Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketinde komşularıyla hasret giderdi

11.10.2025 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan daha sonra sel felaketinin izlerinin silinmesine yönelik sürdürülen çalışmaları denetledi. Daha sonra Ayder Yaylası'nı ziyaret eden Erdoğan, burada tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki tesisleri ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2'nci gününde ziyaretlerini sürdürdü. Sabah saatlerinde Güneysu'daki konutundan ayrılan Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti.

ÇALIŞMALARI YERİNDE DENETLEDİ

Erdoğan, kentte 20 Eylül'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmesiyle oluşan sel ve heyelan afetinin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.

AYDER YAYLASI'NA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan bindiği helikopter ile dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na geldi. Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

Bölgedeki çalışmaları havadan da inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için oteldeki programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inceleme ve ziyaretlerinin ardından Rize'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı ile Sivil Toplum Kuruluşları Buluşma programlarına katılacak.

Kaynak: DHA

