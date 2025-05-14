CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de konuştu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri\'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

14.05.2025 23:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Özel, "Bu akşam Silivri'deyiz. Marmara'nın mavisine yaslanmış güzel Silivri'deyiz. Tarımın, turizmin, sanayinin iç içe, kol kola ve güzel insanlarının omuz omuza, yan yana olduğu güzel Silivri'de; güzelliklerle anılması gereken, adı güzel, kendi güzel Silivri'deyiz. Akrabalarımı ziyarete geldim buraya. Selanik doğumlu anneanneme, Üsküp doğumlu dedeme, Kırçova doğumlu babaanneme rahmet okumaya; onların akrabalarıyla kucaklaşmaya geldim. Hepinize merhaba. Sosyal demokratların yanında kol kola milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, sosyalist demokratlara dayanışmaları için yürekten bir alkış yolluyoruz" dedi.

'SİLİVRİ'Yİ ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ MÜZESİ YAPACAĞIZ'

Özgür Özel, "Bugün güzellikleri konuşmak isterdik. Ne yazık ki internete 'Silivri' yazıldığında bu ilçe güzellikleriyle değil; hukuksuzluğa, haksızlığa bayraktarlık yapan bir cezaevi ismiyle anılıyor. Adı değişti, Silivri bu yükten kurtulamadı. Ama size söz veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Ekrem Başkan'ın Cumhurbaşkanlığında Silivri'yi Özgürlükler ve Demokrasi Müzesi yapacağız. Hep birlikte gezeceğiz. Diyeceğiz ki 'Ekrem İmamoğlu burada yattı. Resul Emrah Şahan burada yattı. Mustafa Balbay burada yatmıştı. Bu Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u terör örgütü yöneticisi yapmıştı. Burada yatırmıştı.' Bugün Silivri'de, güzel Silivri'de, doğası güzel, denizi güzel, havası güzel, insanı güzel Silivri'de gecenin bir vakti bu Silivri'nin olabilecek en büyük meydanını tıklım tıklım doldururken cümle alem duysun ki cümle alem bilsin ki biz buraya bir miting yapmaya değil; hep beraber bir eylem yapmaya, sonuç almaya geldik. Bu akşam Silivri, muhaliflere gözdağı vermek için o tekerlemeye dönmüş söylemle 'Soğuk değil artık.' Bu akşam sizin yüreklerinizle, mücadelenizle Silivri ısındı, bu meydan ısındı. Artık çok daha güçlüyüz. Bu meydanı ısıtan yüreklerinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

'DEMOKRASİNİN YANINDA DURAN GENÇLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Özel, "Bugün de Tayyip Erdoğan'ın yetki verdiği, arkasında durduğu ve kendisi için siyasi operasyonlar yaptırdıklarına buradan açıkça sesleniyorum. Kanundan ayrı, masumiyet karinesini ihlal eden, gizlilik ilkelerini ihlal eden, bir takım internet sitelerine yalanlarınızı, iftiralarınızı da gerçek gibi sorgu gibi verdiğiniz, bir takım gazetelerle, televizyonlarla insanlara itibar suikastları yaptığınız bu süreçler asla ve asla unutulmaz. Eğer Zekeriya Öz'ün sonunu yaşamak istemiyorsanız akıllı olun, hukuktan ayrılmayın, iftiracı olmayın" dedi.

'İMZA KAMPANYASINDA 15 MİLYONU GEÇTİK'

Özel, "Bir büyük imza kampanyasını hep beraber sürdürüyoruz. 15 milyonu geçtik, 20 milyona doğru hızla ilerliyoruz. Şunu kimse unutmasın ki atılan her imza, içerideki tutuklu bulunan olası Cumhurbaşkanı adaylarını; başta Ekrem İmamoğlu'nu, Ümit Özdağ'ı, Selahattin Demirtaş'ı özgürleştirecek imzalardır. Önümüze sandığı getirecek imzalardır. İmzaları atan - atmayan herkesi imzaları tamamlamaya, imza föylerini almaya, en az 25 kişiden imza toplamaya ve dünyanın en büyük güvensizlik oyunu Recep Tayyip Erdoğan'ın tam karşısına dayamaya davet ediyorum. Var mısınız?" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Silivri, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de konuştu - Son Dakika

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