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Politika

Çocukların Yapay Zeka ve Eğitim Üzerine Soruları

Çocukların Yapay Zeka ve Eğitim Üzerine Soruları

TBMM'de çocuklar, yapay zekanın eğitimdeki rolü ve dijital bağımlılık hakkında sorular sordu.

24.04.2025 22:49
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara ve Konya Büyükşehir Belediye Çocuk Meclis Üyeleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyonkarahisar Çocuk Hakları İl Komitesi Üyesi çocukları ağırladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Katırcıoğlu, "Sevgili çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meclisimizin kuruluşuyla milletimizin iradesini sizlere, bizlere emanet etmiştir. Bizler de bu emaneti taşırken milli iradeye, demokrasiye ve milletimizin değerlerine sadakatle hizmet etmeyi bir şeref vesilesi sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA İLE BİRLİKTE DİJİTAL BAĞIMLILIK SORUNU ORTAYA ÇIKTI'

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu'nun ardından çocuklar komisyona sorular yöneltti. Yapay zekanın eğitime entegrasyonu ile ilgili soruyu yanıtlayan Katırcıoğlu, "Elbette teknolojinin, bilimin gelişmesi bizler için çok çok önemli. Hem çocukların gelişimi hem ülkelerin gelişiminde teknolojinin çok önemli katkılar sağlayacak. Ancak yapay zeka hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bazı sorunları özellikle de korumasız olan çocuklarımız için bir tehlike oluşturabiliyor. Yani faydaları var ama dikkatli kullanılmazsa zararları da var. Bununla ilgili uluslararası çalışmalar şunu gösteriyor, 'dijital bağımlılık' denilen bir sorun ortaya çıkmış. Bu durum da sadece yapay zekayla değil, dijital ortamların gelişmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Bunun ilgili çocuklar sanal ortamlara maruz kaldığında sanal otizm, özellikle de yapay zekanın çok sık kullanılmasıyla birlikte, 'beyin çürümesi' diye tanımlanan bir durum ve beraberinde, 'dikkat eksikliği' dediğimiz rahatsızlıklara yol açtığını görüyoruz. Bunlar ilk etapta bizim karşılaşabileceğimiz eksi yönler ama bizim hayatımızı kolaylaştıran, çok önemli katkılar sunan özellikleri var. Mesela zorlandığınız ders konularında bu yapay zeka robotları sizlerin işinizi kolaylaştıracak, yabancı dil öğrenirken özellikle sohbet ortamlarındaki yapay zeka robotları sizlere çok büyük avantaj sağlıyor. Bir de otizmli çocukların becerilerini geliştirmede yapay zekaların da çok büyük bir önemi olduğunu, bir aktif rol üstlendiğini biliyoruz" diye konuştu. Katırcıoğlu ayrıca komisyonun bu yasama yılında çocukları bekleyen dijital tehditler ile ilgili rapor hazırladıklarını söyledi.

'YAPAY ZEKA OTORİTERLEŞMENİN DE ARACI OLUR'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise yapay zekanın faydalı yanlarının yanı sıra zararlı yönlerinin de bulunduğunu kaydederek, "Yapay zekanın entegrasyonu açısından insan hakları, hukuk devleti, kamu yararı açısından da denetlenebilir olması lazım. Eğer insan hakları açısından, hukuk devleti açısından, kamu yararı açısından denetlenemiyorsa burada sıkıntı yaratır ve aynı zamanda, bu yapay zeka bizim gibi otoriterleşen ülkelerden otoriterleşmenin de aracı olur. Bunların da bu şekilde sakıncaları var" dedi.

'GÜZEL BİR FİKİR'

Öğrencilerden Yağız Aras Gürbüz'ün, TBMM'nin 81 ilde Çocuk Meclisi kurup çocukların görüş ve taleplerin toplanmasıyla ilgili sorusu üzerine Katırcıoğlu, "Gerçekten güzel bir fikir. Bunu hem kendi komisyon içindeki milletvekillerimizle hem de Meclis Başkanımızla, İnsan Hakları Komisyon Başkanımız Derya Hanım'la konuşalım. Bunun organizasyonunu nasıl yapacağımızı bir düşünelim. Zaten bildiğiniz üzere, bugün aramızda da var, il çocuk komiteleri var Aile Bakanlığımızın içinde kurulmuş. Onlar zaten her ilde mevcutlar, onlar her yıl yaptıkları toplantıda kendi aralarında aldıkları kararları Meclise, Aile Bakanlığına, ilgili bakanlıklara sunarlar; biz de çalışma takvimimizi onun üzerinde gerçekleştiririz ama bunu daha aktif hale çevirebilmek için biz de buna bir kafa yoralım, zihnimizi bu anlamda çalıştıralım" değerlendirmesinde bulundu.

'MECLİS OLARAK SINAV BASKISININ AZALMASI İLE İLGİLİ İSTİŞARELER YÜRÜTÜYORUZ'

Yiğit Eren Karabacak'ın LGS ve üniversite giriş sınavlarının kaldırılacağına dair sorusu üzerine Katırcıoğlu, "Sınav sistemi konusunda çocukların ne kadar meraklı ve kaygılı olduklarını hem sizlerden hem de kendi ailemizden, çocuklarımızdan, torunlarımızdan biliyoruz, sizleri anlıyoruz. Sınavların kaldırılmasıyla ilgili zaman zaman tartışmalar, konu üzerinde konuşmalar oluyor. Bu, çok boyutlu bir konu ve eğitim sisteminin daha adil, yetenekleri daha iyi ölçebilen bir yapıya kavuşması hepimizin ortak arzusu. Meclis olarak da sınav baskısının azalması, çocukların sadece test başarısıyla değil, yetenekleriyle değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığıyla istişarelerimizi yürütüyoruz. Bu köklü değişiklikler zaman alıyor yani bunun çok iyi, dikkatli planlamak, uygulamak gerektiğini düşünüyoruz. Merak etmeyin; bu çalışmalar dünyadaki diğer uygulamalarla birlikte planlanıyor. Zaten aslında ciddi değişiklikler yapıldı, bunları da sizlerle konuşarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SIFIR TOLERANS İLKESİYLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

ABB Çocuk Meclisi Başkanı Miray Eroğlu ise çocuklar arasında artan akran zorbalığı ve şiddet konuları ile ilgili çözümün ne olabileceğini sordu. Başkan Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

"Sanal ortamlardaki akran zorbalığı ama aynı zamanda Dilekçe Komisyonumuz var ihtisas komisyonu. O bu konuda sadece akran zorbalığı başlığı altında toplantılarını yapıyor, raporu bitmek üzere. Biz de heyecanla ve merakla bekliyoruz raporun sonuçlarını, çıktılarını da takip ediyoruz. Onda da bize düşen bir görev olursa, Komisyonumuzun yapması gereken bir şey olursa, milletvekillerimizle de ilgili çalışmamız gerekirse onu da hayata geçireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Tabii, biliyorsunuz, bu toplumsal meselelerde, insanı ilgilendiren meselelerde sadece kanuni düzenlemeler yetmiyor; zihinsel dönüşümler, bu konuda bir toplum bilincinin oluşması, toplumun içsellendirmesinin kanunun da hayata geçmesinde, başarılı olmasında önemli bir faktör olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda da her türlü şiddeti meşrulaştıran söylemden eyleme kadar her türlü davranışın karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Şiddetle mücadeleyi bütüncül bir yaklaşımla sizlerle birlikte Meclis olarak da çözmek için sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."

'2024 YILINDA 9 BİNİN ALTINA DÜŞMÜŞ'

Çocukların erken yaşta evlenmelerinin önüne geçebilmek için Meclis çalışmalarının sorulması üzerine Katırcıoğlu, "TÜİK'in verilerini sizinle paylaşmak istiyorum ve erken yaşta evlilikle ilgili geldiğimiz nokta nedir, nereden nereye gelinmiştir yani yaptığımız çalışmaların nasıl bir sonuç doğurduğunu görmek, daha nasıl iyi bir çalışma yapabileceğimizi göstermek adına bunun önemli olduğunu düşünüyorum. 2005 yılında 16- 17 yaşında evlenen çocukların sayısı yaklaşık 52 bin iken 2024 yılında 9 binin altına düşmüş. Yeterli mi? Yetmez. Bunu biz sıfır yapacağız. Bu yüzde 79 oranında bir azalmadır, kesinlikle yeterli değildir ama yaptığımız çalışmaların sonuçlarını almaya başladığımızı gösteriyor. Erken yaşta ve zorla evlilikleri tamamen sona erdirene kadar bu çalışmalarımıza samimiyetle, inanarak, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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