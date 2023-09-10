CHP'den yerel seçim kararı! İmamoğlu ve Yavaş'ın yeniden aday gösterilecekleri iddia edildi - Son Dakika

CHP'den yerel seçim kararı! İmamoğlu ve Yavaş'ın yeniden aday gösterilecekleri iddia edildi

Son Güncelleme: 10.09.2023 09:01

Türkiye, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin havasına iyiden iyiye girmeye başlarken, CHP Genel Merkezi'nin geçtiğimiz günlerde adaylıklarını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kararlarını destekleyeceği öne sürüldü.

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara kulisleri bir hayli hareketli. CHP Genel Merkezi'nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstereceği iddia edildi.

4 BAŞKANIN ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

CHP'de adaylığına kesin gözüyle bakılan dört belediye başkanı bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yeniden aday olmaları kesin gibi.

GÜRÜN VE ALBAYRAK'IN DEĞİŞMESİ GÜNDEMDE

Cumhuriyet gazetesinin kulislere dayandırdığı haberine göre, değişmesi güçlü olasılık olarak Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak öne çıkıyor.

ANTALYA İÇİN 2 ADAY VAR

Büyükşehir olan Antalya'da adaylık için iki isim gündemde. Mevcut başkan Muhittin Böcek'in yanı sıra CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da bu makama adaylık istediği biliniyor.

İYİ PARTİ'NİN KAYBETTİĞİ İLLERE ODAKLANILDI

CHP ayrıca geçen yerel seçimlerde az farkla ya da işbirliği nedeniyle İYİ Parti'nin kaybettiği illere de odaklanmış durumda. Özellikle Balıkesir, Bursa ve Denizli gibi büyükşehirlerde genel seçimlerde muhalefetin toplam oyunun iktidar blokunun üzerinde çıkmasını fırsata çevirmek istiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den yerel seçim kararı! İmamoğlu ve Yavaş'ın yeniden aday gösterilecekleri iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den yerel seçim kararı! İmamoğlu ve Yavaş'ın yeniden aday gösterilecekleri iddia edildi - Son Dakika
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