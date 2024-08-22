Beypazarı Belediyesi 26 Ülkenin Büyükelçi Heyetini Ağırladı

Politika

Beypazarı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, 26 ülkenin büyükelçi, maslahatgüzar, konsolos, ataşe ve eşlerinden oluşan heyeti ağırladı.

Beypazarı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dışilişkiler Daire Başkanlığı koordinesinde Güney Afrika, Venezuela, Singapur, Fas, Kosta Rika, Estonya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Tacikistan, Ekvador, Moldova, Bulgaristan, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Macaristan, Endonezya, Paraguay, Guatemala, Ukrayna, Panama, Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Özbekistan, Azerbaycan ve Bangladeş'in büyükelçi, maslahatgüzar, konsolos, ataşe ve eşlerinden oluşan heyeti ağırladı.

"Beypazarı Tanıtım Programı" kapsamında gerçekleşen ziyarette, ziyaretçiler belediye binasında karşılanarak, ilçenin tarihi hakkında bilgi aldı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, diplomatik temsilcilere ilçenin tarihini, geleneklerini ve yerel ürünlerini tanıttı. Program süresince ziyaretçiler, ilçenin simgesi haline gelen Hıdırlık Tepesi, Yaşayan Köy, Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi'ni gezdi ve Taş Mektep'te Beypazarı'na özgü yemekleri tattı. Kasap, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, yalnızca ilçemizin tanıtımı için değil, aynı zamanda dostluklarımızı pekiştirmek için de bir fırsattır" diyerek, bu tür ziyaretlerin, ilçenin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağı vurguladı. - ANKARA