Özgür Özel: Anketlerde önde olursa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklerim - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Anketlerde önde olursa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklerim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha seçimi kazanması durumunda 4'te 4 yapacağını hatırlatarak anketlerde önde olması durumunda Cumhurbaşkanı adaylığını destekleyeceğini ifade etti.

06.03.2024 08:35  Güncelleme: 08:50
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu seçimi bir daha kazanırsa 4'te 4 yapmış olacak. Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer olduğu gibi önde olursa o adaylığı parlatıp Ekrem Bey ile bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam" dedi.

"ANKARA'DA YARIŞ BİTTİ, İZMİR'DE RİSK YOK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'deki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Özel,"Bize araştırmacıların söylediği, 'Ankara'da yarış bitti.' CHP'nin kaç belediye alacağı, Belediye Meclisinde rahat bir çoğunluk mu sağlayacağı, ucu ucuna mı olacağı... Yarışın orada geçtiği söyleniyor. İzmir'le ilgili bir risk veya kriz yok. Özellikle 9 tane seçilecek yerden kadın aday ve 14 tane 40 yaş altı aday, sahayı heyecanlandırdı. İstanbul'da, 'Seçim bitti' diyemeyiz, Ankara kadar rahat değil, öndeyiz. Sahada Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz daha açıyor. Herkesin bir adım gerideymiş gibi çalışıyor olması lazım."

"KEMAL BEY'LE ARAMIZDA KESİNLİKLE SÜRTÜŞME YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini duyunca memnun olduğunu söyleyen Özel, "Sayın Genel Başkan katkı sağlamak isterse eğer, geçenlerde bir söyleşisinde okudum, 'Bazı davetler oluyor, şimdilik düşünmüyorum' gibi bir şey söylemişti, ben kendisine uygun gördüğünüz yerde, çevrede birlikte olmak isteriz diye ifade etmiştim. O da 'Düşüneyim' demişti, bunda art niyet aramamak lazım. Kemal Bey, herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse ben inanılmaz mutlu olurum. Aramızda bir soğukluk ya da sürtüşme kesinlikle yok." diye konuştu.

"İYİ PARTİ'YLE İŞ BİRLİĞİ SANDIK GÜVENLİĞİNDE ZAFİYETE NEDEN OLUYOR"

Özel, " İYİ Parti'yle iş birliği sandık güvenliği açısından bizi zafiyete uğratıyor çünkü bazı yerlerde seçime girmiyorsunuz, orada sandığa görevli veremiyorsunuz. Bizim sandık güvenliği için bir ordumuz var. Geçen seçimde HDP de sandıklarda durdu. Doğu-Güneydoğu sandıkları açısından önemlidir. İstanbul örgütümüz o kadar sandık güvenliği olan bir örgüt. Geçmişte de öyleydi, bugün de öyle. En ufak bir zafiyetimiz yok. Sandığa katılım oranının düşmesi, en çok seçimde oyların çalındığı ya da partinin sandığa giren oyu koruyamadığı algısı köpürtülerek yükseltiliyor. En ufak şansımızın olduğu her yerde sandıklara en üst düzeyde sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ: KRİMİNAL İLİŞKİLER, UYUŞTURUCU BAĞLANTILARI VAR

Sinan Ateş cinayetine ilişkin Özel, "Eşini aradım, dedim ki 'Ben Genel Başkan değildim. Sayın Genel Başkanımız sizinle irtibat halindeydi. Ben CHP'nin Genel Başkanı oldum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu aynen sürdürüyorum.' O cinayet, herhangi bir cinayet değil. O cinayetin içinde birtakım kriminal ilişkiler, uyuşturucu bağlantıları var. Sinan Ateş'in parti içindeki siyasi ve liderlik pozisyonu ve buna gitgide artan bir gerilim var. O sırada da bir cinayet işleniyor. Teknoloji bu haldeyken, elde şüpheliler ve ifadeler varken bir savcıyı rahat bırak çorap söküğü gibi çözerler. Atılmayan tweetlere, gidilmeyen namaza, verilmeyen taziyelere bakarak kanaatim oluştu benim." ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'DA DİYARBAKIRLILAR ADAYINI SEÇEMİYOR"

Özgür Özel belediyelere kayyum atanmasına ilişkin şunları söyledi:

" Manisa'da Manisalılar, Osmaniye'de Osmaniyeliler, Rize'de Rizeliler belediye başkanı seçebiliyorlar ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar yerel yönetici seçemiyorlar. Seçiyorlar, ardından tak diye kayyum atanıyor ve özellikle de Diyarbakır'da Selçuk Bey (Mızraklı) milletvekiliyken temiz kağıdı alıp gelmişti, cerrahtı; şurada oturuyordu, parlamenter faaliyet içerisindeydi. Partisi de en uygun aday olarak Diyarbakır Büyükşehir'e aday gösterdi. Bir kez daha temiz kağıdı aldı milletvekili olmasına rağmen. Selçuk Bey seçimi kazandı. O gece soruşturma başlatıp, 19 gün sonra kayyum atayıp, alıp hapse koydular. Siirt meydanında okunan şiirden bir sorun üretip bir siyasi yasak geldi Erdoğan'a. Sonra CHP, 'Siyasi yasaklı birisinin genel başkan olduğu parti en çok oyu aldıysa o kişi Başbakan olmalıdır' deyip Anayasa değiştirdi sizinle. Siirt'teki milletvekilleri birlikte istifa ettirildi, seçimler yenilendi ve o Siirt'ten Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili ve Başbakan oldu. Şimdi Siirt kendine bir belediye başkanı seçti. Tayyip Erdoğan, Siirt'in o iradesine kayyum atadı."

"BÜYÜK İTTİFAKLARLA KAZANDIĞIMIZ ŞEHİRLERİ TEK BAŞIMIZA ELDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Özel, yerel seçimlerle ilgili şunları dile getirdi:

"Üç tane ikiz bekliyoruz, Denizli-Manisa, Bursa- Balıkesir ve Malatya-Adıyaman. Özellikle Malatya'da bir mucize gibi görülüyordu ama birinci ve ikinci ankete inanmadık, ikinci anketten sonra Veli Ağbaba'yı görevlendirdik. İnanılmaz bir kampanya var orada çünkü Veli Ağbaba ve Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere, depremden sonra orayı yaşadılar ve iliklerine kadar hissettiler. Bütün anketlerde tuhaf işaretler alıyorduk onlarla ilgili. Dediler ki 'Bu asrın felaketinde asrın mucizesi var.' Partinin tek başına girdiği son seçimdeki oyu 18, 5 parti ile girdiğimizde oyumuz 21. Veli Ağbaba, bir ankette yüzde 36, bir ankette 32 ölçüldü. AK Parti'yle kafa kafaya yarışıyorlar. Her geçen gün iyiye gidiyorlar. Bu 6 ilden 3-4 il mutlaka kazanılabilecek durumda. 11 büyükşehiri büyütmeye çalışıyoruz. Büyük ittifaklarla kazandığımız şehirleri tek başımıza elde tutmaya çalışıyoruz."

"İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI İÇİN ÜZERİME DÜŞENİ YAPARIM"

Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu seçimi bir daha kazanırsa 4'te 4 yapmış olacak. Üçüncü başarısından sonra Ekrem İmamoğlu, anketlerde Erdoğan'ı çok rahat yenen bir görüntüdeydi. Ben öyle bir görüntüyü görürsem Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaparım. Ekrem Bey o başarıda değilse, bir başkası o başarıyı gösteriyorsa Ekrem Bey bana, 'Sayın Genel Başkanım macera aramayalım bu arkadaşı aday yapalım, hepimiz de arkasına geçelim' der. Birbirimizin en zor günlerde nasıl partiyi, ülkeyi düşündüğünü; zaman zaman kan kusup kızılcık şerbeti içtiğimizi biliriz. Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer olduğu gibi önde olursa o adaylığı parlatıp Ekrem Bey'le bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: Anketlerde önde olursa İmamoğlu\'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklerim
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Anketlerde önde olursa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklerim - Son Dakika

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  • Suat genç: bu tam bir çanta taşıyıcı 21 11 Yanıtla
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