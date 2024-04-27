CHP Genel Başkanı Özel\'den müzakere mesajı

Politika

Memleketi Manisa'da Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seçimde gösterdikleri başarılardan dolayı her iki başkanı da tebrik etti. İsrafı önleyecek bir belediyecilik politikası izleyeceklerini belirten Özel, "Biz seçmenin bize verdiği gücü müzakere masasında da kullanmak durumundayız. Yoksa 'Ben kimseyle görüşmüyorum' dersen seçimden seçime seçmenin verdiği oya sevinir ya da üzülürsün" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da belediye başkanlarına yönelik ziyaretlerine devam etti. Manisa'nın merkez Yunusemre Belediyesini ziyaret eden Özel, Başkan Semih Balaban'la bir araya geldi. Özel'i makamında ağırlayan Başkan Balaban, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in bizi makamımızda ziyaret etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisinin demokrat tavrı sayesinde bu makamlardayız. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Siyasi nezaketin önemli olduğunu aktaran CHP Genel Başkanı Özel, "Manisa'da yıllardır biz seçim kaybettik. Yıllar oldu bayramlaşmaya iki kişi gitmiştik. Hep yalnızdık, hep zorluklar çektik. Bizi arayıp da partinin milletvekili olarak, partinin grup başkan vekili olarak, ülkenin ana muhalefet partisi olarak arayıp da bir 'İsteğiniz, yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye soran olmadı. İl başkanıma talimatım o yönde oldu. Bundan sonraki her resmi günde, her resmi bayramda birinci partinin ve Manisa'daki iktidarın sahibi olarak bütün partileri arayıp onları da buralara dahil etmek olacak" dedi.

"Manisa'yı ayağa kaldırmanın yolu geçmişte olan biten her şeyi geride bırakmaktır"

Seçimi sandıkta bıraktıklarını söyleyen Özel, "Burada Manisa'daki bize oy veren, vermeyen herkese sesleniyoruz. Seçimi sandıkta bıraktık. Bizim Manisa'daki yüzde 60'lık başarımızın sebebi geçmişte olan her şeyi bir yana bırakıp Manisa'da parti içinde büyük bir birlikteliği, büyük bir barışı sağlamış olmamızdır. Şimdi Manisa'yı ayağa kaldırmanın yolu geçmişte olan biten her şeyi geride bırakmaktır. AK Partiye oy atan, MHP'ye oy atan kimse kendini dışarıda hissetmesin. Bu belediyeler onlara da hizmet etmek için var. ve onlar 'Efendim CHP var. Bundan sonra bize yaşam şansı tanımazlar' diye bir şey yok. Ne esnafı, ne müteahhidi, ne bir başkası, kurallar neyse herkese eşit uygulanacak. Bunu herkes böyle bilsin. Tabii ki geçmiş dönemlerde yapılan bir takım hatalar, bir takım eksiklikler, birtakım kasıtlar, birtakım kusurlar var. Küçük hataları, kusurları görmeyiz. Ama kasıtları ve özellikle kamu kaynak Bu yandaşlara peşkeş çekilmesini, 150 bin liraya yapılacak işin 350 bin liraya yapılmasını, bunların hiçbirini affetmeyiz. Sorumlusu kamu görevlisiyse, kamu görevlisi, siyasetçiyse, siyasetçi verecek. Ama onu asla ve asla ve asla bir hesaplaşma, hesap görme şeklinde değil, kanun neyi gerektiriyorsa bilgileri, belgeleri savcılara teslim etme şeklinde objektif bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Manisalı Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesinde kendisine yönelik olan tepkileri hatırlatan Özel, bunun provakatif bir eylem olduğunu daha net anladıklarını belirterek, "Şuracıkta Manisa'nın evladı Özgür Özel, sanki kendi şehrinde şehit cenazesine gidemiyormuş bir algı oluşturmaya çalışanlar oldu. Şehidimizi karşıladık. 'Gelmezseniz orada bir provokasyon var' diye uyardılar. Dedim ki 'Özgür Özel Manisa'da şehit cenazesine gitmedi dedirteceğime ölmeyi göze alıyorum' dedim ve o cenazeye geldim. Şimdi o görüntülerin içinden görüyoruz ki büyükşehir belediyesi personelleri var, Yunusemre Belediyesi'nin personelleri var. Teker teker hepsi ortaya çıkacak. Biz 'Özgür Özel'den şehit cenazesine gidemez' dedikleri yere gittik. Cenazeye katıldık. Şehrimizden ayrıldık. ve ilk bayramda 800 kişi ile birlikte Hatuniye Camii'nde bayramlaştık. Manisalılar evladına sahip çıkmıştır" dedi.

"Belediyelerde tasarruf tedbirleri yayınlayacak, diğer partilerden de destek isteyeceğiz"

Belediyelere yönelik tasarruf tedbirleri yayınlayacaklarını söyleyen Özel, "Buradan kendi oturduğum ilçeden ve kendi şehrimden şunun müjdesini vermek isterim. Önümüzdeki hafta bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir hafta sonra bir tasarruf genelgesi yollayacağız. Geçmişin şatafatından arınacağız. Dün Denizli'deydik. 45 tane makam arabası iade edildi. Daire başkanlarını bırakın, daire başkanlarının özel kalemlerine kadar makam arabalarının tahsis edildiği bir süreç var. Herkes belediyeye kendi arabasıyla gelecek. Havuzdaki arabadan kamu görevi çerçevesinde ihtiyacını karşılayacak. Ondan sonra kendi arabasıyla evine dönecek. Türkiye'de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra da herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz. Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e yönelik ziyaretini değerlendiren Özel, "Bu tip işlerin yapılması siyasetin normalleşmesi. Vatandaşın da arzusudur. Belediyelerimiz kamu binalarıdır. Nasıl vergi dairesine her parti gidebilirse belediyelere de gider. Hem büyükşehir hem de diğer belediyelerimize buraya hangi partiden bir milletvekili gelirse başımızın gözümüzün üstündedir. Doğrusu budur" dedi.

"Kimseyle görüşmem' dersen seçimden seçime sevinir yada üzülürsün"

Müzakereyi önemsediklerini ifade eden Özel, "Bunun yanında ben geçmiş dönemde grup başkan vekiliydim ve işimiz bizim meclisteki partimize kötü bir söz söylese cevabını vermek ve oradaki müzakereyi münakaşayı yönetmek. Tabii kamuoyu bir buçuk dakikalık en yüksek tansiyonlu yerlerini görüyordu. Ama normal şartlarda siyasette münakaşayla müzakere birlikte yürür. Önemli olan nezaketi terk etmemek Ayrıca partilerin genel başkanlarının en doğru ilişki biçimini yönetmek gibi bir sorumlulukları var. Biz 31 Mart'a kadar ikinci partiydik. ve o zaman birinci partiye düşen sorumlulukları yerine getirmiyorlardı. Bayramda telefon açmak bize düşer, ilk ziyareti yapmak bize düşer, gerilimi düşürmek bize düşer, el uzatmak bize düşer. Müzakere etmek, mücadele etmeye mani bir iş değildir. Hatta en etkin mücadele yöntemi, müzakereye dayalı mücadele yöntemidir. Kurtuluş Savaşı yaşandı bitti. Düşman kovuldu. Ama en önemli başarı Lozan'da sağlandı. Lozan mağlup devletlere dünyanın en büyük devletlerine Osmanlı'nın tapu senedini imzalatmaktı. Önce güçlü olacaksınız sonra da müzakereyle o gücünüz tescil edeceksiniz. Biz seçmenin bize verdiği gücü müzakere masasında da kullanmak durumundayız. Yoksa 'Ben kimseyle görüşmüyorum' dersen seçimden seçime seçmenin verdiği oya sevinir ya da üzülürsün. Ama biz bu kadar çok hizmet etmemiz gereken belediye lehimizdeyken müzakereyi sürdüreceğiz. Ama sonuç alamadığımız yerde siyasetin diğer mücadele enstrümanlarını kullanmaktan da hiç geri kalmayacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın açıklaması sonrası Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve meclis üyeleriyle yaptığı özel toplantının ardından CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Şehzadeler Belediyesine geçen Özel belediye binası önünde Manisa'nın ilk kadın belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay ve belediye çalışanları tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından makama geçildi.

Makamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Uzun zamandır genel başkanımla siyaset yapmama rağmen bugün ayrı bir heyecan yaşıyorum. Belediyemizde Genel Başkanımızı ağırlıyor olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Yıllar sonra Manisa'da hem büyükşehirde hem de bütün ilçelerde büyük başarı elde ettiğimiz gibi tüm Türkiye'de büyük bir başarı yaşadık. Öncelikle bu başarının mimarı Genel Başkanımız Özgür Özel'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu koltuğa oturmayı istedim"

Şehzadeler Belediyesinin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Özel, "Bu ziyaretin benim için başka bir anlamı var. Biraz önce Gülşah Başkanım bana nezaketle dedi ki 'Buyurun makama geçin' dedi. Ben de oraya ancak sen geçebilirsin dedim. Ben ilçe başkanımın il başkanımın makamına oturabilirim onlar benim koltuğum ama bu koltuk Gülşah'ın koltuğu. Ben bu koltuğa oturmayı istedim 2019 yılında. Bu bina Manisa Belediyesi binasıydı. BU makam bu koltuk Manisa Belediye Başkanı Bülent Kar'ın koltuğuydu. Ben o yarışta 3'üncü oldum. O günden bugünlere geldik. Benim açımdan çok anlamlı bir gün. Şehzadeler Belediyesini almış olmak tarihte hiç almadığımız Manisa Belediyesini de almak anlamına geliyor. Hatta şöyle espriler yapıyoruz. Beni hafta sonu baka bir etkinliğe davet ettiler. Dedim ki Manisa'da Mesir Şenliklerinde olacağım. 477 yıldır ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Mesir Şenliklerini yapıyor dedik. Tabii ki cumhuriyetin ilk yıllarında seçimlerin olmadığı dönemde CHP kimlikli belediye başkanları vardı ama çoklu yarışta ilk kez Manisa Büyükşehir Belediyesini Manisa'nın kadim merkez belediyesini hem de Yunusemre Belediyesini kazandık. Bu açıdan çok mutluyuz. Bize bunu yaşatan Manisalılara çok teşekkür ederiz" dedi.

"Şehzadeler'in borcu Yunusemre'den çok daha az"

Şehzadeler Belediyesinin 160 milyon civarında bir borcu olduğu kaydeden Özel, "Yunusemre Belediyesine göre burada borcun daha az olduğunu ifade edelim. Geçmişteki israfın, şatafatın Yunusemre Belediyesiyle karşılaştırılamayacak oranda olduğunu söyleyelim. Çok daha iyisini yapacağız. Özellikle burada bir devri sabık oluşturma niyetimiz yok. Önceki belediye başkanımızla Gülşah Başkanımız mutlaka temasta bulanacaktır. Önceki dönemde AK Parti'nin yönetim anlayışının zorladığı ne kadar israf, fazladan harcama varsa hepsine engel olacağız." diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ziyaretin anısına Kurşunluhan'da belediyenin kursiyerleri tarafından yapılan Atatürk Portresini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hediye etti. - MANİSA