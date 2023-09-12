CHP'li Efeler Belediye başkanı Mehmet Fatih Atay, partisinden istifa etti - Son Dakika

CHP'li Efeler Belediye başkanı Mehmet Fatih Atay, partisinden istifa etti

CHP\'li Efeler Belediye başkanı Mehmet Fatih Atay, partisinden istifa etti
Son Güncelleme: 12.09.2023 13:36

Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, düzenlediği basın toplantısı ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday olacağını duyurmasına tepki gösteren Atay, "Aydın'da CHP diye bir parti yoktur Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum." dedi.

Aydın'da CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nevzat Biçer Nikah Salonu'nda yaptığı basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"NE BU ACELE SAYIN KILIÇDAROĞLU?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Atay, "Kılıçdaroğlu Aydın'a üç kere geldi, Aydın İl Başkanlığı'na. Efeler Belediyesi'ne bir kere bile gelmeden sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Alelacele Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday olduğunu açıkladı. Ne bu telaş sayın Kılıçdaroğlu? 500 kilometre adalet için yürüyen Sayın Kılıçdaroğlu, parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiçbir şey çıkmadı" dedi.

CHP'li Efeler Belediye başkanı Mehmet Fatih Atay, partisinden istifa etti
Kemal Kılıçdaroğlu - Özlem Çerçioğlu

"AYDIN'DA CHP DEĞİL, ÇERÇİOĞLU PARTİSİ VARDIR"

Görevde olduğu 4 buçuk yıllık süre zarfında hakkında hiçbir davanın açılmadığını söyleyen Atay, şöyle devam etti: "Tek bir soruşturmamız var o da benim madalyam. Dava Danıştay'dan kesinleşmedi. O davada jeotermal tesislerine ruhsat vermediğim içindi. Bununla ilgili seçimden önce söz vermiştim, sözümün arkasındayım. Aydın'da CHP diye bir parti yoktur Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim."

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Son Dakika Politika CHP'li Efeler Belediye başkanı Mehmet Fatih Atay, partisinden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Efeler Belediye başkanı Mehmet Fatih Atay, partisinden istifa etti - Son Dakika
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