Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünde şehitliğe karanfil bıraktı
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeler kaldırıldığında aynı yüzlerin göründüğünü belirterek, "Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu görüp anladılar. Dün Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadele ve Cumhuriyetin ilanı ile neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş; inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmasıyla gayesine ulaşacaktır" dedi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünde Şehitler Abidesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin ardından gelen başarıların tarihin en büyük yokluklarında elde edildiğini, bugünkü Türkiye'nin altyapı, siyasi ve teknolojik gücü ile ekonomisinin hedefleri hayata geçirme noktasında çok daha büyük imkanlara sahip olduğunu hatırlattı.
"Çanakkale Deniz Zaferimizin 109.seneyi devriyesinde bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız" diye sözlerine başlayan Erdoğan şunları söyledi: "Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz.
1000 yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için gönül coğrafyamız ve Anadolu'nun dört yanından gelen yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında sınırlarımız ve ötesinde ülkemizin güvenliği milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize Mevladan kolaylıklar diliyoruz. Türkiye ve Türk Milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Mehmet Akif Çanakkale şehitlerini destanlaştıran şiirinde Eski dünya yeni dünya bütün akvam-ı beşer, kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında, çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk" diyor. Ülkemizin 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Egemenliğimize göz yuman darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıkları fay hatları haline dönüştürmeye çalışan yine bunlardı.
Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretim ve istikrarımızı sabote edenler bunlardı.ı Demokrasi atılımlarımızı parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı"
"Çanakkale Zaferi yokluklarla geldi, bugünkü altyapı ile daha büyük imkanlar var"
Türkiye'nin dünyada hak ettiği yere ulaşacağını anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale'de bu millet erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, öğrencisiyle hocasıyla, çalışanıyla iş vereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu görüp anladılar. Dün Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadele ve Cumhuriyetin ilanı ile neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmasıyla gayesine ulaşacaktır. Biz Çanakkale Zaferi'ni ve ardından gelen başarıları tarihimizin en büyük yokluklarını, kuşatmalarını, ihanetlerini yaşadığımız bir dönemde elde ettik. Bugünkü Türkiye'nin hamdolsun altyapısı ile siyasi ve teknolojik gücüyle ekonomisi ile hedeflerini hayata geçirme noktasında çok daha büyük imkanları vardır." diye konuştu
"Bir ve beraber olursak 7 düvel gelse yıkamaz"
"Yaşadığımız hadiselerin her birinden aldığımız derslerle geleceğimize güvenle yürüme iradesine sahibiz" ifadesini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "53 bin vatandaşımızın şehit olmasına 11 şehrimizde 100 binlerce binanın yıkılmasına yol açan 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananlar bunun ispatadır. Gelişmiş ülkelerin bile yıllarca baş edemeyeceği enkazı kısa sürede kaldırıp yeni konutların teslimine başladık. Asrın felaketinin ardından milletimizin gösterdiği örnek dayanışma takdire şayandır. Çanakkale destanından alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birlik beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi gizli ve aşikar her türlü beladan, afetten, tehditten muhafaza etmesini diliyorum. Çanakkale Deniz Zaferimizin 109.yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Çanakkale destanında imzası olan erinden komutanına kahraman Mehmetçiklerimizin her birini şehit ve gazilerimizin tamamını rahmetle yad ediyorum"
Şehitlere karanfil bıraktı
Şehitler Abidesi'ndeki 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü sebebiyle düzenlenen tören saat 13.00'da başladı. İki dev ekranın kurulduğu alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenlere de katılan 16 Türk devletini temsil eden üniformalı askerler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle tören alanına geldi. Törene devlet protokolünün yanı sıra çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelenk sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesiyle devam etti.
"Tehditler bertaraf edilecek"
Türk Silahlı Kuvvetleri adına 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız tarafından günün anlam ve önemine binaen gerçekleştirilen konuşmada, "Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı adına şehit olanları rahmetle anıyoruz. Şahlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan, bütün dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın, sayısız örneklerinin sergilendiği, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gereceğinin örneğidir Çanakkale. Türkiye'nin bugün ulaştığı seviye, başka Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta ve teröristle mücadelede yurt dışındaki harekatlarda, hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin eseridir. Aziz şehitlerimizin manevi varlıkları, tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz bütün değerleri genç nesillere aktarılmasında en değeri hazinemizdir. Aziz şehitlerimizi yüreklerimizde ateş, vatanımıza karşı yöneltilecek tehdide karşı, vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze, sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Üzerimizde yaşadığımız toprağı vatan yapar, bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz; Türkiye'nin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına tüm tehditleri dün olduğu gibi, bugünde onun bağrından çıkmış, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bağlılıkla bertaraf edilecektir" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunup, dualar edildi. Şehitlik Defteri imzalandıktan sonra da temsili şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi. Törende dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi 'TCG Anadolu da yer aldı. Ardından 'SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi ve Çanakkale Boğazı'ndaki gösteri uçuşu adeta nefesleri kesti.
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