Siyasi parti liderlerinden Haniye suikastına art arda tepkiler: Bu adı konulmamış bir savaştır - Son Dakika
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Politika

Siyasi parti liderlerinden Haniye suikastına art arda tepkiler: Bu adı konulmamış bir savaştır

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Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonrası siyasilerden tepkiler bir bir yükseliyor. Orta Doğu'yu saran kaosun çok daha derinleştireceğini vurgulayan MHP lideri Bahçeli, "Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise olayı "cinayet" olarak nitelendirdi.

31.07.2024 13:57  Güncelleme: 14:43
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni dolayısıyla Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta suikasta uğradı. Haniye'nin dünyayı sarsan ölüm haberi sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor.

MHP lideri Bahçeli, İsmail Haniye'nin alçak bir suikast sonucu şehit edilmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Ortadoğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail'in Gazze'ye ve nihai aşamada Lübnan'a yönelik saldırılarına eşzamanlı olarak İsmail Haniye'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Mezkur suikastin İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir. Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır.

"ADI KONULMAMIŞ BİR SAVAŞ TEDAVÜLDEDİR"

Haniye suikastinin çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir. Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir.

Ortadoğu'daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplu ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişeği mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir. Tehdit çok büyüktür. Daha üzücü olanı ise İsrail ile Filistin arasında barış umutlarının gittikçe kösteklenmesi ve körelmesidir. Bu karanlık tablonun başta İsrail olmak kaydıyla hiçbir ülkeye faydası dokunmayacaktır. Artık sorun iki devlet arasında yaşanan bir çatışma olmaktan hızla uzaklaşırken, bunun yanında ve fevkinde hak ile batılın, mazlum ile zalimin, haç ile hilalin, şehit ile caninin, merhamet ile melanetin, vicdan ile vandallığın kutuplaşmasına tam olarak evrilmiştir.

Siyasi parti liderlerinden Haniye suikastına tepki: Bu adı konulmamış bir savaştır
İsmail Haniye

"İSLAM ÜLKELERİ AZCİYETTEN DERHAL VAZGEÇMELİ"

Tarihin keskin virajlarıyla karşılaştığımız bugünlerde, İslam ülkeleri mutlak surette bir değerlendirme yapmak, ölüm sessizliğinden kurtulmak, üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır. Aksi halde son pişmanlığın en küçük müessir sonucu olmayacağı gibi insani ve İslami değerler açısından da sıralı iflaslar resen ifşa ve ilan edilmiş sayılacaktır.

Hamas Siyasi Büro Şefi Sayın İsmail Haniye'ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Filistin halkıyla baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum."

"HAMAS LİDERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ BİR CİNAYETTİR"

Bir dizi ziyaret için Eskişehir'e gelen Özgür Özel de Haniye'nin öldürülmesi ve İsrail'in yaptığı saldırılar hakkında konuştu. Amerika'da İsrail Başbakanı Netanyahu'yu alkışlayanların bu katliamın ortağı olduğunu belirten Özel, "Biz nerede bir şiddet varsa nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet teröründe duruyoruz. Ama Hamasın Ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü. Suçsuz insanlar öldü. Ama orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz diye 40 bin kişi öldürdüler. Hala daha durmuyorlar. Netanyahu'yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır. Netanyahu gibi birisine çocuk, kadın katiline, ambulans, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attırtan bir insanlık suçlusuna bir soygunun suçlusuna belki ileride bu noktaya gelecek iş. Bunun tanımı odur ve uluslararası camia bunu eninde sonunda kabul etmek zorunda kalacak. Alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludurlar. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın akan her damla kan akan her damla gözyaşı bizim yüreğimizi sızlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Siyasi parti liderlerinden Haniye suikastına art arda tepkiler: Bu adı konulmamış bir savaştır
Kaynak: İHA

İsmail Haniye, Özgür Özel, Eskişehir, Hamas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasi parti liderlerinden Haniye suikastına art arda tepkiler: Bu adı konulmamış bir savaştır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal: adamlar 1900 km uçarak adamı vuruyor ama kimsenin haberi olmuyor nedense dünyada her gün yüzlerce çocuk ölürken işkence görürken savaşlarda hristiyanı yahudisi müslümanı ateisti deisti budisti hiç birinizin sesi çıkmıyor ölen çocuklar için 6 0 Yanıtla

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