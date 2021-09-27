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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz"

27.09.2021 15:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz" -"Adalet, mülkün temeli olduğu kadar sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz"

-"Adalet, mülkün temeli olduğu kadar sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmadığı, adaletin sağlanmadığı, adalete güvenin zedelendiği bir toplumda, siyasi iradenin ekonomik kalkınma ve ilerleme yönünde yapacağı hamleler de eksik kalmaya mahkumdur"

-"Son 19 yılda bu amaç doğrultusunda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attık"

-"Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Hep söylediğimiz gibi 'geciken adalet, adalet değildir.' Bu ilkeden hareketle göreve geldiğimizden beri adalet mekanizmalarının etkin çalışması ve adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz"

-"Adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan gençlerin dar ağacına gönderildiği günler, dönemler yaşadık. Uyduruk davalarla bakan ve başbakanların asıldığı yargılandığı, şehit edildiği yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik"

-"Haksız ithamlara ve eleştirilere rağmen 2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk. Türkiye'yi Temel hak ve özgürlükler alanında büyütmenin çabası içinde olduk"

"Elbette siyaset gibi yargının da bu değişime bigane kalması düşünülemez. Adalet sistemini ve işleyişini güçlendirmek, önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır. Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde ortaya çıkan ihtiyaçları, talepleri beklentileri kolaylaştırıcı bir yaklaşımla karşılamayı esas alacağız. Bu adli yılda mağdur odaklı adalet hizmetlerinde gerek mevzuat gerek idari hizmetler açısından çalışmalarımızı en üst düzeye çıkaracak bu tür düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Adli yılda mağdur odaklı adalet hizmetlerinde gerek mevzuat gerek idari hizmetler açısından çalışmalarımızı en üst düzeye çıkaracak bu tür düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. İcra konularını aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşımızın kamu kurumları ile olan işlerinde öngörülebilirlik ve hukuk güvenliğini artıracak yeni adımlar atacağız. Bu kapsamda idari sulh usulü sistemi rahatlatacak bir yeniliğimiz olacak. Vatandaşımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan dilekçeler, başvurular, dosyalar arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura çekerek görevlerine başlayacak olan 1.008 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 7 idari yargı hakimi tebrik ederek, "Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle bitiren kadın hakim ve cumhuriyet savcılarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Şu an ülkemiz genelinde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bugünkü kura törenimizle inşallah bu sayıyı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız. Kurayla atandıkları yerlerde vazifeye başlayacak tüm hakim ve cumhuriyet savcılarımıza meslek hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.

6 sene önce teröristler tarafından makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere adaletin tecellisi uğrunda çalışırken vefat eden, şehit düşen yargı mensuplarına Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki her bir kardeşimin, Şehit Mehmet Selim Kiraz'dan devraldığı adalet sancağını çok daha yukarılara taşımak için gayret göstereceğine inanıyorum. İnşallah biz de, bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadan görevinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için sizlere gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Son 19 yılda bu amaç doğrultusunda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attık. İktidara geldiğimizde 9 bin 349 olan hakim-savcı sayısını neredeyse 2,5 kat artırarak mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. Aynı şekilde mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 çoğaltarak, yargı süreçlerini hem basitleştirdik, hem de hızlandırdık. İnfaz koruma memurlarının yıpranma paylarından mübaşirlerimizin genel idare hizmetine alınmasına, hakim ve savcılarımızın özlük haklarından çalışma şartlarına kadar her alanda önemli iyileştirmelere gittik" dedi.

Yargı mensuplarının görevlerini huzur ve güven içinde yapabilmelerini temin için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığını söyleyen Erdoğan, "Hepimiz şu gerçeği gayet iyi biliyoruz. Adalet, mülkün temeli olduğu kadar sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmadığı, adaletin sağlanmadığı, adalete güvenin zedelendiği bir toplumda, siyasi iradenin ekonomik kalkınma ve ilerleme yönünde yapacağı hamleler de eksik kalmaya mahkümdur. Suriye başta olmak üzere, yakın coğrafyamızda yaşananlar; adaleti, temel hak ve özgürlükleri, hukuku ve insani değerleri hiçe sayan ülkelerin ayakta kalamayacaklarını acı bir şekilde göstermiştir. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Hep söylediğimiz gibi 'geciken adalet, adalet değildir.' Bu ilkeden hareketle göreve geldiğimizden beri adalet mekanizmalarının etkin çalışması ve adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesinin de önemli olduğunu bildiren Erdoğan, "Geciken adalet, adalet değildir. Bu ilkeden hareketle göreve geldiğimizden beri adalet mekanizmalarının etkin çalışması ve adalet sisteminin hızlı ilerlemesi için çaba harcıyoruz" dedi.

Adalet makamlarının modern kurumlara kavuşmasına önem verdiklerini belirten Erdoğan," Türk adaletine, hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza O kurumlarda görev yapanlara yakışır Adalet sarayları inşa ediyoruz. 2002 yılından bu yana inşa ettiğimiz modern 275 adalet hizmet binasıyla adliyelerimizin alt yapı eksikliklerini giderdik. Adalet hizmeti veren kapalı alan miktarı 569 bin metrekareyken bugün bu rakamı 5 milyon 609 bin metrekareye çıkardık. Hakim ve savcılarımızın merdiven altlarında kurulan masalarda adalet dağıtma gibi utanç sahnelerinden kurtararak adalet hizmetlerinin uygun alanlarda yürütülmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

Yeni Yargıtay binasının törenle hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, "Başkentimize de şanıyla ismiyle, tarihiyle modern bir adliye binası kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak binamızın hazırlığı Adalet Bakanlığımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızca yürütülmektedir. İnşallah 2021 yılı bitmeden yeni adliye binamızın temelini atmayı planlıyoruz. Adaletin tecellisi, hakkın yerini bulabilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamın önemi elbette tartışma götürmez. Ancak sadece modern ve ihtişamlı binalar yapmakla adaletin tesis edilmeyeceği de bir gerçektir. Adalet terazisindeki mizanın bozulmaması için temel şart güçlü, bağımsız ve uluslararası normları benimsemiş hukuk sisteminin varlığıdır. Türk Hukuk sisteminin en büyük açmazı antidemokratik müdahaleye maruz kalmış olmasıdır Yargı camiamız uzun yıllar boyunca ya vesayetçilerin yada halka rağmen halkçılık yapan zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Bu ülke belli siyasi görüşe sahip hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür" diye konuştu.

"Adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan gençlerin dar ağacına gönderildiği günler, dönemler yaşadık" diyen Erdoğan," Uyduruk davalarla bakan ve başbakanların asıldığı yargılandığı, şehit edildiği yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik.

Darbeciler karşısında selam duran, darbecileri ayakta alkışlayan vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük. Son 19 yılda bir taraftan mevzuatımızdaki vesayet kalıntılarını temizlerken diğer taraftan Tük yargısına musallat olan bu zihniyete karlı amansız bir mücadele yürüttük. Haksız ithamlara ve eleştirilere rağmen 2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk. Türkiye'yi Temel hak ve özgürlükler alanında büyütmenin çabası içinde olduk" diye konuştu.

Yargı hakları strateji belgesi ile insan hakları eylem planının reform iradesinin en son örnekleri olduğu kaydeden Erdoğan," Bu iki belge Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yürürken Hukuk ve demokrasi alanında yol haritamızı oluşturmaktadır. Yargı reformu strateji belgemizde vizyonumuzu güven veren ve erişebilen adalet sistemi olarak belirledik. İnsan hakları eylem planında özgür birey güçlü toplum, daha demokratik Türkiye perspektifimizi ortaya koyduk. Sahadan gelen taleplerle vatandaşımızdın ihtiyaç talepleri doğrultusunda Yargı paketlerimizi hızla hayata geçirdik. 2. yargı paketinde infaz sistemimizin iyileştirme ve yeniden topluma kazandırma işlevini insan odaklı bir anlayışla güçlendirdik. İnfaz hakimliği kurumunu sistem merkezine koyarak bu mekanizmayı daha etkin ve infazın ıslah amacına uygun hale getirdik. 3. yargı paketinde özel hukuk alanında sadeleştirici ve hızlandırıcı yenilikleri hayata geçirdik. Elektronik duruşma uygulamasını yargı hizmetine sunduk" dedi.

Geçtiğimiz adli yılın sonunda kanunlaşan 4. Yargı paketiyle de mağdur odaklı adalet anlayışı ortaya koyan yeniliklere imza atıldığını kaydeden Erdoğan," İnsanımızın masumiyet karinesini, lekelenmeme hakkını güçlendiren adli araçları sisteme kazandırdık. Bu paketle idarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indirdik. Hukukun insanımızın hayatında zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı, yük olan değil yük alan bir rol üstlenmesini istiyoruz. Reform adımlarımızın gerisindeki temel yaklaşım çözüm odaklı bir şekilde yargıda iş ve işlem kolaylığı sağlamaktır. Bu bakımdan reform kavramı bizim için siyasetin ve vatandaşımıza hizmet etmenin en önemli araçlarından biridir. Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli yenileyebilmesidir" açıklamasında bulundu.

Dünyada devlet birey ilişkisinin köklü şekilde değişirken Türkiye'de de bir zihniyet devrimi yaşandığına dikkat çeken Erdoğan," Elbette siyaset gibi yargının da bu değişime bigane kalması düşünülemez. Adalet sistemini ve işleyişini güçlendirmek, önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır. Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde ortaya çıkan ihtiyaçları, talepleri beklentileri kolaylaştırıcı bir yaklaşımla karşılamayı esas alacağız. Bu adli yılda mağdur odaklı adalet hizmetlerinde gerek mevzuat gerek idari hizmetler açısından çalışmalarımızı en üst düzeye çıkaracak bu tür düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

İcra konularını aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız" diyen Erdoğan," Bunun yerine mağdur hizmetleri mekanizmalarını tesis ederek çocuğun üstün yararını hakim kılacağız. Vatandaşımızın kamu kurumları ile olan işlerinde öngörülebilirlik ve hukuk güvenliğini artıracak yeni adımlar atacağız. Bu kapsamda idari sulh usulü sistemi rahatlatacak bir yeniliğimiz olacak. Vatandaşımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan dilekçeler, başvurular, dosyalar arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Bugün bir hakime düşen yıllık doysa sayısı adli yargıda 709, idari yargıda 408'dir. İş yükünde son 10 yılda yüzde 38'lik bir düşüş sağlandığını görüyoruz. Bu oranı daha aşağılara çekecek alternatifler geliştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hakim Savcı Yardımcılığı müessesini yeni adli yılda milletin hizmetine sunulacağının müjdesini veren Erdoğan," Böylece yargı mensubunun mesleğe daha tecrübeli, bilgili tam anlamıyla hazır başlamasını amaçlıyoruz. Aynı şekilde coğrafi teminat, terfi, atama tayin gibi unsurları da ele alacağız" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, Hakim ve Cumhuriyet savcılarının heyecanını paylaştığını belirterek," Ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi için çalışacaklar. Yargı reformu stratejisi ve insan Hakları Eylem planı adalet sisteminde yol haritamızı oluşturmaktadır. Bu adli yılda yargının daha iyi işlemesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlük çıtalısının daha yukarıya taşınması için reformlarımıza devam edeceğiz. Açılışı yapılan Yargıtay binası ile birlikle yüksek yağının fiziksel sorunları çözülmüştür. Hukuk ve demokrasi mücadelesi bu onurlu, tarafsız bir mesleki ortamı sağlamış durumdadır. Yegane ideolojiniz adalet olsun. Aklı vicdanı adaleti yok sayan FETÖ'nün bu güzel ülkeye ödettiği bedeli asla unutmadık Yargının bu virüsten temizlenmesi yolunda ne yapmış olursak olalım dikkati ve ihtiyatı elden bırakmadan çalışmamıza devam etmemiz gerektiğini belirtmek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet, Adalet, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz' - Son Dakika


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