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CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu - Son Dakika
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Politika

CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu

CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.

02.02.2024 21:58  Güncelleme: 22:15
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CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha kamuoyuyla paylaştı. CHP'nin büyükşehirlerdeki adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin ve Mardin'de Ömer Durak oldu.

İşte 103 belediye başkan adayının yer aldığı tam liste:

CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu.
CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu



CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu


Ayrıntılar geliyor...

CHP\'de 4\'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

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Son Dakika Politika CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu - Son Dakika
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