Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AYDIN'DA ÇERÇİOĞLU GERİLİMİ TIRMANIYOR

CHP, Çerçioğlu'nun kararına sert tepki göstererek Aydın'da düzenlediği mitingde göndermeli mesajlar ve sert ifadeler kullanırken belediye meclis salonunda kaydedilen bir görüntü ise gerilimin hangi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

KALABALIK BİR GRUP BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması sonrasında belediyeyi ziyaret eden kalabalık bir grup, CHP grup sıralarındaki parti logolu kartları yere fırlatıp sloganlar attı.

Belediye meclis salonunda yaşananlara ilişkin görüntülerin servis edilmesi ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Görüntüleri paylaşan bazı kullanıcılar Çerçioğlu'nun uzun yıllar CHP seçmeninin desteğiyle görevde bulunduğunu, son dönemdeki tavırlarının tartışmalara yol açtığını dile getirdi.

ÇERÇİOĞLU ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

DİLEKÇEYİ SAVCILIĞA VERDİ

Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne süren Çerçioğlu'nun suç duyurusu dilekçesini avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu öğrenildi.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun rozeti, 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen törende takılmıştı.