"Yerel seçimlerde Konya'yı alacağız" diyen CHP hedef büyüttü: Tüm büyükşehir belediyelerini kazanacağız

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerde Konya'yı bile alacağız." diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu kez daha iddialı konuştu. Yerel seçimlerde tüm büyükşehirleri alacaklarını öne süren Öztrak, "Yaklaşan yerel seçimlerde, önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. Biz CHP'li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz." dedi.

CHP MYK, KILIÇDAROĞLU BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Öztrak, toplantının ardından açıklamada bulundu. Öztrak, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin kadınları, milletimize yeni bir gurur daha yaşattı. Kadın voleybol takımımız, 100'üncü yılında cumhuriyetimizi taçlandırmayı sürdürdü. Filenin sultanları bu şampiyonlukla, hepimizin göğsünü bir kere daha kabarttı. Her biri bizim gururumuz. İyi ki varlar" dedi.

"BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANMA İDDİAMIZI ORTAYA KOYUYORUZ"

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Sadece Çeşme, İzmir değil, alamadığımız büyükşehirler var. Bu kez Balıkesir'i, Bursa'yı, Konya'yı bile alacağız." diyen Faik Öztrak bu sefer daha iddialı konuştu. Öztrak, yerel seçimlerde tüm büyükşehirleri alacaklarını iddia etti. CHP Sözcüsü Öztrak, şunları söyledi: "Yerel seçimlere adım adım ilerlerken yaşam tarzlarının siyasete malzeme edildiği, milleti bölen ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu hükümet bile isteye yapıyor. Çünkü sarpa saran ekonomik gidişat, ekonomik soykırım; zam, zulüm konuşulmasın istiyor. Ama bu böyle gidemez, artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında, 'Kırıldım, küstüm, üzüldüm' diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, birlik olacağız. Bu gidişe hep beraber 'dur' diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. Biz CHP'li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. 'Her vatandaşımız en iyi hizmete layıktır' diyor, önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz." dedi.

"PARTİMİZİN 100. YILINI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

9 Eylül 1923'te kurulan CHP'nin artık asırlık bir parti olduğunu hatırlatan Öztrak, " Cumhuriyet Halk Partisi, sadece cumhuriyetin kuruluşunun partisi değil, bu ülkeyi ayağa kaldıran, dünyanın en saygın ülkeleri arasına sokan, devrimlerin partisidir. Büyük önderimiz, partimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi' diyerek, partimize ülkenin çimentosu olma, çağdaşlaşmanın lokomotifi olma misyonunu yüklemiştir. Son yüz yılda cumhuriyetin, çok partili demokrasiye geçişin, emekçilerin sendikal haklarla, ülkemizin sosyal demokrasiyle tanışmasının altında partimizin imzası vardır. Bu çatı altında bulunmaktan onur duyan bizler, partimizin 100. yılını bu hafta sonu büyük bir coşkuyla kutlayacağız." diye konuştu.

"BİR ÇOCUĞUN OKULA BAŞLAMA MALİYETİ 5 BİN LİRAYI BULUYOR"

Ardından ekonomiye değinen Öztrak sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Vatandaşın derdi bir değil, bin değil. Okulların açılmasının eli kulağında; çantası, kıyafeti, eşofmanı, ayakkabısı, kırtasiyesi, her şeyin fiyatı katlanmış. Bir çocuğun okula başlama maliyeti 5 bin lirayı buluyor. Başkentte okul servis ücretleri yüzde 70 artmış. Daha bunun harçlığı var, var oğlu var. Yumurtanın fiyatı bir yılda 2 liradan 3 lira 20 kuruşa çıkmış. Beyaz peynir yüzde 87 zamlanmış. Sabah okula giderken çocuklara bir kahvaltı ettirmek bile küçük bir servete mal oluyor.

"İŞSİZ SAYISI 9 MİLYONA DAYANDI"

Veliler kara kara düşünüyor. Ama sadece veliler değil, artık 9-10 yaşında el kadar çocuklar bile ekonomiden, döviz kurundan konuşuyor. 13-14 yaşlarına geldiklerinde konu işsizliğe dönüyor. Bugün Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyon civarında. Her 5 gencimizden biri ne bir işte çalışıyor, ne de okulda okuyor. Üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nda 'ev genci' oranının en yüksek olduğu 3 ülkeden biriyiz. İşsiz sayımız 9 milyona dayanmış. Ülkeyi hayat pahalılığının yanında işsizlik de kavuruyor. Batman'da 23 kişilik temizlik işçisi kadrosu ilanına 2 bin 713 kişi başvuruyor. Bu hayat pahalılığında vatandaşın tek çaresi borçlanmak."