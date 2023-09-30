CHP Kocaeli İl Başkanlığı Seçiminde Tartışma Çıktı - Son Dakika

CHP Kocaeli İl Başkanlığı Seçiminde Tartışma Çıktı

Son Güncelleme: 30.09.2023 23:09

CHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimi kongresinde eski CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler arasında tartışma yaşandı. Koçak, Çiler'e partiye yeni geldiği ve emekçileri tanımadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulunurken, Çiler ise Koçak'a milletvekiliyle böyle konuşamayacağını belirtti. Tartışma, partililerin araya girmesiyle sona erdi.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimi kongresinde eski CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler birbirine girdi. Koçak, Nail Çiler'e, "Partiye dün geldin. Ismarlama geldin, benim gibi sokaktan gelmedin. Partinin kapısını bilmiyordunuz, buradakiler emekçi" derken, Çiler ise, "Sen milletvekiliyle böyle konuşamazsın, çakal. Benim canımı sıkma" şeklinde cevap verdi.

CHP'de kavgasız kongre geçmiyor: Küplere binen milletvekili, eski başkana demediğini bırakmadı

"SOKAKTAN GELMEDİN, ISMARLAMA GELDİN"

CHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimi Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. Bülent Sarı ve Uğraş Çiftçi'nin başkanlık yarışında mevcut Başkan Bülent Sarı tekrardan seçildi. Kongreye katılan eski CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, konuşmasında milletvekillerini hedef aldı. Koçak'ın konuşmasına tepki gösteren Nail Çiler, "Git işine lan" şeklinde cevap verdi. Koçak ise Nail Çiler'e, "80 bin lira maaş alıp sırça köşklerde oturuyorsunuz. Dün geldin partiye. Benim gibi sokaktan gelmedin, ısmarlama geldin. İşine bakacaksın, milletvekili olman bir şey değiştirmiyor. Partinin kapısını bilmiyordunuz. Buradaki herkes emekçi. Vekilsen vekilliğini bileceksin." ifadelerini kullandı.

CHP'de kavgasız kongre geçmiyor: Küplere binen milletvekili, eski başkana demediğini bırakmadı

"SEN MİLLETVEKİLİYLE BÖYLE KONUŞAMAZSIN, ÇAKAL"

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler bu sözler karşısında, "Konuşma, sen milletvekiliyle böyle konuşamazsın, çakal. Benim canımı sıkma" şeklinde cevap verdi. Partililerin araya girmesi ile tartışma sona erdi.

CHP'de kavgasız kongre geçmiyor: Küplere binen milletvekili, eski başkana demediğini bırakmadı

ÖZGÜR ÖZEL DE ORADAYDI

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kongreye CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Muhip Kanko ve Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, CHP Genel Başkan Aday Adayları Örsan Öymen, Ünal Karaaslan ve İlhan Cihaner, TBMM geçmiş dönem Başkanvekili Haydar Akar, CHP eski milletvekilleri Tahsin Tarhan, Hikmet Erenkaya ve Hurşit Güneş, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, genel merkez temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Derince, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kocaeli İl Başkanlığı Seçiminde Tartışma Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Wilfried Zaha'dan rakiplerine gözdağı: Yüzde 100 hazır olduğum zaman beni göreceksiniz
22:36 Galatasaray kazandı ama Mauro Icardi'nin serisi sona erdi
22:27 Donald Trump, sık sık yönünü şaşıran Joe Biden'ın taklidini yaptı
22:17 Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'dan özür diledi
22:08 BBP, 22 Ekim'de Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek
21:53 ABD'de otomobille polis karakoluna dalan sürücü gözaltına alındı
21:43 Manisa'da 5 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı
21:29 3 puanda büyük rol oynadı! Wifried Zaha, Galatasaray'da ilk golünü attı
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı
20:59 Son Dakika: Geri döndüler! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2023 23:27:51. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Kocaeli İl Başkanlığı Seçiminde Tartışma Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement