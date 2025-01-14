CHP'den Ekonomik Sorunlara Kırmızı Kart - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den Ekonomik Sorunlara Kırmızı Kart

CHP\'den Ekonomik Sorunlara Kırmızı Kart

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ekonomik sorunlara dikkat çekerek emekli maaşları ve asgari ücretlerin yetersiz olduğunu söyledi. CHP'li milletvekilleri, bu sorunlar için kırmızı kart gösterdi.

14.01.2025 20:10  Güncelleme: 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye'deki ekonomik problemleri gündeme getirerek "Ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz. Herkes için, hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz. 14 bin 469 lira emekli maaşını kabul etmeyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. 22 bin 104 lira asgari ücreti, açlık ücretini kabul etmeyenler için kırmızı kart gösteriyoruz" dedi ve CHP'li milletvekilleri de Genel Kurul'da kırmızı kart gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da milletvekillerinin 2'şer dakikalık söz aldığı bölümde açıklamalarda bulunan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "Bugün buradan bir baba, bir amca, bir dayı olarak seslenmek istiyorum ve kıymetli öğretmenlerimizin de hoşgörüsüne sığınıyorum efendim. Lütfen çocuklarımıza ev ödevi vermeyelim çünkü çocuklar eve geliyorlar, dört saat beş saat ev ödeviyle uğraşıyorlar ve aileleriyle geçirecekleri hiçbir vakit olmuyor, hiçbir sevgiyi paylaşamıyorlar ve mutlak surette sadece ezbere dayalı bir eğitim alıyorlar. Onun için, ben de bir baba olarak kızım Elvin'le daha çok vakit geçirmek istiyorum, sevgiyi paylaşmak istiyorum bütün babalar gibi. Hatta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Hocamız da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Hele hele sömestr tatili oluyor, sömestrde de ödev vermeyelim; bırakın çocuklarımız biraz eğlensinler, aileleriyle biraz vakit geçirsinler. Şimdiden çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

'SAVCILIK GÖREVİNİ EKSİK YAPMAKTADIR'

Genel Kurul'da, grup başkanvekillerinin açıklama yaptığı bölümde söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ilişkin, "Dün gece saatlerinde alışageldiğimiz FETÖ operasyonlarına benzer bir şekilde Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat gözaltına alındı. Söz konusu olan iddia, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ama bu iddiaların asıl atıldığı kişi Ali İhsan Aktaş denen kişi, suç örgütü kurmak ve bunu yönetmekten suçlanıyor. Beşiktaş Belediyesi'yle birlikte Esenyurt Belediyesi'nden ama aynı zamanda başta TBMM ve Yargıtay olmak üzere birçok kamu kurumundan da ihale aldığı bilinen bir kişi. Eğer bu kişi suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlanıyorsa, bu suçu sadece Beşiktaş Belediyesi'nde ve Esenyurt Belediyesi'nde işlemiş olabileceği varsayımı akıl dışıdır, izan dışıdır. Dolayısıyla, eğer gerçekten ciddi bir soruşturma varsa başta TBMM, Yargıtay ve diğer bütün kurumlar olmak üzere görevini yapmalıdır, kendi ihaleleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi savcılığa ulaştırmalıdır. Savcılık bugüne kadar bu görevi yapmak istememiştir, savcılık görevini eksik yapmaktadır" diye konuştu.

'AİLELERİ PERİŞAN EDECEKLER'

CHP'li belediyelere itibar suikastı yapıldığını söyleyen Emir, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in belediye başkanı sıfatıyla imza yetkisi olmadığını söyledi. AK Parti iktidarının 2024 yılını, 'Emekli yılı' ilan ettiğini hatırlatan Emir, "2024 yılını, 'Emekli yılı' ilan etmişlerdi, emeklileri perişan ettiler. Şimdi de, 'Aile yılı' ilan ediyorlar, aileleri perişan edecekler. Nereye elinizi atsanız kurutuyorsunuz. Şimdi de ailelere el atıyorlar. Çekin elinizi yeter, elinizi çekmeniz yeterli. Biz emekliyi aç bırakanlara, asgari ücretliyi açlığa mahkum edenlere, bu halkı açlığa ve işsizliğe mahkum edenlere karşı kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz. Herkes için, hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz.14 bin 469 lira emekli maaşını kabul etmeyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. 22 bin 104 lira asgari ücreti, açlık ücretini kabul etmeyenler için kırmızı kart gösteriyoruz. Staj mağdurları için kırmızı kart gösteriyoruz. 'Adil bir vergilendirme olsun' diyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve tüm halkımızla birlikte ayağa kalkarak seçim istiyoruz. Sizin bu ülkenin hiçbir sorununu çözme kapasiteniz, kabiliyetiniz kalmamıştır. Cesaretiniz varsa getirin sandığı, bu millet size kırmızı kartı gösterecek" dedi.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Asgari Ücret, Murat Emir, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Ekonomik Sorunlara Kırmızı Kart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:41:59. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den Ekonomik Sorunlara Kırmızı Kart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.