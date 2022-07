CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "El altından dövizleri sattılar. Ama kur bugün 17,75'leri gördü. Artık sadece doğruları yapmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Çünkü küresel piyasalarda faizler yükseliyor. ABD Merkez Bankasının ardından, Avrupa Merkez Bankası da 11 yıl aradan sonra faiz artırmaya başladı." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomi yönetimlerinin aldıkları her kararın, tercihlerini göstereceğine dikkati çekti.

Hükümetlerin ekonomik tercihlerini ise hazırladıkları bütçelerin göstereceğine vurgu yapan Öztrak, "Bu yılın ilk yarısına ait bütçe sonuçları, Erdoğan şahsım hükümetinin neyi tercih ettiğini, kimleri sevdiğini açıkça gösterdi. Erdoğan, ilk 6 ayda faiz lobilerine tam 135 milyar lira ödedi. Aynı dönemde bütçeden yatırımlara yapılan harcama, 73 milyar lira. Yatırımların iki katı faize gitti. İşte bu bir tercihtir." değerlendirmesini yaptı.

İktidarın yanlış politikalar sonucu Türk lirasını "pul" ettiğini ileri süren Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun etkilerini hafifletmek için de özel bankaların ödeyeceği faize, Hazineyi kefil etti. Nebati Bakanı da çıktı, 'Hazinenin kasasından tek kuruş çıkmayacak.' dedi. Ama hakikatlerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. İlk 6 ayda Hazine kasasından bir avuç mevduat sahibine, tam 37 milyar 235 milyon lira faiz ödediler. Bir de KKM'yi tatlandırmak için vazgeçtikleri 10 milyar liralık vergi var. Erdoğan, Hazine kesesinden dolarla avroyla garanti verdiği, yandaş müteahhitlere ve beslemelere de yılın ilk yarısında bütçeden 9 milyar 570 milyon lira ödedi. Peki Erdoğan, vatandaş için ne verdi? Millete ne verdi?

Dünyada gıda krizi büyüyor. Bizde artan mazot, gübre, tohum fiyatları nedeniyle çiftçilerimiz tarlasına girmekte zorlanıyor. Ama ilk 6 ayda bütçeden çiftçiye verilen destek 21 milyar lira. Yani faizcilere ve yandaşlara verdikleri paranın dokuzda biri. Millet hayat pahalılığı altında ezim ezim eziliyor. Ama ilk 6 ayda fakire fukaraya, garip gurebaya verilen sosyal destek sadece 18 milyar lira. Yani faizcilere ve yandaşlara verdikleri paranın onda biri. Tablo gayet açık. Erdoğan şahsım hükümetinin sevdiceği, çiftçimiz değil, fakir fukara değil, bu aziz millet değil. Erdoğan şahsım hükümetinin sevdiceği, faiz lobileri, bir avuç mudi ve yandaş."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Faiz sebep, enflasyon netice" sözünü hatırlatan Öztrak, "Faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e çekene kadar Erdoğan, millete 'nas' dedi. O günden bugüne enflasyon yüzde 80'e dayandı. Ama Erdoğan yedinci kez faize dokunmadı. Nas oldu pas. Madem 'Faiz sebep, enflasyon netice', elinizi tutan mı var? Merkez Bankasının direksiyonuna oturmuşsunuz. Neden faizi düşürmüyorsunuz?" diye konuştu.

"Basın duyurusu evlere şenlik"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun basın duyurusunun ise "evlere şenlik" olduğunu ifade eden Öztrak, duyuruda "her türlü zırva" bulunurken, enflasyonun ne zaman düşeceğine dair tek değerlendirme olmadığını söyledi.

İç borç stoku için ödenecek faizin 10 ayda 3'e katlandığını belirten Öztrak, geçen eylülde doğan biri 8 bin 561 liralık faiz yüküyle dünyaya gelirken, bugün her bebeğin 25 bin 461 liralık faiz yüküyle doğduğunu savundu.

Öztrak, "Aradaki 16 bin 900 liralık faizi, yeni doğan bebeklerin sırtına 10 ayda yükleyen kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bunun reddimirası da mümkün değil." dedi.

Maddi kayıpların faturası çok ağır da olsa bir şekilde telafi edileceğini ancak kaybedilen kuşakların yerine konulamayacağını dile getiren Öztrak, 20 yılda 8 Milli Eğitim Bakanı gördüklerini, her Bakanla eğitim sisteminin değiştiğini söyledi.

20 yılda eğitimde fırsat eşitliğinin kalmadığını ileri süren Öztrak, devlet okullarının vasatın altına, ideolojik format atmanın aracına dönüştürüldüğünü savundu.

Bu yıl YKS'ye 3 milyon civarı gencin katıldığını hatırlatan Öztrak, "Temel Yeterlilik Testleri'nde öğrenciler 40 matematik sorusundan 7'sine, 20 fen sorusundan 3'üne, 20 sosyal bilim sorusundan 8'ine ve anadilimiz Türkçede 40 sorudan 18'ine doğru cevap verebilmiş. Şimdi bu tabloya göre, geleceğe umutla bakmamız mümkün mü? Elbette değil." diye konuştu.

Üniversitelerde gençlerin mezuniyet törenlerine, "Hükümeti protesto ederler" denilerek izin verilmediğini öne süren Öztrak, öğrencilere kendi mekanlarında veya okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse her türlü lojistik desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"Kur bugün 17,75'leri gördü"

Ekonomide doğruların yapılması ve güven verilmesi durumunda dövizlerin kendiliğinden ülkeye geleceğini ifade eden Öztrak, mevcut politikalarla döviz kurunun kalıcı olarak tutulamayacağını söyledi.

Öztrak, şöyle devam etti:

"İşte daha iki gün önce dolar kurunda 17,60'a baraj kurdular. 'Allah'ını seven defansa gelsin.' dediler. El altından dövizleri sattılar. Ama kur bugün 17,75'leri gördü. Artık sadece doğruları yapmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Çünkü küresel piyasalarda, faizler yükseliyor. ABD Merkez Bankasının ardından, Avrupa Merkez Bankası da 11 yıl aradan sonra faiz artırmaya başladı. Hem de tahminlerin ötesinde bir hızla, 50 baz puanlık artışa gitti. Tüm dünya Merkez Bankaları önceliği, enflasyonla mücadeleye verdi. Türkiye böyle bir döneme sürekli artan cari açık, yüksek dış finansman ihtiyacı, suyunu çekmiş döviz rezervleri, rekorlar kıran enflasyon ve piyasa ekonomisinden giderek uzaklaşan, insaftan, izandan nasiplenmemiş bir yönetimle yakalandı.

Bunların bulabildiği çare, 'sağdan soldan para gelecek' diyerek, piyasalara haber üfürüp durmak. Birileri, hayrına 54 milyar 821 milyon dolar verse dahi ancak Merkez Bankası kasasının açığını kapatabileceğiz, kasada hiç dolarımız olmayacak. Bir kez daha uyarıyoruz, hurafeden, yamadan medet ummayı bırakın. Tedbir almadan geçen her saniye, her dakika ülkemizin aleyhine işliyor. 'Uzaya çıkacağız' diyen bu kifayetsizler, milleti pazara çıkamaz hale getirdi."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Venezuela ziyaretini de eleştiren Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız, bu atama bakanın söylediklerinin yarısını söylemiş olsa, 'hükümeti yurt dışında şikayet ediyor' diye ortalığı velveleye verip, mangalda kül bırakmazlardı. Bu ülkenin meralarını, yeşilini, yaylalarını betona boğan kim? 20 yılda 2 Trakya'dan fazla tarım arazisini üretimden çektiren kim?" ifadelerini kullandı.

Soruları yanıtladı

Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırı sonrasında Irak ile Türk makamları arasındaki karşılıklı açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Öztrak, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce olay vahimdir. Bu olay neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Irak halkına da sabır diliyoruz. Bu iş, karşılıklı suçlamalarla geçiştirilemeyecek kadar da önemlidir. Bu olay, bizim ilgili makamlarımızın da teklif ettiği, ifade ettiği gibi birlikte büyük bir hassasiyetle araştırılmalı, gerçek neyse ortaya çıkarılmalıdır. Türk ordusu sivilleri hedef almama konusunda azami özeni her zaman göstermiştir. Bu çerçevede de bu yapılacak soruşturma sonucunda tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı, her tarafın vicdanı rahatlatılmalıdır."

Tarım ve Orman Bakanı'nın Venezuela ziyaretiyle ilgili Bakanlığın da bir açıklama yaptığı hatırlatılarak, "Devletin arazi kiralamayacağı söylendi. Bakanlık, 'Bakan'ın ziyareti, yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda Tük şirketleri yani özel sektör için' dedi. Yorumunuz ne olur?" sorusu üzerine, "Bunların özürleri kabahatlerinden büyük." ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Öztrak, şunları söyledi:

"Beyefendi yurt dışına, özel sektör için arazi bakmaya gitmiş. Tarım sektörünü, inşaat gibi destekleyeceklerini de itiraf etmiş. Bunlar tarım dediklerinde akıllarına arsa geliyor, rant geliyor, beton geliyor, inşaat geliyor. Benim Tarım Bakanına tavsiyem, müteahhitliğe soyunmayı bıraksın, Tarım Bakanı gibi düşünsün. Kendi işine baksın. Biz AK Parti yönetimlerinin Venezuela sevdasını anlayamadık gitti. Türkiye'de, tarım devriminin başladığı bu cennet gibi bereketli toprakları bırakmışlar, Venezuela'ya ekilecek toprak aramaya gitmişler. Tarımı, tarım gibi destekleyin. Çiftçimize birikmiş tarımsal destek borcunuzu ödeyin. Çiftçimizin, besicimizin yüzünü güldürün. En büyük teşvik budur."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde tercümanlık yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab hakkında bazı paylaşımlar yaptığı ve "hanım kızımız" ifadesini kullandığı hatırlatılarak, "O tercümanın avukatı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Bu suç duyurusu ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine de Öztrak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Biz, 'Bunlar milleti unuttular.' diye boşuna söylemiyoruz. Anadolu'muzda kullanılan 'hanım kızımız' ifadesine bile takmışlar. 'Hanım kızımız' ifadesine karşı hakaret davası bile açabiliyorlar. Buradan bir kere daha söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşme, bir aile içi çay sohbeti değildir. Kahve sohbeti değildir. Devletler arası, resmi bir görüşmedir. Bu görüşmenin tutanakları devletin resmi arşivine girmelidir. Biz bunun peşini bırakmayacağız. İş başına geliyoruz. Gelir gelmez bu tutanaklara bakacağız."