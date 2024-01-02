Bomba iddia: AK Parti\'nin İstanbul adayı yüzde 70 ihtimalle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olacak

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başlarken, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kimler olacağı hala merak konusu.

ADAYLAR 7 YA DA 15 OCAK'TA AÇIKLANABİLİR

"Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla vatandaşların karşısına çıkacak olan AK Parti'de İstanbul ve Ankara adaylarının 7 ya da 15 Ocak tarihlerinde açıklanması beklenirken kulisler epey hareketlendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok.

"ANKARA'DA TURGUT ALTINOK İSMİ KESİNLEŞTİ" İDDİASI

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara için isimleri netleştirdiğini yazan gazeteci İsmail Saymaz, Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ortak adaylığının kesinleştiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

İSTANBUL'DA YÜZDE 70 ALİ YERLİKAYA, YÜZDE 30 ERGÜN TURAN

İstanbul'da da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yüzde 70, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın yüzde 30 şanslı olduğu ifade ediliyor. Ancak Saymaz, Yerlikaya'nın ise adaylığa soğuk baktığını ifade ediyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan.

"KURUM VE GÖKSU'YA ŞANS VERİLMİYOR"

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya şans verilmiyor.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

"SON DAKİKADA TOMBALADAN ERGÜN TURAN ÇIKABİLİR"

"Yerlikaya'nın Konyalı olması, valilik dışında İstanbul'la hiçbir bağının bulunmaması bir dezavantaj" diyen Saymaz, "Son dakikada tombaladan Ergün Turan çıkarsa şaşırmam" görüşünü aktardı.