Bakan Yerlikaya: 58 zehir taciri gözaltında, her an enselerindeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ayrı ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 58 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Geleceğimizi karartmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

İSTANBUL'DA 7 KİŞİ GÖZALTINDA

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız ile İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul'da gerçekleşen operasyonlarda 52 kilo uyuşturucu madde, 48 kilo metamfetamin, 504 bin sentetik ecza ile 12 bin 240 uyarıcı hap ele geçirildi, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"ZEHİR TACİRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 10 kilo esrar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin Kızıltepe'de durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 18 çuval içinde 463 kilo skunk maddesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Ankara'da yapılan operasyonda 90 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Düzce'de, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek yapılan operasyonda 47 kilo skunk maddesi ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.

Iğdır'da şüpheli bir araç ile araç sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda 2,5 kilo esrar ele geçirildi; 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.