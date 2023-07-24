Görevden alınan il başkanlarının itirazları CHP Parti Meclisi'nde reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Görevden alınan il başkanlarının itirazları CHP Parti Meclisi'nde reddedildi

24.07.2023 01:22

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçimlerin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği zoom toplantısının kamuoyuna "sızdığı" süreçte gözler Parti Meclisi'ne çevrildi. 60 kişilik Parti Meclisi'nde tartışmanın merkezinde 'Zoom' toplantısı yer aldı.

CHP Parti Meclisi, görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantı Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilirken, görevden alınan yöneticilerin itirazları reddedildi.

CHP'de kritik oylama! Görevden almalar kesinleşti

CHP PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Meclis Üyesi Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka ile birçok parti meclisi üyesi de toplantıya katıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak da bir konuşma yaptı.

CHP'de kritik oylama! Görevden almalar kesinleşti

GÖREVDEN ALINAN BAŞKANLARIN İTİRAZI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda CHP MYK kararıyla görevden alınan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan, Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın itirazları ele alındı. Toplantı gece geç saatlere kadar sürerken, değişim isteyen kesim, yeterli çoğunluğu elde edemedi.

CHP'de kritik oylama! Görevden almalar kesinleşti

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Görevden alınan başkanların göreve iade için yaptıkları itiraz reddedildi. Bu şekilde görevden almalar kesinleşti. 60 üyeli PM'de üçte iki çoğunluk olan 40 oya ulaşılması durumunda başkanlar görevlerine geri dönebilecekti.

Toplantıda başkanlara çıkan ret-kabul oyları şu şekilde:

Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün: 35 ret - 26 kabul

Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan: 31 ret 30 kabul

Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan: 33 ret 28 kabul

Muş İl Başkanı İsmail Adanur: 30 ret 31 kabul 2 çekimser oy aldı.

Oyların çoğunluğu ret çıkarken birbirine yakınlıkları da dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Akşener: Gizli protokolde bakanlıkların dağıtılması konuşulmadı Akşener: Gizli protokolde bakanlıkların dağıtılması konuşulmadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden alınan il başkanlarının itirazları CHP Parti Meclisi'nde reddedildi - Son Dakika


Son Dakika
01:02 CHP Parti Meclisi Görevden Alma İtirazlarını Değerlendirdi
00:58 CHP Parti Meclisi'nde oylama sona erdi! Bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınmaları kesinleşti
00:31 İspanya'da Genel Seçimlerde Hükümet Kurulamadı
00:28 İspanya'da erken genel seçimlerde hükümet kurulamadı
23:33 Seydikemer'deki orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor
23:31 Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
23:28 Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
23:24 Taraftar bu günü unutamayacak! Galatasaray, Icardi'yi de bitirdi
22:59 Galatasaray, Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı
22:55 50 yıllık Galatasaraylı gibi! Taraftarla ilk kez buluşan Zaha bakın ne yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 01:22:04. #1.13#
SON DAKİKA: Görevden alınan il başkanlarının itirazları CHP Parti Meclisi'nde reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement