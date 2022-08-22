CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün altı muhalefet partisinin bir araya geldiği Liderler Buluşması'nı hatırlatarak, "Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamalarda bulunan Öztrak, hafta sonu Gaziantep ve Mardin Derik'te yaşanan trafik kazalarında yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

Mardin Derik'te yaşanan kazalardaki tırların aynı firmaya ait olduğunun söylendiğini ifade eden Öztrak, bunun da iş ve araç güvenliği konusunda taviz verildiği kuşkularını artırdığını kaydetti. Öztrak, kazaların ciddiyetle soruşturulmasını ve sorumluları hakkında en ağır cezaların verilmesini beklediklerini dile getirdi.

Hükümetin dış politika yönetimini eleştiren Öztrak, dış politikanın milli olma vasfını yitirdiğini savundu.

Suriye krizinin başından itibaren, diyalog ve müzakereden yana olduklarını ifade eden Öztrak, Suriye ile köklü tarihi geçmişin olduğunu ve 850 kilometrelik kara sınırı bulunduğunu söyledi.

İktidar olmaları halinde dış politikanın yeniden partiler üstü olacağını dile getiren Öztrak, partinin değil, milletin ve devletin üstün menfaatlerinin gözetileceğini kaydetti.

"Serbest piyasa ekonomisinin çanına ot tıkıyorlar"

Hükümetin ekonomi politikasını da eleştiren Öztrak, haziran tarımsal girdi fiyatlarının açıklandığını hatırlatarak, "Son bir yılda, tarımsal girdilerin maliyeti yüzde 135 arttı. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Son bir yılda üretimde kullanılan girdilerden mazotun fiyatı yüzde 228, gübrenin fiyatı yüzde 234, ilacın fiyatı yüzde 101 arttı." dedi.

Faik Öztrak, kuru üzümde 27 lira fiyat açıkladığını, bu fiyatın, çiftçinin bu sene emeğinin karşılığını alması, gelecek sene de tarlasını yeniden ekebilmesi için yeterli olmadığını savundu.

Hükümetin enflasyonla mücadele etmediğini öne süren Öztrak, "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde göstermelik 20-30 kuruşluk indirimlerle milletin gözünü boyamaya çalışıyorlar. Ama milletimiz artık algıya değil, fiyat etiketlerine bakıyor." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak, şöyle devam etti:

"Son birkaç günde aldıkları kararlar, bir yandan faizi indirirmiş gibi yapıyorlar, Merkez Bankası'nın tabela faizini düşürüyorlar. Ama diğer tarafta ülkenin, çiftçinin, esnafın borçlanma faizi düşmüyor. Aksine daha da artıyor. Türkiye'nin risk primi sıçrıyor. Bugün itibarıyla ülkemizin risk primi yeniden 800 puanın üzerini gördü. Dış finansman bulmak her gün daha da zorlaşıyor.

Bakıyorlar bankalar bu işten çok kar edecek, bankaların açacağı krediye hem miktar, hem de faiz sınırı getiriyorlar. 'Bankalara çok kredi vermeyin.' Verecekseniz de faizde yüzde 30'u geçmeyin.' diyorlar. Bu faizi geçerseniz bana da haraç vereceksin, hazineyi ucuza fonlayacaksın.' diyorlar. Serbest piyasa ekonomisinin çanına ot tıkıyorlar."

Bir puanlık tabela faizi indirimiyle bankaların mudiye ödeyeceği Kur Korumalı Mevduat faizinin aşağı çekildiğini ama döviz kurunun uçmaya, paranın pul olmaya devam ettiğini savunan Öztrak, "Sonuçta bankanın maliyeti düşüyor ama devletin ödeyeceği faiz ve kur garantisi artıyor. Bankaların karları, mevduat toplama faizleri düştüğü için artıyor. Ama milletimiz hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ediyor." dedi.

"Süreç tıkır tıkır işliyor, işlemeye devam edecek"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Altı muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı konusunu dünkü altılı masa toplantısında ele alıp almadığı sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Sürecin nasıl işleyeceğini baştan beri altı parti de açıklıyor. Seçim kararı alınsın, eğer isim çok merak ediliyorsa ismin o zaman açıklanacağı defalarca söylendi. Süreç gayet güzel işleyecek. Seçim öncesi seçim dönemi, seçim günü, seçim sonrası tüm süreçlerde dün birlikte yol yürüme kararı çıkmıştır. Hiç kimse merak etmesin. Her şey zamanında ve zemininde yapılacaktır. Daha önce taahhüt edildiği gibi. Bundan sonraki toplantı 2 Ekim'de saat 14.00'te, Genel Merkezimizde yapılacak. Süreç tıkır tıkır işliyor, işlemeye devam edecek."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yapılan açıklamalar olduğu hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacak." şeklinde konuştu.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'S-400'leri kime karşı kullanacaksınız?' sözlerine tepkiler geldi. Tepkileri nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine de Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"S400'ler alındı ama bir türlü aktive edilmedi. Dünyanın en pahalı hurdası halinde yatıyor. Yetmiyor üstüne yenilerini alıyoruz. Ben buradan soruyorum, Türkiye, İdlib'de askerlerimizin korunması için hava savunmasına ihtiyaç duyduğunda bu S-400'ler neredeydi? 34 askerimiz orada şehit oldu. O zaman bu S-400'ler alınmıştı. Ama askerimize hava koruması sağlayamadık. Bizim, 'Siz bunu kime karşı kullanmak için aldınız' diye sormak da hakkımızdır."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İçişleri Bakanlığı, DEVA ve Zafer Partisi arasında sığınmacı seçmen tartışması yaşanıyor. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Bu konu bizim de yakından takip ettiğimiz bir konudur. Ama kimsenin endişesi olmasın. Biz sandıklara sahip çıkmaya kararlıyız. Seçmen listelerini tek tek inceleyeceğiz. Bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Gerekirse Türkiye'nin her yerinde bundan önceki son seçimde olduğu gibi oy çuvallarının da üstünde yatarız." yanıtını verdi.