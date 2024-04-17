BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere en az 5 bin lira artış yapılmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimiz, hükümetimiz, bu mağduriyeti artık ortadan kaldırmalıdır. İvedilikle emeklilerimizle ilgili bir düzenleme yapmalı, en az asgari seyyanen 5 bin lira artış yaparak, öncelikle emeklilerimizi rahatlatmalıdır." dedi.
Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından partisinin oylarını artırdığını, oyları artıramadıkları yerlerle ilgili değerlendirmeyi parti içinde yaptıklarını belirtti.
Belediye başkanlığını kazanmış il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geleceklerini ifade eden Destici, seçilen başkanların, seçimden önce açıkladıkları seçim beyannamesine göre hizmet edeceklerini bildirdi.
Sahipsiz hayvanlar meselesinin, kamuoyunun gündeminde önemli yer tuttuğunu, farklı illerden bu sorunla ilgili sürekli olumsuz haberler geldiğini aktaran Destici, "BBP'nin en öncelikli meselelerinden bir tanesi de sokaklarımızı, şehirlerimizi saldırgan sokak köpeklerinden temizleyip, insanlarımızın şehirlerinde, illerinde, ilçelerinde güvenli bir şekilde gezmesini, yaşamasını sağlamak." diye konuştu.
Emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Destici, emeklilerin bir haksızlık ve hak mağduriyeti yaşadıklarının kesin olduğunu vurguladı. Destici, "Devletimiz, hükümetimiz, bu mağduriyeti artık ortadan kaldırmalıdır, ivedilikle emeklilerimizle ilgili bir düzenleme yapmalı, en az asgari, seyyanen 5 bin lira artış yaparak, öncelikle emeklilerimizi rahatlatmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
"3 bin lirayla büyükbaş bir kurbanın ancak bacağını satın alırsınız"
Kurban Bayramı'nda verilecek 3 bin lira ikramiyenin de yetersiz olacağını dile getiren Destici, "3 bin lirayla büyükbaş bir kurbanın ancak bacağını satın alırsınız. Yapılması gereken, emeklilerimize küçükbaş kurban kesecek kadar ikramiye verilmeli, o da 10 bin lira olmalıdır." diye konuştu.
Toplantı sonrasında bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapılarının açık olduğunu açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Destici, şu yanıtı verdi:
"İlk olumlu adımı Özgür Özel Bey attı, 'Cumhurbaşkanı makamına saygılı olacağız' dedi. Bunun üzerine de Sayın Cumhurbaşkanımız elbette randevu istenirse görüşebileceğini ve pek çok konuyu da konuşabileceğini ifade etti. Türkiye'nin gelmesi gereken nokta buydu, milletimiz iktidar ve muhalefetten bunu bekliyor. Seçim bitti artık. Bunun Türkiye'ye yansıması, iç barışımız, birliğimiz açısından çok önemli. Türkiye'nin önünde meseleleri vardır, alması gereken kararlar, yapması gerekenler, yeni anayasa değişikliği bunun başında gelir. İnşallah uzlaşı çıkar ve Türkiye yeni demokratik sivil bir anayasaya kavuşur."
Son Dakika › Politika › BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere en az 5 bin lira artış yapılmalı - Son Dakika
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