağır tonajlı araçlar, doğrudan Diyarbakır yoluna bağlanabilecek. Böylece hava kirliliği azaltılmış olacak, trafik daha iyi akacak, yakıttan tasarruf sağlanacak. Batman için çok değerli bir proje" dedi. Bakan Şimşek, daha sonra beraberindekilerle birlikte Silvan kara yolundaki Batman Çayı Islahı 4'üncü kısım başlama törenine katıldı.

Kaynak: DHA

