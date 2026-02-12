Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk

12.02.2026 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Meclis'teki yumruklu kavgaya değinen Erdoğan, "CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk. Milletin kürsüsünü işgal etmek dahi her türlü zorbalığı yaptılar. Faşist anlayıştan vazgeçmiyorlar, Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürdüler. Meclis'e terör estirmeye mi geldiniz? Hiç mi utanmıyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan, Meclis'teki yumruklu kavgaya değinerek "CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine hep beraber bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz. Durduramayacaksınız. Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Evet, anayasal bir hak. Yeminler yapıldı mı? Yapıldı. İş bitti mi? Bitti. Ne oldu? Ne oldu? Ya rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı? Olurdu ama bunlarda demokratik anlayış yok. Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler. Bunların iliklerine kadar sinmiş. Bozgunculuk yaparak milli iradeye karşı edepsizlik ederek Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürerek çirkin ve çirkef siyasetlerini genel kurul salonuna taşıyarak nasıl bir zihniyete sahip olduklarını tekrar gösterdiler. Bu kendini bilmezlere sormak lazım."

"HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin keyfinize göre kavga çıkaracağınız bir eylem alanı mıdır? Siz Gazi Meclis'e milletin hakkını, hukukunu savunmaya mı geldiniz? Yoksa terör estirmeye mi? Kavgayı, nefreti, öfkeyi, hakareti yüce meclise taşımaktan hiç mi rahatsız olmuyor, hiç mi utanmıyorsunuz? Daha ne kadar kendinizi rezil edecek, küçük düşürecek, size oy veren vatandaşlarımızın başını yere eğdireceksiniz. Ana muhalefetin siyaset kurumuna olan güveni dinamitleyen, meclisin vakarına zarar veren hepsinden öte aziz milletimizi rencide eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hepinizi en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. AK Parti teşkilatının fedakar mensuplarına tebriklerimi iletiyorum. AK Parti'nin 177.Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini diliyorum.

"BUGÜN SİYASETİN MERKEZİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

AK Parti olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Muhalefetin şiddet hakaret dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz Cumhur İttifakımız çekim merkezi olmayı sürdürüyor. AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi ve en kurumsal siyasi hareketidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa Türkiye'nin aydınlık yarınları teminat altındadır.

Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Mevcut düzen yerinden sarsılıyor. Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 10 yıldaki hadiseleri şöyle bir gözden geçirin. Nelerle mücadele ettiğimizi şöyle bir hatırlayın. Nice krizi bizi başarıyla yönettik.

"ULUSLARARASI SİYASETTE TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR"

Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum; bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye gündem belirleyen ülke olarak adından söz ettiriyor. Şanlı tarihimize yakışır şekilde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.

Kızılelmamız olan Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile geçene kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz

AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, dava hareketiyiz. Kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Hiçbir görev diğerinden önemli veya önemsiz değildir. Mesele milletin bize emaneti olan makamların hakkını verebilmektir. Mesele tevazuyu elden bırakmadan niyeti ve istikameti bozmadan son ana kadar millete hizmetkar olabilmektir. Bizim siyaset geleneğimizde hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz.

Gelecek hafta bugün Ramazan-ı Şerifle müşerref olacağız, hazır mısınız? Tüm vatandaşlarımızın Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazanı bu sene de dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Oldukça kapsamlı bir plan hazırladık. İftira 5 kala ve sahura 5 kala çalışmalarımızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla iftar ve sahur sofralarında buluşacağız. Ramazanı Şerifte tenceresi kaynamayan tek bir ev varsa bunların vebali bizlerin üzerindedir, önce bunu bileceğiz.

6 Şubat depremlerinin izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük ölçüde silmeyi başardık. 455. afet konutunun anahtarlarını gönül huzuruyla teslim ettik. Dün ödeme planıyla ilgili müjdeleri vatandaşlarımızla paylaştık.Dün 8 çivi vermeyi başarı gören zihniyet, bugün çöp konteynerleriyle, kilit taşıyla, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen pikapla övünüyor. Ne hizmet ediyorlar ne de bizim hizmet etmemizi istiyorlar.

