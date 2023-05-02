Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Türkiye'nin tam bağımsızlık süreci yolunda iktidarın değişmesi büyük bir darbe vurur - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Türkiye'nin tam bağımsızlık süreci yolunda iktidarın değişmesi büyük bir darbe vurur

02.05.2023 09:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Uçum, "2023 seçimlerinde bir iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecine büyük bir darbe olur. Batıcı, mandacı bir iktidar felsefesinin egemen olacağı ve Türkiye'nin hem coğrafi bütünlüğünün hem siyasi birliğinin tehlikeye gireceğini düşünüyorum" dedi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler öncesi gerek iktidar gerekse muhalefet kanadından dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

SOYLU'DAN SONRA DİKKAT ÇEKEN BİR ÇIKIŞ DAHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" açıklamasının ardından bir ses getirecek çıkış da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi.

"BATICI, MANDACI BİR İKTİDARIN EGEMEN OLACAĞI..."

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un seçim gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Uçum, "2023 seçimlerinde bir iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecine büyük bir darbe olur. Batıcı, mandacı bir iktidar felsefesinin egemen olacağı ve Türkiye'nin hem coğrafi bütünlüğünün hem siyasi birliğinin tehlikeye gireceğini düşünüyorum" dedi.

"BU SEÇİMDE EZBER BOZULACAK"

Uçum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde; "2023 seçim süreci geçtiğimiz süreçlerden farklı eğilimler üzerine gelişiyor. Vatandaşın kendi hayatını ilgilendiren, diyelim ki pahalılıkla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Her seçim öncesinde böyle değerlendirmeler yapılır. Bu seçimde herhalde o ezber bozulacak. Bu dönemde bu tip sorunların olduğu Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kanadından da kabul ediliyor. Bu sorunların çözümünde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere irade görülüyor. Bu seçim Türkiye'nin kendini güvende hissetmesi için neler yapması gerektiği öyle ya da böyle halkın gündemine girdiği seçim. Akdeniz'de, Irak'ta, Suriye'deki durumumuz nasıl olacak? Rusya- Ukrayna savaşında Türkiye'nin rolü nasıl devam edecek. Seçmen bu konuda bir hissiyat içerisinde.

"MACERAYA GİRME YAKLAŞIMI YOK"

Milli devletin ontolojik varlığının devam etmesi seçmen nezdinde önemli bir yere sahip. Seçmenin maceraya girmek gibi yaklaşımı söz konusu değil. Küresel sistemde Türkiye'nin seçimi çeşitli mecralarda takip ediliyor. Bir yandan dünyada mazlum milletler, İslam coğrafyası, Türkiye'nin yükselişinden umut üretmiş durumda. Cumhurbaşkanının ürettiği küresel düzende siyaset, 'dünya beşten büyüktür' yaklaşımı. İnsani yardımlar bir umut üretiyor. Çatışma milli devletlerle küresel güçler arasında. Bir yandan umut olarak takip edilirken bir yandan da bu yükselişin nereye gideceğini merak eden küresel güçler açısından bakılabilir.

"DARBE OLUR"

Irak ve Suriye'den asker çekilmesi gündeme gelecek yaklaşımlar. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin yaklaşımlar. Türkiye'nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye'nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız 'Bu konuda daha ileri götüreceğiz' demenin bir karşılığını düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok. Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı. Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program.

"PARLAMENTER SİSTEMDE DARMADAĞIN OLURDUK"

Burada esas olan milli ekonomik politika yaklaşımı değişmez. Aynı şey ulusal demokrasi açısından. 16 Nisan'da sistem değişikliği yaptık. Muhalefet bu sisteme her türlü yapıştırmayı yaptı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması yaptılar. 16 Nisan değişim öncesine hasbelkader katkıda bulunmuş insanım. Bu sistemin yürütme gücünün kendi içinde yoğunlaştıran, yürütmedeki hareket kabiliyetini artıran, bakanlıklar arası çatışmayı ortadan kaldıran bir sistem olduğu anlatıldı. Bu sisteme geçildikten sonra döviz kuru manipülasyonu, pandemi, Rusya-Ukrayna krizinde parlamenter sistem olsaydı darmadağın olurduk.

"BU SİSTEMDE, MÜMKÜN OLAN EN İYİ KARAR ALINIYOR"

Başkanlık sistemi parlamenter sisteme göre kolektif çalışma kapasitesi çok daha yüksektir. Bakanlar Kurulu'nda karar almak için ehveni şerde uzlaşmak gerekir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde mümkün olan en iyi kararı almak vardır. Kabine sisteminde bakanlar mümkün olan en iyisinin arayışına girilir. Bu sistemde bir yandan bakanlar bir yanda kurullar var. Parlamenter sistemin en önemli sorunu ilişki yönetimi. Tüm politika kurullarının başkanı Cumhurbaşkanımızdır. O kurullar Cumhurbaşkanının verdiği talimatlarla politika üretiyorlar.

"TÜRKİYE TOPLUMU KUTUPLAŞMIYOR"

Bizde temsil alanlarındaki çekişmeler, yer yer çatışmalar toplumun kutuplaştırılması olarak yansıtılıyor. Bu son derce sakıncalı. Türkiye toplumu kutuplaşmıyor. Kürt-Türk, Alevi-Sünni üzerinden yapmaya çalıştılar başaramadılar. Türkiye toplumu altını çiziyorum kutuplaşmaz. Kendi arasında çekişmeler yaşayabilir ama kutuplaşmaz. Bu sistem demokratik bloklaşma üretir. Cumhurbaşkanı sistemi ya birinci turda ya ikinci turda Cumhurbaşkanını seçeceksin. Tercih edenler demokratik bloktur. Dolayısıyla kutuplaşma bir ezberdir, bunlardan uzak durmalıyız."

YORUMLAR (18)
  • Murat Ozamac: Bıktık kardeşim haksızliktan liyakatsizlikten adaletsizlik ten, darbeden. Siz bı gidin bu ülke sahipsiz degil Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Bir laf ediyorlar ve inanır görünüyorlar ve hata olunca özür üstüne özür. Kusura bakmayın da ülke şimdi sistem yıkımının eşiğinde. Türkiye'deki tek adam sistemi Cumhuriyeti hiçe sayan dünyada ancak geri kalmış ülkelerde olan kişiye münhasır Ehlikeyf bir sistem. Demokrasinin devamı için bu sistemden vaz geçilmeli. Cevap Yaz 35 10 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Ermurat: Kusura bakma ikdirın degişip degişmemesi ikdidarin yonetimine adaletina baksr iyisen zaten kazanirsin suriyelileri doldurup ulkeye her yere korsan sonra cikip ben vaz gecmem bublardan deyip halka kafa tutarsan millet seni degisir muhslefete ozaman malesef Cevap Yaz 32 10 Yayından Kaldır
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Mehmet Uçum, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Türkiye'nin tam bağımsızlık süreci yolunda iktidarın değişmesi büyük bir darbe vurur - Son Dakika


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