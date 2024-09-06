CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar - Son Dakika
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Politika

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

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CHP'nin tüzük değişikliği gündemiyle toplanan 20. Olağanüstü Kurultayı başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte kurultaya gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı kurultayın açılış konuşmasını yapan Özel "Kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar adaylaştıkları yerde kalsınlar. Bu dönem o hatalar yapılmayacak, bir daha onlar bu partide görev almayacaklar" dedi.

06.09.2024 13:06  Güncelleme: 13:27
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), sembolik açılışını Sivas Kongresi'nin 105. yıldönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta yaptığı Tüzük Kurultayı, bugün resmi olarak ATO Congressium'da toplandı.

CHP lideri Özgür Özel, eski Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na gitti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanlarımız Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımıza gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Kurultay salonunda "Her derdin var bir çaresi Cumhuriyet Halk Partisi" dijital panolarında hazırlanan video klipler yer alırken katılımcıların koltukları ise isim isim ayrıldı. Protokolde, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Tokerve eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye yer ayrıldığı görüldü. Kurultaya davet edilen önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

20'YE YAKIN MADDE DEĞİŞECEK

Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek seçildi. Tüzük Hazırlık Komisyonu'nun çalışmasına göre CHP tüzüğünde 20'ye yakın maddede değişiklik bekleniyor.

Kurultayın gündemi, Kurultay Tüzük Komisyonu'nun oluşturulması, Program Komisyonu'nun oluşturulması, tüzüğün değiştirilmesi konusunda komisyonca hazırlanan raporun görüşülmesi ve oylanması ile devam edecek.

"SOKAĞIN SESİNİ DUYARAK KAZANDIK"

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Özel "Yerel seçimleri sokağın sesini duyarak kazandık" mesajı verdi. CHP lideri, genel başkan dahil herkesin ön seçime gireceğini bildirdi.

Özel, şunları söyledi; "47 yıl aradan sonra belki de ilk kez şu anda Türkiye'nin birinci partisinin kurultayını ekranlardan izleyen milyonlara merhaba. Artık az değiliz, artık daha çoğuz. Bundan tam bir yıl önceydi; 6 siyasi parti ittifak halinde girdiğimiz seçimlerde çok istediğimiz, çok çalıştığımız, çok hak ettiğimiz bir seçimi maalesef kaybettik. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra toplumda siyasetten uzaklaşmaya ve büyük bir umutsuzluk dalgasına dönüşen bir ruh hali vardı. Gençlerin gözündeki fer sönmüştü. Büyüklerimizin omuzları düşmüştü. Yaşlılarımız Türkiye'de iktidar göremeyecek miyiz derken, gençler biz bu ülkede hayal kuramayacak mıyız, artık bu ülkede yaşayamayacak mıyız diye bizden hesap soruyordu.

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Oturduk, konuştuk, tartıştık. Hep birlikte bir yol açmak, yeni bir yol almak için yola çıktık. Artık hiçbir şey olmamış gibi davranamazdık ve davranmadık. Ve şunu söyledik; CHP değişecek, Türkiye değişecek. Partiyi yüzüncü yılında, ilk seçimlerinde Türkiye'nin bütün demokratları sahiplenmişken, muhafazakarlarla, Kürtlerle, milliyetçilerle sosyal demokratları kucak kucağa bu büyük zafere gidiyorken, kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar adaylaştıkları yerde kalsınlar. Bu dönem o hatalar yapılmayacak, bir daha onlar bu partide görev almayacaklardır, bunu açıkça ifade ediyorum. Ayrıca bu büyük başarıda İmamoğlu, Yavaş, belediye başkanlarımız...

Tüzük kişilerin değil örgütümüzün. Kılıçdaroğlu'nun taahhütleri tüzüğe konuldu. Bu tüzük ne bana güven oyudur, geçmesi beni güçlendirmez, geçmemesi beni zayıflatmaz. Kadın ve gençlik kotasını sizlere emanet ediyorum.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kurultaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, "İyi bir kurultay olsun, hep beraber tüzüğü tartışalım. Partimize, partimizin geleceğine, demokrasimize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tüzük kurultayının partisinin iktidara yürüyüşünün ilk basamağı olacağını söyledi. CHP'nin tüzük kurultayı programı, yeni parti programı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenecek Program Çalıştayı ile devam edecek. Çalıştay kapsamında 2 gün boyunca 20 yuvarlak masada program güncelleme çalışmaları yürütülecek.

Merkez ve yerel yönetim konularının da gündeme geleceği çalıştayda, küresel gelişmeler de ele alınacak. Çalıştaya, Sosyalist Enternasyonal'in fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesi de katılacak. Sosyalist Enternasyonal Komitesi'nin hazırlayacağı Ankara Deklarasyonu, kurultay delegeleri tarafından kurultayın kapanışında oylanacak.

CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül Pazartesi günü ise Anıtkabir ziyareti yapılacak. Aynı gün Devlet Mezarlığı, Karşıyaka Mezarlığı ve Cebeci Mezarlığı ziyaret edilecek.

Pembe Köşk'te "CHP Tarihi Sergisi"nin açılışı yapılacak. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, CHP Genel Merkezi önünde Şevval Sam konser verecek.

CHP\'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Harun Çelik: İlk seçimde chp büyük farkla iktidar tarihe not düşüyorum 96 122 Yanıtla
    Bilgehan Göktürk: Nereye İkdidar?25 yıldır....Sağ zihniyet ülkeyi ele geçirmiş her yönden... 0 0 Mustafa Ağır: tarihe not düş Chp bu ülkede bu kafa ile değil büyük farkla ittifakla bile iktidara gelemez çünkü nerde nifak nerde bölücülük nerde din düşmanlığı var bir avuç tuz alıp koşuyor peşine 0 0
  • Atatürk çü: ATATÜRK BU ÜLKEYİ 15 YIL NASIL YÖNETTİ, EKONOMİ DE NELER YAPTI, TARIM POLİTİKASI, EĞİTİM, SANAYİLEŞME DE NELER YAPTI. İKTİDAR PARTİLERİ BU ANLAYIŞLA HAREKET ETMELİDİR. 62 31 Yanıtla
    Mehmet Demirci: Demlenerek mi 0 0
  • ferhat eser: özgür başkan Diyarbakırda narin kayıp hala bulunamadı bu konuyla ilgili neden bir girişiminiz yok neden açıklamanız yok 27 18 Yanıtla
  • Serkan Basar: CUMHİRİYETAKPARTİSİ GENEL BAŞKANI :) 4 9 Yanıtla
  • Erkan Kocagöz: Sayın başkan: Tam 8 yıldır sizin belediyeye "sadece 5 kilometrelik tek şeritli yolu asfaltlama yaptıramadık". Bu yer: Muğla ili Menteşe Belediyesi'ne bağlı ÇAVDAR SOKAK olup Belediye başkanlarına bu konuda ricada bulunmanızı çok rica ediyoruz. 11 1 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı: Kılıçdaroğlu katılsa ne olur katılmasa ne olur? Yaş olmuş 75 bundan sonra ne hedefi olabilir ki? 9 0 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: küresel ekonomik kriz pandemi ve depremin ekmeğini yiyecekler 6 0 Yanıtla
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