Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart mesajında İranlı anneleri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüreği yanan İranlı anneleri selamlıyorum, acılarını paylaşıyorum. Çatışmaların acısını kadınlar çekiyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇATIŞMALARIN ACISINI EN ÇOK KADINLAR ÇEKİYOR"

"Savaşlar ve zulümlerden hayatını kaybedenlerle birlikte ülkemizde teröre ve şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlara Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Dünya Kadınlar Günü'nü küresel ölçekte kadın sorunlarının ağırlaştığı, özellikle yakın çevremizde kadınların çok zor günler yaşadığı bir dönemde karşılıyoruz. Elini vicdanına koyan herkes, inanıyorum ki tabloyu çok net görebiliyor.

İRANLI ANNELERİ ANDI

Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor. Bugün dünya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği ile karşı karşıya; bundan en çok kadınlar mağdur oluyor. Bugün dünyada batıl inançlardan, asabiyetten, yanlış örf ve adetlerden kaynaklanan ayrımcılık var; bu durum en çok kadınları olumsuz etkiliyor. Yüreği yanan İranlı anneleri selamlıyorum, acılarını paylaşıyorum" sözlerini sarf etti.

"NEREDE BİR YARA KANIYORSA ONA MERHEM OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Bütün bu zulümlere en güçlü tepkiyi veren; nerede olursa olsun ayrımcılığa, hukuksuzluğa itiraz eden ülkelerin başında geliyoruz. İşte komşumuz İran'da olduğu gibi, nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya; nerede bir yara kanıyorsa ona merhem olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin insani değerleri merkeze alan haysiyetli duruşunun en büyük bekçisi hanım kardeşlerimizdir. Umutlarımızı kıran her türlü olumsuzluğa rağmen, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla ülkemizin kutlu mücadelesine verdiğiniz destek için bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum.

Burada şunu gururla ve şükranla ifade etmek isterim: Devletimiz, merhum Kemal Tahir'in dediği gibi "Devlet Ana" ise bu, sizin kuşatıcı ana şefkatiniz ve hamiyetiniz sayesindedir. Peş peşe savaşlardan ve en son istiklal harbinden sonra yorgun düşen ülkemizi ayağa kaldırmışsak, Cumhuriyetimizi her gün güçlendirerek 103 yaşına getirdiysek bunda kadınlar olarak fedakarlıklarınızın, emeklerinizin yadsınamaz payı vardır.

"KADIN ERKEĞİN ARKASINDA DEĞİL, BİLAKİS ERKEĞİN YANI BAŞINDADIR"

Karşılaştıkları tüm zorluklara ve engellemelere rağmen üretimde, çalışmada canlarını dişe katarak eşsiz katkılar yapmıştır. Kadın erkeğin arkasında değil, bilakis erkeğin yanı başındadır. Omuz omuza, kadın erkek demeden hepimiz bir bütünün ayrılmaz parçalarıyız. Kadın erkek fark etmeksizin hepimiz aynı bağın gülü, aynı sazın telleriyiz. Her kim ne adına ve hangi bahaneyle olursa olsun ayrımcılık yapıyorsa, bu milletin asli kimliğini oluşturan değerlere ihanet ediyor demektir. Her kim kadına ve çocuğa şiddet uyguluyorsa, daha kötüsü zulmediyorsa, insanlıktan nasibini almamış demektir. Kadını ve erkeği cinsiyetçi paranteze hapsedenler, aslında her ikisinin de önce insan olduğu gerçeğini perdeliyor demektir.

SAYILARI VERDİ

Bu anlayışla siyaset sahnesine çıktığımız günden beri, kadınların sosyal hayata, siyasal hayata aktif ve eşit olarak katılmaları için gayret gösterdik. Kemikleşmiş önyargıları kırmak, yanlış uygulamaları ortadan kaldırmak için gerçekten büyük mücadeleler verdik. Gerek buradaki misafirlerimiz gerekse ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımız; kadının statüsünün güçlendirilmesi, kadınların önündeki engellerin kaldırılması noktasında neler yaptığımızı çok ama çok iyi biliyor. Burada özetin de özeti mahiyetinde bazı düzenlemeleri ve rakamları sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum.

Göreve geldiğimizde yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 34,7'ye çıkardık. Aynı dönemde kadın istihdam oranı yüzde 25,3'ten yüzde 31,7'ye çıktı. Bir diğer başarımız siyasi temsildir. 2002'de parlamentomuzda sadece 24 kadın milletvekili görev yapıyordu; son seçimlerde bu sayı 119'a çıktı. Kadınların Meclis'te temsil oranı ise 5 kat artışla yüzde 19,83'e ulaştı. Aynı başarıyı kadın kamu çalışanı oranında da görüyoruz. 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin kamuda kadınlara kapattığı tüm kapıları ardına kadar biz açtık. Başörtüsü yasağına son vererek, kadınların hiçbir engelle ve baskıyla karşılaşmadan bürokrasinin tüm katmanlarında çalışabilmelerini sağladık.

"KADIN KAMU ÇALIŞANLARININ ORANI YÜZDE 43,38' YÜKSELDİ"

Bilhassa akademi, mülkiye, adliye, askeriye gibi kadınların erişim alanı dışında tutulan mesleklerde kadınların önüne örülen tüm duvarları yıktık. Bugün sadece ikna odalarından ikna edilemeyen hanım kardeşlerimiz değil, aynı zamanda onların çocukları da her kurumda çalışıyor, kamusal alanda varlık gösteriyor, iş ve siyaset dünyasında başarılarıyla temayüz ediyor. Kadınlar, inançlarına uygun yaşamak ile hayallerindeki mesleği icra etmek arasında bir tercihte bulunmaya artık zorlanmıyor. Bu sonucun bir göstergesi olarak kadın kamu çalışanlarının oranı, sadece son 12 yılda yüzde 34,2'den yüzde 43,38'e yükseldi.

"KANAYAN YARAMIZ KADINA VE ÇOCUĞA ŞİDDET"

Bir diğer kanayan yaramız kadına ve çocuğa yönelik şiddet. Bu konuda her zaman "sıfır tolerans" yaklaşımı ile hareket ettik. 2005'te Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesinde önemli bir eşiği aştık. 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u yürürlüğe koyduk, nüfusu 100 bini geçen belediyelere konuk evi açma mecburiyeti getirdik. 2014'te Ceza Kanunumuzda yaptığımız düzenlemeyle cinsel suçlara yönelik cezaları artırdık. 2020'de 6284 sayılı kanun kapsamında ihtisas mahkemelerini kurduk. 2021 ve 2022'de kadına karşı işlenen suçların cezalarını artırmak suretiyle caydırıcılığı güçlendirdik. 2023'te yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle bu konudaki hassasiyetimizi teyit ve tescil ettik.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizin sayısını 86'ya çıkardık. Bakanlığımıza bağlı 112 kadın konuk evimiz 81 ilimizde şu anda hizmet veriyor. Sayısını 434'e çıkardığımız sosyal hizmet merkezleri, şiddetle mücadele irtibat noktalarıyla koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi ulaşılabilir kıldık. Alo 183 hattıyla, Kadın Destek Uygulamamız KADES ile en küçük sıkıntılarında 7 gün 24 saat esasıyla kadınların yanında oluyoruz. Daha burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak nice idari ve hukuki düzenlemeyi, reformu, tedbiri, müeyyideyi hayata geçirdik. Bizim kadına ve çocuğa karşı şiddet hususunda duruşumuz bellidir: Ne adı ne olursa olsun, kadına şiddet insanlığa ihanettir."