Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanı açılışında CHP'ye yüklendi"

Politika

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışında, CHP'ye yüklenerek, "Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok" dedi. Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve 'Türkiye'nin havacılığa yeni imzası' olarak tanımlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışında konuştu.Erdoğan, "Havalimanımızın Adana ve Mersin ile birlikte tüm bölgemize ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli eserin bölgemize kazandırılmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün Mersin ve Adana'nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek vizyon projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Yenice'mizden tüm dünyaya yeni, modern ve estetik bir kapı açıyoruz. Çukurova'nın eşsiz güzellikteki sembollerinin her köşesine işlendiğini görüyoruz.Çukurova Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahiptir. 3 bin 500 metre uzunluğu ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli uçaklar iniş ve kalkış yapabilecektir. Yardımcı pistte vardır ve tüm bunlarla birlikte 2 adet yüksek sürat taksi yolu. 48 uçak kapasiteli 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli 56 bin metrekare genel havacılık apronu ve birçok donanımıyla havalimanımız en üst kalitede donatılmıştır" diye konuştu."Bu bölgenin simgeleri kullanıldı"Erdoğan, havalimanı yapılarken bölgenin simgelerinin kullanıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti: Havalimanımızın inşasında bölgemizin sembollerini ve mimari özelliklerini kullanmaya ihtimam gösterdi. Bu toprakların simgesi pamuk motifleri ve turuncu rengi havalimanı süslemesinde tercih edildi. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla Çukurova Havalimanımız inşa edildi. Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel olarak tamamlıyoruz. Sadece ülkemizin alt yapı eksiklerini süratle gidermekte kalmadık Türkiye ekonomisine ciddi katma değer oluşturduk. Her bir köprü, otoyol, havalimanı yatırım rakamlarının çok çok ötesinde ekonomik kazanç sağladı. Çukurova havalimanımızın yapımında da aynı yöntemi uyguladık. Toplam yatırım miktarı 608 milyon 500 bin avrodur. Devletimiz buradan 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edecektir. Bu sadece kira bedeli olarak devletimizin kasasına girecek tutardır. Havalimanımız tüm Çukurova'nın ticaretine, turizmine ve ekonomik hayatına önemli katkılar yapacak.""3 bin kişiye istihdam sağlayacak"Erdoğan, havalimanının 3 bin kişiye istihdam sağlayacağının altını çizerek, "Adana'ya uzaklık 35 kilometre, Mersin'e 40 kilometredir. Havalimanımız Mersin ve Adana'dan hem otoyol hem de D-400 üzerinden kolay ulaşım imkanına sahiptir. Osmaniye ve Niğde'ye yakınlıkla 5 milyon insanın kullanımına hizmet verecek. Bağlantı yollarının çalışmalarına başlamıştık. Havalimanına konforlu, güvenli ve hızlı erişim sağlamak amacıyla proje kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 8 tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 çift köprü inşa ettik. Yol sayesinde vakitten 494 milyon lira olmak üzere 578 milyon lira tasarruf edeceğiz. Mersin, Adana, Gaziantep hızlı tren hattına entegre ediyoruz. Hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek Mersin-Adana arası 35 dakikaya inecek. Adana veya Mersin'den trene binen kardeşlerimiz 23 dakikada havalimanına varacak. Sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ürünleri buradan tüm dünyaya göndereceğiz. Hem adanalı hem mersinli vatandaşlarımız çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Havalimanımız bölgedeki işletmelerimizi daha geniş pazarlara açarak, acil ve kritik malzemelerin süratle teslimini yaparak ticaretimizin gelişmesine, ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Çukurova bölgemizin ürettiği tarım ürünleri artık gecikmeksizin müşterilerine ulaştırılabilecek. Bu büyük eserin inşasında emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. "Şakirpaşa Havalimanı bölgeye eğitim merkezi olarak hizmet verecek"Erdoğan, şöyle devam etti: "Hangi siyasi partiye gönül verirse versin bütün vatandaşlarımız böyle bir yatırımdan kıvanç duyması gerekir. Yeniliklere alışmak için zamana ihtiyaç vardır. Yeniye uyum sağlamak elbette vakit alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları doğal karşılıyoruz. Artık bu huyu bırakmanız lazım. Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatacağız diyorlar. Böyle bir şey yok. Aydın'da bizim bir eğitim merkezimiz var. Şakirpaşa Havalimanı eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Muhalefetin işi gücü hep bu tür yalanları uydurmak. Tutmayacak bu yalanlar. Kargo binası da buraya yapılıyor. Kargo binası da yapıldığı andan itibaren Çukurva gerçekten iç ve dış servislerini yapacak. Bir diğer taraftan da kargo servisi olarak hizmetini verecek. Çukurova artık her yönüyle güçlü bir iç, dış ve kargo olarak hizmetini sürdürecek. Adana ve Mersin dahil tüm bölgeye katkı sunacak eser. Muhalefet bunu bile kötüleyecek bir bahane mutlaka buluyor. Bir kısmı çarpıtma, bir kısmı manipülasyon. Adanalı kardeşlerimizi, Mersinli kardeşlerimizi bize karşı kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Havalimanından rahatsızlık duyan muhalefet olabilir mi.?Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Ülkemize çağ atlatacak, bizi bir üst lige yükseltecek projemize laf söylüyorsunuz. Bunun adı siyasi hasetliktir. Maalesef yıllar geçiyor, isimler, yönetimler değişiyor ancak ana muhalefetin hizmete, yatırıma yaklaşımında zerre değişim olmuyor. Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken .halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Cümbür cemaat Paris'te eğlenceye gelince para bol."Erdoğan, Çukurova Havalimanını depremi öne sürerek eleştirmenin tam bir akıl tutulması olduğunu belirterek, "Daha büyük bir havalimanımızın olması depremde yardımı kolaylaştırır mı yoksa zorlaştırır mı. Artık 6 Şubat benzeri bir afette yardımları ulaştırabilecek bir havalimanımız oldu. Devletimizin Çarşamba günü meydana gelen 3 deprem dolayısıyla Kozanlı ve Adanalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Muhalefetin Çukurova Uluslararası Havalimanıyla ilgili gündeme taşıdık. Biz benzer iddia ve ithamlarla daha öncede karşılaştık. Şehirlerimize kazandırdığımız her bir esere 'Ne gerek var' diyerek karşı çıktılar. Avrupa'nın en iyi havalimanı seçilen 'İstanbul Havalima'nından 'Marmaray'a kadar hepsine kulp taktılar. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bugüne kadar 18 milyon araç geçti. Bunların gereksiz dediği yatırımlar misyonunu fazlasıyla yerine getirdi ve ekonomiye katkı yaptı. Yine aynısı burada da yaşanacak. Muhalefet Çukurova Uluslararası Havalimanı'na dair ön görülerinde yanılacak. Adana ve Mersin'e çok ciddi artılarının olacağını hep beraber göreceğiz" dedi."Havacılık faaliyetleri devam edecek"Şakirpaşa Havalimanı'nın sadece ticari uçuşlara kapandığını anlatan Erdoğan, "Şehrimizin ihtiyaçlarını artık karşılamayan Şakirpaşa Havalimanımızın kapısına kilit vurmuyoruz. Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlar ile biz yarış edemeyiz. Biz milletimize hizmet etmekte yolumuza devam edeceğiz. Şakirpaşa Havalimanın'da ticari uçuşlar hariç havacılık faaliyetleri devam edecek" ifadelerini kullandı."Havayolu halkın yolu olacak"'Havayolu halkın yolu olacak' diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra şunları söyledi: "Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışıyla birlikte havayolunu halkın yolu olma haline getiriyoruz. Aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkarttık. 2053 yılında bu sayıyı inşallah 61'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Günde 303 ton olan havayolu kargo seviyemiz 2 bin 615 ton seviyelerini buldu. Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor. Bunlar sadece havayolu taşımacılığında yaptıklarımız. Karayollarında ciddi yatırımlar yaptık. Ülkemizi yüksek hızlı tren konforuyla ilk kez biz tanıştırdık. Şuanda 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hatta sahibiz. Adana ve Mersin'i de ihmal etmedik. Her 2 ilimizin ulaşım ve iletişim altyapısına 200 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 440 kilometre uzunluğundaki Akdeniz Sahil Yolu ile Mersin ile Antalya'yı birleştiriyoruz. Proje tamamlandığında 9 saat 30 dakika süren seyahat süresi 4 buçuk saate indireceğiz.""Denizden Adana'yı Orta Doğu'ya bağlayacağız"Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı projesi hakkında da konuşan Erdoğan, "Deniz üzerinden Adana'yı Orta Doğu'ya bağlayacağız. Rabbim ömür verdikçe Çukurova'nın güzel insanları için çalışmaya devam edeceğiz. Dünyayı kalbura koyup elesek Çukurovalı kardeşlerim gibi yar bulunmaz. Adana ile Mersin ile ve Çukurovalı kardeşlerim ile bizim aramızı kimse bozamaz" dedi.Konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi ve Erdoğan'a ilk uçuş kartı Bakan Uraloğlu tarafından verilerek Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.