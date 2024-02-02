CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha kamuoyuyla paylaştı. CHP'nin büyükşehirlerdeki adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin ve Mardin'de Ömer Durak oldu.
İşte 103 belediye başkan adayının yer aldığı tam liste:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklama yaptı.Hafize Gaye Erkan'ın aldığı kararın tamamen şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istifa etti. Erkan, "Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.
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