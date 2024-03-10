Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük İzmir mitinginde konuştu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük İzmir mitinginde konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen büyük mitingde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, İzmir'e yapılan hizmetlerden bahsederek, bu yıl Çeşme'ye ve 2026 yılında Karaburun'a doğal gaz arzı planlandığını açıkladı.

10.03.2024 17:55  Güncelleme: 18:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük İzmir mitinginde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Bu yıl Çeşme'ye, 2026 yılında Karaburun'a da doğal gaz arzı planlıyoruz"

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle buluştu. Mitingde vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Enerjide yaklaşık 1 milyon abonesi bulunan İzmir'de nüfusun yüzde 91'ine doğal gaz imkanı sunduk. Bu yıl Çeşme'ye ve 2026 yılında Karaburun'a da doğal gaz arzı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 'Büyük İzmir Mitingi' gerçekleştirdi. Dev mitingde önemli mesajlar veren Erdoğan, sahneye Sanatçı Cengiz Kurtuoğlu ile çıkarak 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyledi. Binlerce vatandaşa seslenen Erdoğan, İzmir'e yapılan hizmetlerden bahsederek, "Kardeşlerim demir yollarında İzmir sınırları içindeki konvansiyonel hattı yeniledik. Aliağa- Selçuk arasındaki İZBAN'ı, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne demir yolu bağlantı hattını bitirdik. İzmir, Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının yapımına etaplar halinde devam ediyoruz. Halkapınar Otogar raylı sistem hattını ihale aşamasına getirdik. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yenileyerek yolcu sayısını 5 katına çıkardık. 20 yıl önce Adnan Menderes Havalimanı'nın halini düşünün, neydi? Ama biz geldik ne oldu? Mordoğan, Eski Foça ve Güzelbahçe Yalı Balıkçı barınaklarını Sığacık, Çeşme ve Yeni Foça yat limanlarını tamamladık. Tarım ve Ormanda son 21 yılda şehrimize 38 baraj, 7 içme suyu tesisi, 44 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 8 gölet ve 8 yeraltı depolama tesisi yaptık. İzmir'de 94 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 5 baraj daha inşa ediyoruz. Bitirdiğimiz sulama tesisleriyle 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 3 milyar 750 milyon lira zirai gelir artış sağladık. İnşaat safhasında yer alan 4 sulama tesisimizde 115 bin dekar araziyi daha sulayacağız. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 64 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 4 teknopark kurduk. Dikili, Bayındır ve Kınık Sera Organize Tarım Bölgelerimizin yapımına devam ediyoruz. Bu 3 Sera Organize Tarım Bölgesi tamamlanıp faaliyete geçtiğinde çoğu kadın olmak üzere 8 bin kişiye ilave iş imkanı sağlayacak. İstihdamı desteklemek için İzmir'deki işverenlere 30 milyar lira prim teşviği verdik. Enerjide yaklaşık 1 milyon abonesi bulunan İzmir'de nüfusun yüzde 91'ine doğal gaz imkanı sunduk. Bu yıl Çeşme'ye ve 2026 yılında Karaburun'a da doğal gaz arzı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Siz bana müjde, ben de dünyaya müjdeyi vereceğim"

Mitingde İzmir'e yapılan hizmetlere dair video gösterimi yapıldı. Video gösteriminin ardından konuşmalarına devam eden Erdoğan, "31 Mart'tan sonra bunlara yerel yönetimlerle iş birliği içinde çok daha fazlasını ilave edeceğiz. İzmir'in önündeki engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığıyla ve bakanlıklarımızla belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Onları desteklemeye var mıyız? İnşallah siz bana müjde, ben de dünyaya müjdeyi vereceğim" diyerek sözlerini tamamladı.

Mitingde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her zamanki gibi heyecan dolu İzmir. Artık gerçek belediyecilik zamanı, artık zaman eser belediyecilik zamanı, artık zaman hizmet zamanı. İnşallah büyükşehirde Hamza Dağ, 30 ilçede de Cumhur İttifakı'na hazır mıyız? İzmir şahit, Gündoğdu Meydanı şahit. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

"Daha güzel yaşanabilecek bir İzmir hayalimiz var"

İzmir'de yeni bir hikaye yazmanın sözünü isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ise şunları söyledi:

"20 yıldır AK Parti çatısı altında şehrime ve ülkeme hizmet etme gayretinde bulunduk. Bizim dermanımız, eşsiz İzmir'imizin layık olduğu hizmetlere kavuşabilmesidir. Bizim dermanımız, gençlerin yolunu açmak, kadınların umudu olmak tüm hemşehrilerimizin gönlünü kazanmaktır. 30 Ekim 2020'de acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz İzmir Depremi'ni yaşadık. İlk andan itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk. Hak sahiplerine TOKİ'den evlerini teslim ettik. Çok şükür ki İzmir'imize mahcup olmadık. Bayraklı Şehir Hastane'mizi açtık. Yalnızca şehrimize değil, tüm bölgeye hizmet eden sağlık sistemimizi güçlendirdik. Sabuncubeli Tüneli ile Manisa-İzmir arasının daha güvenli, tasarruflu ve hızlı bir şekilde gidilebilmesini sağladık. İzmir- İstanbul Otoyolu'nu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, eğitim başta olmak üzere her alanda ülkemizdeki her bir noktaya hizmet ettiğimiz gibi İzmir'imize de hizmet ettik. Daha güzel yaşanabilecek bir İzmir hayalimiz var. Ulaşımda, çevre ve şehircilikte, kentsel dönüşümde, altyapıda, gençlikte, eğitimde, 31 Mart'tan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'in gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Kendimize güveniyoruz, vizyonumuza güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz. Yeni çevreyolunu, Körfez Geçişi'ni, alternatif yolları, yeni raylı sistem ağlarını kusursuz bir şekilde İzmir'imize kazandıracağız. Biz İzmir'iz başarabiliriz"

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım ise "Hamza Dağ'ı bilirsiniz. Partimizin kuruluşundan beri İzmir'de görev aldı. O İzmir'in evladı, sizin evladınız. 31 Mart'ta Hamza Dağ'la gönül belediyeciliğine hazır mısınız? İzmir'de değişimi yapmaya var mısınız?" dedi.

Mitingde Cumhur İttifakı İzmir adayları da sahneye davet edilerek halkı selamladı.

Kaynak: İHA

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