CHP Lideri Özgür Özel: Asgari Ücreti Reddetmeliyiz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin açıklanması ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (Türk-İş) ziyaret etti. Özel, "Hepimize geçmiş olsun. Bu bir felaket; ama bundan yılgınlığa kapılmayacağız, mücadele edeceğiz ve mücadelenin sonunda önemli kazanımlar elde edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi sonrası Akkara'da Sıhhiye Pazar Yeri'nde esnafla bir araya geldi. Özel, daha sonra Türk-İş'i ziyaret etti. Burada konuşan Özel, Türkiye'de ücretlilerin yüzde 56'sının asgari ücret aldığını söyleyerek, "Ücretlilerin yüzde 85'i asgari ücret artışından doğrudan etkileniyor. Çünkü asgari ücretin biraz üzerinde ya da bir miktar üzerinde alıyor. Asgari ücretteki artış oranına göre o da zam görüyor. Öyle olunca 10 işçiden neredeyse 9'unu etkileyen bir süreçteyiz" dedi.

Türk-İş'in 24 Aralık'ta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Özel, "Haberi duyduğumuzda ilk tepkimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Ardından bugün sabah, saat 10.30'da Olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yaptık. Orada aldığımız bir dizi kararla işçi sendikalarını Türk-İş'ten başlayarak ziyaret etmeyi, düşüncelerimizi onlarla paylaşmayı uygun gördük. Milletvekillerimizi saat 14.00'te Meclis Genel Kurulu'na sokmayarak onları parti genel merkezinde toplayarak 'Bu asgari ücrette biz Meclis'te yokuz' dedik. Yaptığımız görüşmede de milletvekillerimiz, şu anda 100 milletvekilimiz Ankara'da yöneticilerimizle birlikte asgari ücretli neredeyse orada. Ben de az önce buraya gelirken bir pazaryerine uğrayarak, orada asgari ücretliyle, memur emeklisiyle, Bağ-Kur emeklisiyle, işçi emeklisiyle konuştum. Halinden memnun olan bir kişi yok. 'Asgari ücret 22 bin lira oldu, iyi oldu' diyen bir kişi yok. Bu sefalet ücretini hep beraber reddetmek durumundayız. 17 bin 2 liralık ücret verildiği gün 17 bin 2 liraydı. Bugün, o günün alım gücüyle o ücret 10 bin liranın altına geriledi. Yani 7 bin lira aşındı, enflasyon karşısında. Beyler dün akşam 5 bin lira artış yapıyorlar o asgari ücrete. Yahu 7 bin lira geri gelmiş. Sen bir kere o 7 bin lirayı telafi edeceksin, onun üstüne de gelecek yılki hayat pahalılığını düşünerek, bir artırma yapacaksın. Yani geçen seneki 17 bin lirayı adeta, fiilen 15 bin liraya düşürdüler, o günün parasıyla. Tayyip Bey çıkmış, 'Efendim, biz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik hiçbir zaman.' Vallahi 'Hiçbir zaman ezdirmedik' diyorsan hiçbir zaman bu kadar büyük göz göre göre yalan duymadım. İşte bu sene bariz ezdirdin. Kıyma üzerinden 20 kilo kıyma kayıp. Simit üzerinden 230 tane simit kayıp. Çeyrek altın üzerinden daha ocak gelmeden yarım çeyrek altın kayıp" diye konuştu.

'MÜCADELE EDECEĞİZ'

MYK toplantısında aldıkları karar doğrultusunda daha fazla sahada olacaklarını ifade eden Özel, "Zaten 2024 yılını da mayıs ayından itibaren 12'si tematik, 14 mitingle geçirmiştik. Bundan sonra da 2025 yılında diyoruz ki, 'Bu asgari ücretle geçim olmaz. Geçim olmazsa seçim olur. Bu emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim yoksa seçim var.' Bunun için geçen sene 46 ilde, toplam 198 ziyaret yapmış ve toplamda 119 miting gerçekleştirmiştim. Bunları artırarak devam ettireceğiz. Adımımızı atmadığımız il, ilçe bırakmayacağız ve bugünkü Türkiye'deki insanların geçim sıkıntısını ve bir seçim talebini yükseltmeye, seçime zorlamaya devam edeceğiz. Gelecek dönemlerde Türkiye'de emekten yana, örgütlenmeden yana, yoksuldan yana, emekçiden yana bir iktidarın kurulması için de mücadele edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Bu bir felaket; ama bundan yılgınlığa kapılmayacağız, mücadele edeceğiz ve mücadelenin sonunda önemli kazanımlar elde edeceğiz. En önemli kazanım da bu işçi düşmanı hükümetin artık hızla milletin gönlünden ve gözünden düşmüş olmasıdır. Yapılacak ilk seçimde de iktidardan düşeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun adil olmadığını vurgulayarak, Türk-İş'in bundan sonra komisyonda yer almayacağını tekrarladı.