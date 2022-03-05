CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Millet uygun görürse sandıkla geleceğiz ve sizden daha iyi yöneteceğiz. Zam ve zulüm rejimini bitireceğiz." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cumartesi günleri, bütçe çalışmalarının olduğu dönem hariç TBMM'nin çalışmasının istisnai bir durum olduğunu, ancak bugün Meclisin, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürmek için toplandığını ifade etti.

Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin Anayasa Mahkemesinin kararını ve sonrasında yaşanan süreci anlatan Özel, "Anayasa Mahkemesi, bu kurumun kanunla kurulması gerektiğini, bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yapılamayacağını söyledi. 1 yıl süre verdi. 1 yıl süre, ağustos böceği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından başka işlerle geçirildi ve ne zaman, deyim yerindeyse yumurta kapıya geldi, 9 Mart dayandı, 'Bu kanunu getireceğiz...' Bu kanunu getirmeden üç hafta önceyi biliyorsunuz. Bir hafta MHP ile birlikte kapatıp kaçtılar. Isparta'daki elektrik kesintileri sürecinde 'Bir hafta çalışmayalım...' Biz olmaz dedik ama kapatıp kaçtılar. İki hafta 'Kanun stokumuz yok uluslararası anlaşmaları görüşelim...' Onları görüştüler ama biliyoruz ki ve inkar etmiyorlar ki bu kanun 1,5 aydır buralarda dolanıyor ama bir türlü verilemiyor, komisyona gelemiyor. Çünkü liyakatsizlik var, yanlış işler yapılıyor." diye konuştu.

"Anayasa'nın verdiği bütün görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz"

Kanun teklifinin pazartesi günü komisyona geldiğini ve 13 saatlik görüşmelerin ardından kabul edildiğini anımsatan Özel, ertesi gün 48 saatlik süre beklenmeksizin AK Parti'nin önergesiyle Genel Kurulda teklifin görüşmelerine başlandığını ve o günden beri direndiklerini söyledi.

Özel, "Böyle bir kanunu bu kadar hızlı ve bu şekilde çıkaramazsınız dedik. O günden beri İçtüzüğün verdiği bütün yetkileri kullanıyoruz. Anayasa'nın verdiği bütün görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz ve arkadaşlar kanunu geçiremiyorlar. Cumartesi günündeyiz daha kanunun birinci bölümünü bitirdiler. Çünkü, Anayasa'nın 96. maddesi diyor ki; bu Meclis ne iş yapacaksa yapsın 3'te 1'i en az burada olacak diyor. 3'te 1'i ne demek? 200 kişi. AKP ile MHP'yi topladığınızda 330'un üzerinde milletvekilleri var ama onlardan 200'ü buraya gelmezse bu kanunu çıkaramazlar. Biz bu denetimi istiyoruz; Meclis, iki kere olmadıkları için kapandı. Dün hep birlikte izlediniz tel tel döküldüler." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, Nükleer Düzenleme Kurumunun kurulacağını ve atamayı cumhurbaşkanının yapacağını, bunun doğru bir şey olmadığını savunarak "Bu kurum, iktidar kim olursa olsun yürütmeden bağımsız, yasamanın oluşturduğu ve denetlediği, her partinin içinde olduğu bir kurum olsun diyoruz. Geleceğimiz tehlike altında olduğu için." dedi.

Dünyadaki örneklere baktıklarını ve Türkiye'de bu konudaki uzmanlara danışarak konuya ilişkin bir önerge hazırladıklarını dile getiren Özel, önergenin detaylarını anlattı. Özel, Soma maden faciasından önce verdikleri araştırma önergesinin de Genel Kurulda reddedildiğini anımsattı.

Bu işlerin şakası olmadığını ifade eden Özel, "Seneye iktidar değişecek. Biz diyoruz ki iktidarla değişmesin kurum. Çoğunluğunuz da var. Yeter ki bu özelliklerde birilerini önerelim hepimiz, içinden parlamento seçsin. Bir kere partizanlık yapmayın. On binlerce kişiyi siz atadınız. Bir tanesini bırakın liyakata göre bu parlamento belirlesin. Yine çoğunluk sizde. İçlerinden size en uygun gelenini yine siz seçersiniz ama hiç olmazsa aldığı eğitimi bilelim." dedi.

"Sandıkla geleceğiz ve sizden daha iyi yöneteceğiz"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, muhalefet partileri için "Toplanmışlar 28 Şubat günü Ankara'da. Niyetleri başka, bunların niyetleri hükümet ve iktidarı nasıl ele geçiririz, onun gayreti içindeler." dediğini belirterek şöyle devam etti:

"Biz her pazartesi saat 13.00'de Merkez Yönetim Kurulu toplantı salonuna gidip oturup hükümeti, iktidarı nasıl ele alırız, nasıl iktidara geliriz onun için konuşuyoruz, plan yapıyoruz. Bundan daha doğal bir şey yok. Buna da demokrasi diyorlar dünyada. Buna çok partili demokrasi diyorlar. Partiler, iktidara gelmek için plan, hazırlık yapıyorlar, vatandaşa anlatıyorlar vatandaş da karar veriyor kimin yapacağına.

Mesela siz de öyle çok bilindik yerlerde değil bir avukat bürosunda oturmuştunuz partinizin hazırlıklarını yapıyordunuz, 'İktidara nasıl gelirim?' diye. Allah size nasip etti, millet uygun gördü, aynı şeye talibiz. Millet uygun görürse sandıkla geleceğiz ve sizden daha iyi yöneteceğiz. Zam ve zulüm rejimini bitireceğiz. Onun için hazırlık yapıyoruz cayır cayır. Öyle 6 partiye de ihtiyacımız yok. Tek başımıza da buna çok niyetliyiz. Tek başımıza da hazırlanıyoruz, 6 partiyle birlikle yapılan toplantılarda da iktidara geldikten sonra bu tek adam rejimini nasıl iyi bir demokrasiye dönüştürürüz onu konuşuyoruz. İktidarı ele geçirme gayreti konusunda bir sıkıntımız yok ama sizin iktidarı teslim etmeme konusunda bir karın ağrınız var. Memlekete baş ağrısı yaratmaya kalkıyorsunuz, bütün sıkıntı orada. Ona da ne gücünüz yetebilir ne bu millet izin verebilir."

"Ekonomi gemisini karaya oturttunuz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un dün Uşak'ta yaptığı konuşmaya değinen Özel, "Yine mikrofonu eline aldı 'Hiçbir şey olmamışsa bir şey olmuştur.' sözünü aratmayacak sözler sarf etti ama orada bir şey söyledi: 'Hasar aldık' dedi. Hasar aldık, çok önemli bir tespit. Hasar almak bir yana, Türkiye'de ekonomi gemisini karaya oturttunuz siz. Milletçe hasar aldık. Esnafı, memuru, çiftçisi, işçisi, işsizi, genci herkes hasar aldı. Gemi karaya oturdu. Liyakatsiz bir kaptan ve onun atadığı kaptancıklar gemiyi karaya oturttular." dedi.

Erdoğan'ın, AK Parti milletvekillerini toplayarak "Ekonomide yaptıklarımızı gidip millete aktaramıyorsunuz." dediğini savunan Özel, "Başka partinin içinden gelen bilgiyi aynen aktarsak bize yakışmaz ama bayağı sitemli konuşuyor. Tamam da ne yapacak milletvekilleri? 'Gidip anlatmıyorsunuz.' diyor. Anlatılacak şey mi? 23 Eylül 2021 günü mazot 7 lira 23 kuruş. Bugün 18 lira 94 kuruş, 1,44 de salı gününden geçerli geliyor. Yani 20 lira 23 kuruş gibi bir şey bekleniyor. Salı günü 20 lirayı geçecek mazot, neyi gidecek anlatacak adam." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün KADEM toplantısında "Bunlar kadın cinayetlerinde bile ayrım yapıyorlar. Başak Cengiz'de neredeydiniz?' dediğini belirten Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kadın Kolları Genel Başkanı'nın Başak Cengiz'e ilişkin sosyal medya paylaşımları ile Kılıçdaroğlu'nun Cengiz'in ailesine yaptığı taziye ziyaretine ilişkin paylaşımları basın mensuplarına gösterdi.

Özel, Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden alınmasının ardından Bakanlığa "FETÖ operasyonu" yapıldığını belirterek "Tarım Bakanlığı, MİT Başkanlığının yaptığı tespitler sonrası geçen aralık ayında üst düzey bir bürokratı görevden almış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmış ve durmuşlar. Ne zaman bakan değişikliği oldu Tarım ve Orman Bakanlığında 7'si aktif, 9 bürokrat hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında baş müfettişler, iç denetçiler, uzmanlar ve müdür yardımcıları var. Peki Pakdemirli bu operasyonun neresinde? Neden o günden bugüne kadar beklendi ve Pakdemirli gider gitmez yapıldı?" dedi.

-"Çelişkili bir cevap değildir"

Özgür Özel, zeytinliklerin gündemlerinde olduğunu, Danıştaya iptal başvurularının yapıldığını, yürütmeyi durdurma kararı beklediklerini ve Danıştayın bir an önce karar vermesini istedi.

İş insanı Ethem Sancak'ın Rus basınına verdiği röportaja değinen Özel, "Verdiği röportajda, 'NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen ayıbıdır. NATO, geçmişten gelen bir kanserdir, urdur. 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur.' demiş. Rusya'yı savunan Sancak, Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin de 'Bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk.' demiş. Bir kez bunu, içerikten önce, hangi yetkiyle söylemiş. Bayraktar firmasının sahibi kendi değil başkası. Kararı veren devlet, yöneticiler. Rus kanalına, NATO'ya en ağır lafları hangi yetkiyle söylemiş? Eski Maocu olmasının etkisiyle ve Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olmanın yetkisiyle. Memleketin geldiği hale bakın?" ifadesini kullandı.

Basın mensuplarının, "İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 'Bugün gündemimizde ortak adayla ilgili bir isim ve çalışma yok.' değerlendirmesinde bulundu. Son durum nedir?" sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkanımızın kendi ağzından yapmış olduğu açıklamaları teyit ve tekrar etmiş. Çünkü sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bugüne kadar, 'Adaylığı 6 lider görüştünüz mü?' ya da '4 lider görüştünüz mü?' sorularına 'Şu ana kadar böyle bir görüşme yapmadık.' cevabını vermişti. Sayın Tatlıoğlu'nun söylediği de Genel Başkanımızın her canlı yayında kendisine sorulan bu soruya verdiği cevapla çelişkili bir cevap değildir."