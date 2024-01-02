31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başlarken, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kimler olacağı hala merak konusu.
"Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla vatandaşların karşısına çıkacak olan AK Parti'de İstanbul ve Ankara adaylarının 7 ya da 15 Ocak tarihlerinde açıklanması beklenirken kulisler epey hareketlendi.
AK Parti'nin İstanbul ve Ankara için isimleri netleştirdiğini yazan gazeteci İsmail Saymaz, Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ortak adaylığının kesinleştiğini aktardı.
İstanbul'da da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yüzde 70, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın yüzde 30 şanslı olduğu ifade ediliyor. Ancak Saymaz, Yerlikaya'nın ise adaylığa soğuk baktığını ifade ediyor.
Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya şans verilmiyor.
"Yerlikaya'nın Konyalı olması, valilik dışında İstanbul'la hiçbir bağının bulunmaması bir dezavantaj" diyen Saymaz, "Son dakikada tombaladan Ergün Turan çıkarsa şaşırmam" görüşünü aktardı.
Son Dakika › Politika › Bomba iddia: AK Parti'nin İstanbul adayı yüzde 70 ihtimalle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olacak - Son Dakika