Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a: Savaş ilanı kabul ederim - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a: Savaş ilanı kabul ederim

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Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Lideri Özgür Özel, Silivri'de açıklamada bulundu. Özel, AYM'nin Can Atalay kararının Meclis'te okunmasına tepki gösteren ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca yaptırım uygulayacağını açıklayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çok sert tepki göstererek "Savaş ilanı kabul ederim" dedi.

17.04.2025 14:19  Güncelleme: 14:39
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra açıklamada bulundu. TBMM'deki Can Atalay krizi hakkında konuşan Özel,TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u eleştirdi.

Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un AYM kararını uygulamamakta ısrar etmesini eleştirerek, "Can Atalay kararının okunmaması anayasaya karşı suç. Suçu işleyen Numan Kurtulmuş" dedi. Özel, "Gülizar Biçer Karaca belki de Numan Kurtulmuş'u da kurtardı yaptığı iş ile. Meclis adına yaptı. Şimdi bu yapılan iş ile ilgili atıp tutuyorlar. Yahu siz kimsiniz? Anayasa Mahkeme kararına uymamak, uyana da suçlamak" ifadelerini kullandı.

"YETKİNİ KULLANACAKSAN KARARIN ARKASINDA DURACAKSIN"

Can Atalay hakkındaki kararının okutulduğu sırada başta tutanaklarda yer almamasını hatırlatan Özel, "Tutanak meclisin namusudur" diyerek "Yetkini kullanmayacaksan, okutulan kararın arkasında duracaksın. Yoksa asla ve asla tarafsızlığını hiçbirimize de anlatamazsın, Türkiye'ye de anlatamazsın, kendi vicdanına da anlatamazsın." ifadelerini kullandı.

"TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ"

Özel geçmiştin bir diyalogu anlatarak "Siz ne demiştiniz ilk başta? 'Bizi, beni destekleyin' dediniz. Ben ne dedim? '2 yıllığına aday çıkarıyorum. 2 yıl boyunca tarafsız meclis başkanlığı yapın. 2 yıl sonra karşınıza aday çıkarmayacağım, sizi destekleyeceğim.'" dedi.

Gelinen noktada Kurtulmuş'un tarafsızlığını yitirdiğini savunan Özel, "Zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Mihenk taşının vurulduğu yerdeyiz" sözleriyle süreçte geri dönüş olmadığını vurguladı.

"SAVAŞ İLANI KABUL EDERİM"

Özel, açıklamasının sonun şunları söyledi:

"Numan Bey'e söylüyorum. Sakın bize savaş ilan etmeye kalkma. Savaş ilanı kabul ederim. Meclis başkan vekilimi tehdit etme! Katip üyemi tehdit etme! Bundan sonra da anayasaya aykırı bir adım atma! Savaş ilanı kabul ederim."

NE OLDU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında dün toplandı.

AYM'NİN CAN ATALAY HAKKINDAKİ 'HAK İHLALİ' KARARI OKUNDU

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği 'hak ihlali' kararını, Genel Kurul'da resmen okudu.

KARACA'YA TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

Karaca'nın AYM kararını okutması Meclis Genel Kurulu'nu karıştırdı. Meclis Başkanvekili Karaca'nın yetkisini aştığını ve görevini kötüye kullandığını belirten AK Partili vekiller Genel Kurul'u terk etti. Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tartışma çıkarken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da açıklama geldi.

"KARACA'NIN EYLEMİ HEM YETKİ HEM DE YOK HÜKMÜNDEDİR"

Kurtulmuş açıklamasında şunları söyledi:

Danışma Kurulu'nda oluşan bu ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa'ya, İç tüzük'e ve teamüllere aykırı olarak, Kâtip Üye Sibel Suiçmez'e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmuştur. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İç tüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir.

"HUKUKA AYKIRI BİR UYGULAMA"

Genel Kurul'da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e bütün siyasi partiler tarafından geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakılmıştır. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır.

Ayrıca; İç tüzük'ün 15'inci maddesine göre TBMM Başkanvekilleri, Genel Kurul birleşimlerini TBMM Başkanı adına yönetir. Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceğini, gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer almasını ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanı belirler. Hiçbir TBMM Başkanvekili, TBMM Başkanı'nın iradesi hilafına, temsil ettiği bu makamın yetkilerini kullanamaz. TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen herhangi bir husus, Genel Kurul gündemine getirilemez.

"YETKİLERİMİ KULLANACAĞIM"

TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis'in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Kâtip Üye Sibel Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum."

Özgür Özel\'den Numan Kurtulmuş\'a: Savaş ilanı kabul ederim
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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a: Savaş ilanı kabul ederim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ali Vural:
    Bu’mu devlet yönetecek ? Uslup’a Bakarmısın? Şavaşırım yıkarım şakâ gibiiii !? 155 54 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bunu içeri alıp niye susturmuyorlar ki kentini blr skm sanıyor 136 62 Yanıtla
  • Hakan1421:
    zurnanın zıırt deliği,kendini madara etmeye devam ediyor 140 35 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    zübükten kurtulunca bu botokslu ibibik te kendini kaf dağında görmeye başladı::))) 118 32 Yanıtla
  • 251351Ng:
    ağzından zehir akıyor.sokak, boykot, savaş,cunta...... vs. SENDEN DEVLET ADAMI OLMAZ.senden güzel,sadık emanetçi olur. 108 30 Yanıtla
  • 78908900:
    Kurtuluş savaşı yaptığımız inğ lere ülkesini şikayet edip yardım isteyen Özgür ..Kime savaş açıyorsun ? Seni AB bile iplemedi . 98 24 Yanıtla
  • Ivan Steve:
    O kadar yolsuzluk varken ak partide niye kimse bir şey demiyor çünkü ülke de adalet yok 38 73 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Tutmayin kucuk enisteyi :))))fazla gaza geldin ama yeter artik iyice baydi acın var dedik 19 martta 2 3 hafta idare ettik ama yeter normale dön kucuk enişte:))) 81 23 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Keşke vekillere sonsuz cezadan trafik muaf oldunda savaş ilan edeydin 50 10 Yanıtla
  • Ali:
    abi ben Kılıçdaroğlundan özür dilerim bu kişiler ulu önder Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP nin başında olamaz artık bu insanlar bu partiyi artık küçütmesin 35 14 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    gt kili haber ajanslari ve trolleri yine is basinda. ulan satacak dolarimiz kalmadi yine faiz yukseltiyoruz siz hala algi haber yapip bizi sansurleyip aradan kacarsa diye fisleyip yorumlara normal (trol olmayan) insanlarin begeni yapmasini engelleyin. al bunu da sansurle gt kili haberler.com. neden butun like'larim uygulamadan cikinca siliniyor? 13 32 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    bunun arkasından giden kitle var bundan ne devlet adamı nede muhalefet partisi lideri olur KEMAL KILIÇDAROĞLUNA HAK VERMEK LAZIM BU DAVARLARI İYİ GÜDEMEMİŞ 29 9 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    susuluyorsa korkudan değil nasılsa gerçekler çıkıyor meydana 24 4 Yanıtla
  • Kirker:
    ya bu pok kendini ne sanıyor 20 8 Yanıtla
  • m.sertbas:
    sen kimsin de Horozlaniyordun Özgür Özel Kicini CHP min koltuğunu koysun her kimde Kral kesiliyor Krallarinda sonu vardır 16 8 Yanıtla
  • Bayram Güzel:
    senden muhalefet olmaz ancak vatan hayini olur 16 7 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ya botokslu bir sus 10 8 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Özgür abi İngiltere'den desteği aldı herhalde savaşı ilan edeceğine göre 12 4 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    CeHaPe zihniyeti bu işte uzak durun 13 2 Yanıtla
  • Ali Yeditepe:
    AYM kararlarına uymamak onların özünde var 8 5 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    yaprağım seni 6 4 Yanıtla
  • Portakal48:
    Kötü yorum yapanlar kendini uzaylı zannediyor ÇOK AYIP 0 0 Yanıtla
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