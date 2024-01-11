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CHP, 6 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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CHP, 6 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı

CHP, Adana, Mersin, Aydın, Hatay, Eskişehir ve Tekirdağ'da belediye başkan adaylarını belirlediğini açıkladı. Toplamda 242 seçim çevresinde adaylarını belirleyen CHP, 23 kadın adayın da yer aldığını duyurdu. Ayrıca, 15 ilin belediye başkan adayları da açıklandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye başkan adayı olduğunu doğrularken, Parti Meclisi toplantısının gergin geçmediğini belirtti.

CHP, 6 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı
11.01.2024 - 03:03,
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CHP, Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Tekirdağ'da Candan Yüceer'i aday gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında belirlenen belediye başkan adaylarını paylaştı.

Parti Meclisi toplantısının sonuçlandığını belirten Yücel, 6'sı büyükşehir belediyesi, 15'i il belediyesi olmak üzere bugün toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyledi.

Bu adaylardan 23'ünün kadın olduğunu ifade eden Yücel, PM toplantısında belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarını paylaştı:

"Adana Büyükşehir Belediye başkan adayımız mevcut belediye başkanımız Sayın Zeydan Karalar olarak belirlenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımız yine Aydın Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehri olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün Parti Meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor. Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum.

Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız mevcut başkanımız Sayın Lütfü Savaş olarak belirlenmiştir. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayımız bir kadın arkadaşımız. Siyasette emeği olan başarılı bir arkadaşımız, geçmiş dönem milletvekilliğimizi yaptı. Sayın Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yine hem partimize hem de Tekirdağ'a vermiş olduğu, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."

15 ilin belediye başkan adayı belli oldu

İl belediye başkan adaylarını da sıralayan Yücel, şöyle devam etti:

"Afyon Belediye başkan adayımız Afyon milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Afyon ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artvin Belediye başkan adayımız Sayın Bilgehan Erdem. Bilecik Belediye başkan adayımız Sayın Melek Mızrak Subaşı. Çankırı Belediye başkan adayımız Sayın İlhan Tekin. Giresun Belediye başkan adayımız Sayın Fuat Köse. Kırklareli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak Parti Meclisi'mizde adaylaşmışlardır.

Kilis Belediye başkan adayımız Sayın Hakan Bilecen. Niğde Belediye başkan adayımız Sayın Hulus Özen, Osmaniye Belediye başkan adayımız Sayın Serkan Karayiğit olarak Parti Meclisimizin kararıyla belirlenmiştir ve adaylaşmışlardır. Sinop Belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Gürbüz.

Tunceli Belediye başkan adayımız Sayın Ali Mustafa Çelik. Uşak Belediye başkan adayımız yine geçmiş dönemde milletvekilliğimizi yapan Uşak Milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım olarak Parti Meclisi'mizde karar altına alınmıştır. Yalova Belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Gürel. Yozgat Belediye başkan adayımız Sayın Özkan Şengül ve Zonguldak Belediye başkan adayımız Sayın Tahsin Erdem Parti meclisimizin kararıyla adaylaşmışlardır."

Yücel, Parti Meclisi ve MYK gündemiyle ilgili değerlendirmeleri yarın yapılacak basın toplantısıyla paylaşacaklarını kaydetti.

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır"

Parti Sözcüsü Yücel, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye başkan adaylığıyla ilgili bir krizin olup olmadığına ilişkin soruya Yücel, şu yanıtı verdi:

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Birçok ilçemizde birden fazla aday adayı, çeşitli iddialarla aday adayı olmuşlardır. Ama bu adaylar bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte Parti Meclisi toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız Merkez Yönetim Kurulumuzun Parti Meclisimizin süzgecinden geçerek, örgütlerimizin görüşleri alınarak, örgütlerde, illerde ve ilçelerde seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerin yaptıkları inceleme, saha çalışmaları, kamuoyu yoklamaları sonucunda belirlenmiş ve Parti Meclisi kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır.

Dolayısıyla herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor ve Parti Meclis'imiz kararıyla Sayın Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür."

"Bizim herhangi bir gerginliğimiz yok"

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun ileri bir tarihe aktarıldığı söyleniyor. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Yücel, "Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayımız Antalya'nın bir kısım merkez ilçeleriyle birlikte değerlendirilecek olduğundan bugün Parti Meclisimizde gündeme alınmadı. Önümüzdeki hafta yapacağımız Parti Meclisi toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum." dedi.

"Parti Meclisi devam ederken gerginliklerin olduğu, seslerin yükseldiği anlar oldu. PM toplantısı gergin mi geçti?" sorusu üzerine Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim herhangi bir gerginliğimiz yok. Parti Meclisi'miz gayet keyifli, demokratik bir ortamda gerçekleşti. Kararlarımız parti tüzüğümüze, parti geleneklerine uygun bir şekilde alındı. Mersin Milletvekilimiz Parti Meclisi salonuna girerek görüşünü ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay bundan ibaret."

Kaynak: AA
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