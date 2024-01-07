Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Edinilen bilgilere göre, düzenlenen program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak, daha sonra ise İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu büyükşehir, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin'in belediye başkan adaylarının açıklaması bekleniyor. Erdoğan, daha sonra adaylarla fotoğraf çekilecek. - ANKARA