CHP milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya çok sert tepkiler: Mekan basmak senin işin! - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay Soylu'ya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Utanmazlıkta sınır tanımayan Süleyman Soylu... Milletin hakkını aramak için Merkez Bankası'na da gideriz, TÜİK'e de gideriz. Söz konusu olan milletin rızkıdır. Suç örgütü ile ilişki arıyorsan mafyayla,uyuşturucu baronlarıyla, kara para aklayıcılarıyla ilişkine bak!"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel isetepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Suç örgütlerinin ağına düşüp suçla mücadele edecek bakanlığı çetelerin emrine veren sensin. Küstah Süleyman! Makam sende yetki sende hadi iddianı ispatla. Çirkef Süleyman! Yalan bitmeden doğru söz konuşmayan hadsiz Süleyman!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise "Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız. Geliyor gelmekte olan!" diye yanıt verdi.

Bir başka İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise "Bakıyorum da @suleymansoylu TÜİK için bu sefer "mekan" demiş. Önceden "Tayyip'i Üzmeme İstatistik Kurumu" diyordun artık bir sonraki sefere ne dersin bilemiyorum..." diyerek Soylu'nun daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerini hatırlattı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın tepkisi ise şöyle oldu: "Terörizmin de suç örgütünün de organize olmuş hali @suleymansoylu'dur. Bağıra bağıra konuşunca her şeyi perdeliyorsunuz sanılmasın. Oturduğunuz koltuklar sallanmasın diye halkın hakkını aramasına terörizm diyemezsiniz. Ama bitiyor. #GeliyorGelmekteOlan."

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Soylu'ya tepkisini "Ana Muhalefet Partisi, kamu adına hesap sorma yetkisine sahiptir. Bunu sen de çok iyi biliyorsun ama korkudan ne yapacağınızı bilemez durumdasınız. Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutan, kabadayı gibi sağa sola racon kesenlerin işidir. Hesap vereceksiniz!" sözleriyle gösterdi.