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Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı - Son Dakika
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Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, şehitlerin cenaze töreninin yapıldığı gün, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul ve zurna ile karşılandı. Beşikçioğlu, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

14.01.2024 - 18:15,  Güncelleme: 18:36
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CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul ve zurna ile karşılandı. Şehitlerin cenaze törenlerinin yapıldığı gün tertiplenen davul ve zurnalı karşılama tepki çekti. Beşikçioğlu tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımını sildi.

DAVUL VE ZURNAYLA KARŞILANDI

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, şehitlerin cenaze töreninin yapıldığı günde davullu zurnalı karşılandı. CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul ve zurna ile karşılanan Beşikçioğlu, "Her beraber omuz omuza… Ankara kazanacak, Etimesgut kazanacak." notunu düştüğü paylaşımı, tepkiler üzerine sildi.

CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun davullu zurnalı tanıtımına 'şehit' tepkisi

BEŞİKÇİOĞLU'NUN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Beşikçioğlu'nun paylaşımına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ayıptır, yazıktır, siyasetiniz batsın", "Hiç olmazsa bugün davul zurna çalmayın, bir saygı gösterin", "Yazıklar olsun sana", "Cenaze evinde davul çalınmaz Behzat" ifadelerini kullandı.

CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun davullu zurnalı tanıtımına 'şehit' tepkisi

9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olmuştu.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi. Ankaralı olan Türk tiyatro sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. Beşikçioğlu, İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı.

CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun davullu zurnalı tanıtımına 'şehit' tepkisi
Erdal Beşikçioğlu

1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştur.

Pek çok dizi projesiyle adından söz ettiren Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Beşikçioğlu son olarak CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olmuştur.

Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP\'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (7)
  • Jack McTorrado: Ülkede aklı başında sandığımız kişiler bile bir makam vaadi karşısında acayipleşiyor Yanıtla 58 9
  • Suleyman Dag: Bu adam dan belediye başkanı olmaz. Tum partiler mitingleri ve tanitim toplantilarini iptal ediyor bu kendini baska bir ulkede zannediyor herhalde ulkemin acisini aci bilmeyen bu ülkede belediye başkanı olamaz. Yanıtla 43 10
  • Hakan Uzuner: Fikri neyse zikri odur insanın. Bundan belediye başkanı falan olmaz. O en iyi yaptığı işe devam etsin. Doğru olanda budur.... Yanıtla 29 3
  • Hakim ATMACA: Ölümü felaketi sevinci dahi kendinize siyasi alet yapıyonuzya pes Yanıtla 18 5
  • Sado Bayar: He la he oynayın bakem en iyi becerdiğiniz şey oyun Yanıtla 13 3
  • MAHMUT BAŞAK: CiBİLEYETZİ MAYMUNLAR Yanıtla 12 2
  • Hbo Hbo: Serkan basar ve kervancioglu neredesiniz Yanıtla 5 3

Cumhuriyet Halk Partisi, Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı - Son Dakika


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